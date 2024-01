Les familles d’otages israéliens n’ont « plus rien à perdre » en faveur d’un nouvel accord

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — La frustration se transforme en fureur pour les familles d’otages israéliennes. Après trois mois angoissants d’attente de la libération de leurs enfants, parents et conjoints, la communauté hyper-organisée devient de plus en plus désespérée et militante. Lundi, un groupe de défenseurs des otages a pris d’assaut deux réunions de commissions de la Knesset, le parlement israélien, refusant de bouger et criant aux législateurs : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là. »

Les proches des otages détenus par le Hamas ont perturbé la commission des finances du parlement israélien le 22 janvier à Jérusalem. (Vidéo : Reuters)

Au cours du week-end, un gréviste de la faim a rejoint un campement de protestation devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée. Une autre veillée 24 heures sur 24 – surnommée le camp « Le temps est écoulé » – occupe une intersection près de sa résidence officielle à Jérusalem. Les manifestants ont versé un liquide rouge, symbolisant le sang, dans la rue animée lundi soir.

Une ancienne otage israélienne craint pour les femmes qu’elle a laissées à Gaza

“Mes doigts sont bleus, mais il fait plus froid dans ces tunnels”, a déclaré Efrat Machikava, soufflant sur ses mains dans la bruine hivernale qui régnait sur le site mardi. Devant une demi-douzaine de tentes, d’autres tenaient des affiches de ceux toujours détenus par le Hamas, dont l’oncle de Machikava, Gadi Moses, 79 ans.

« Il doit y avoir un accord maintenant », a-t-elle déclaré à propos des captifs qui piétinaient dans l’obscurité sous Gaza. “Ils meurent.”

Au début de leur épreuve, de nombreuses familles se sentaient partagées entre la peur pour leurs proches kidnappés et le soutien à la lutte d’Israël contre le Hamas. Mais ils affirment que quelque chose a changé la semaine dernière lorsque le pays a célébré 100 jours de guerre sans nouvel élan vers la libération de leurs proches.

Quelque 132 otages restent en captivité, bien que le bureau du Premier ministre israélien affirme que 28 seraient morts – soit des suites de leurs blessures, soit aux mains du Hamas. En décembre, trois otages ont été tués par erreur par les troupes israéliennes à Gaza alors qu’ils tentaient de s’échapper en brandissant des drapeaux blancs et en criant en hébreu. Le Hamas a affirmé, sans preuve, que des dizaines d’otages avaient été tués lors de frappes israéliennes.

Au début de la guerre, « nous ne pouvions pas attaquer le gouvernement parce que le gouvernement était responsable du retour de nos proches », a déclaré Shahar Mor Zahiro, l’un des manifestants qui ont perturbé la Knesset lundi. Son oncle Abraham Munder a eu 79 ans à Gaza.

Aujourd’hui, « la société est en train de craquer », a déclaré Zahiro. « Beaucoup de familles ont enlevé leurs gants. Nous n’avons plus rien à perdre.

Mercredi, les manifestants ont déclaré une « journée de colère » avec des manifestations à l’échelle nationale appelant à la libération immédiate des otages.

Pendant des mois, les familles – avec les conseils d’une armée volontaire de publicistes, de stratèges et de graphistes basés à Tel Aviv – ont organisé des manifestations à grande échelle, rencontré des responsables et recouvert le pays d’affiches d’otages. Certains, comme Machikava, ont voyagé à l’étranger pour sensibiliser l’opinion mondiale.

On attribue à cette campagne le mérite d’avoir fait de la libération des otages un objectif de guerre majeur, à égalité avec l’engagement de « détruire le Hamas » pris par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres dirigeants immédiatement après les attentats du 7 octobre.

Cent cinq captifs, pour la plupart des femmes, des enfants et des ressortissants étrangers, ont été libérés fin novembre dans le cadre d’une pause humanitaire négociée entre Israël et le Hamas. Depuis lors, il y a eu peu de progrès visibles vers un nouvel accord.

Après les libérations, un fossé invisible sépare les familles d’otages israéliens

Alors qu’elles attendent des nouvelles, les familles de ceux qui sont encore à l’intérieur ont été encore plus traumatisées par les témoignages des otages libérés – des récits déchirants de coucher avec des cadavres et agression sexuelle.

“Je l’ai vu de mes propres yeux”, ex-otage Aviva Siegel dit à la Knesset mardi, décrivant les abus sexuels dont elle dit avoir été témoin dans les tunnels. « Les garçons subissent aussi des abus, ce que vivent les filles. … Ce sont aussi des marionnettes sur un fil.

La colère des familles est devenue plus urgente alors qu’Israël passe à une nouvelle phase de la guerre à Gaza, une phase qui devrait moins dépendre des bombardements généralisés et davantage de raids ciblés, susceptibles de durer des mois, voire des années. La transition a ouvert de nouvelles divisions sur la durée et la difficulté de poursuivre le combat.

« On comprend de plus en plus qu’il faudra peut-être beaucoup plus de temps pour démanteler le Hamas, mais les otages n’ont pas beaucoup de temps », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Institut israélien de la démocratie.

Depuis des mois, les revendications des familles sont fondamentales : elles veulent que le gouvernement libère les otages par les moyens les plus rapides possibles. « Ramenez-les à la maison maintenant » est le slogan le plus courant et le nom du plus grand groupe de coordination des proches otages.

Mais de plus en plus de familles se rassemblent désormais pour exiger un cessez-le-feu immédiat, qui ouvrirait la voie à un deuxième accord négocié avec le Hamas. Certains ont soutenu un accord controversé « tous pour tous » qui libérerait les 8 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël, certains reconnus coupables du meurtre de civils, en échange des otages.

Les ministres de droite du gouvernement israélien ont rejeté la proposition, affirmant qu’elle alimenterait le Hamas et d’autres groupes militants en combattants potentiels.

Alors que certaines troupes israéliennes quittent Gaza, une stratégie à long terme reste incertaine

L’armée israélienne commence déjà à retirer certaines troupes à Gaza, où l’offensive en cours a tué plus de 25 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Au moins 9 000 militants ont été tués, selon l’armée israélienne. Les responsables israéliens affirment qu’ils ont largement handicapé le Hamas en tant que force militaire dans la partie nord de l’enclave et qu’ils progressent dans le sud.

Mais les chefs militaires sont catégoriques sur le fait que c’est le combat qui a amené le Hamas à la table des négociations pour le premier accord de libération, et que ce combat le ramènera.

“Cette pression, et elle seule, a réussi à ramener de nombreux otages”, a déclaré le chef d’état-major, le général Herzi Halevi. une adresse marquant 100 jours de guerre. « Les dirigeants du Hamas placent leurs espoirs dans un cessez-le-feu et sont convaincus que ce moment est proche. »

Netanyahu a rejeté à plusieurs reprises et publiquement l’idée de suspendre l’attaque militaire jusqu’à ce qu’Israël obtienne ce qu’il appelle une « victoire totale » – « éliminer le Hamas, rendre tous nos otages et garantir que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël ».

En privé, il a cependant fait preuve de plus de flexibilité, selon une personne qui travaille en étroite collaboration avec les familles d’otages. Netanyahu a déclaré lundi aux représentants de la famille lors d’une réunion qu’Israël avait présenté une nouvelle proposition d’accord d’otages à des intermédiaires, a déclaré la personne, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour décrire la réunion officieuse. Il a déclaré que Netanyahu n’avait pas décrit les détails de l’offre, se contentant de dire qu’elle exigerait qu’Israël « donne autant que reçoive ».

Le bureau du Premier ministre n’a pas répondu à une demande de commentaires. Les familles d’otages ont déclaré avoir appris à être sceptiques.

“Notre Premier ministre parle beaucoup depuis 109 jours, mais il ne fait rien”, a déclaré Machikava, debout devant le nouveau campement. Les organisateurs affirment qu’il suivra Netanyahu jusqu’au retour des otages.