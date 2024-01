Les familles d’otages de Netanyahu et de Gaza échangent des piques sur les efforts de libération

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a échangé samedi soir des piques avec les familles des otages restants de Gaza, qui ont accusé le Premier ministre de les réprimander tout en n’en faisant pas assez pour la libération de leurs proches.

Lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, Netanyahu a rejeté l’accusation d’un journaliste selon laquelle il s’aliénait les médiateurs et a défendu ses efforts pour obtenir la libération des otages, au milieu de critiques croissantes, notamment de la part des familles des captifs.

Netanyahu a déclaré qu’il travaillait à tout moment pour obtenir la libération des personnes kidnappées lors de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre.

Lui et sa famille, a noté Netanyahu, avaient l’habitude d’agir au nom des otages israéliens. Il a expliqué qu’il avait été blessé en 1972 alors qu’il participait à une mission visant à sauver les 90 passagers à bord du vol Sabina 571 détourné. En 1976, le frère de Netanyahu, Yonatan, a été tué en sauvant un Israélien détourné d’Entbee en Ouganda.

« Personne n’a donc besoin de m’encourager à faire pression pour la libération de l’otage. « J’y travaille tout le temps », a-t-il déclaré.

Manifestation à Haïfa appelant à la tenue immédiate d’élections, 27 janvier 2024 (crédit : MIRI PORAT)

Mais il a eu des mots durs à l’égard de la campagne de protestation menée par les familles des otages pour exiger un accord immédiat, avertissant que leurs activités ne faisaient que faire le jeu du Hamas.

“Je comprends qu’il est impossible de contrôler ses émotions” dans cette situation, mais cela “n’aide pas” et ne fait que “renforcer les exigences du Hamas et retarder les résultats que nous souhaitons tous”.

Familles des otages de Gaza : et si c’était les enfants de Netanyahu ?

La campagne des familles pour la libération des otages a déclaré que si elles n’œuvraient pas publiquement pour la libération de leur proche, elles finiraient comme le pilote israélien Ron Arad, capturé en 1986 et détenu pendant deux ans avant de disparaître. et son sort reste inconnu jusqu’à ce jour. Il a également été conseillé à sa famille de garder le silence afin que le prix n’augmente pas et le résultat a été qu’il a été oublié, selon la campagne.

Le “Premier ministre doit se rappeler qu’il est un élu dont le rôle est de corriger les erreurs” commises le 7 octobre “et non de gronder ceux dont les membres de la famille ont été kidnappés”, indique la campagne.

Si ses enfants étaient « désormais détenus par le Hamas dans les tunnels de Gaza aux mains de meurtriers méprisables, M. Netanyahu et son épouse seraient avec nous dans l’enceinte des familles kidnappées luttant pour leur vie », indique la campagne.