Les familles dont les proches sont décédés du Covid dans des maisons de retraite poursuivent le gouvernement pour ne pas les avoir protégés

Les FAMILLES dont les proches sont décédés du Covid dans des maisons de retraite poursuivent le gouvernement pour ne pas avoir protégé leurs proches.

Un groupe de 30 réclamations – qui sont gérées simultanément – ​​accuse les ministres, dont Matt Hancock, de ne pas avoir empêché le virus d’entrer dans les maisons de retraite au début de la pandémie.

Un groupe de 30 personnes accuse les ministres, dont Matt Hancock, de ne pas avoir réussi à arrêter le virus. Crédit : Getty

Ils ont déposé des plaintes pour décès, blessures corporelles, douleurs et souffrances, anxiété, détresse et sentiment d’injustice.

Ces affaires allèguent que la décision du gouvernement en mars 2020 de renvoyer rapidement les patients hospitalisés vers des maisons de retraite sans tests a mis en danger les OAP.

L’année dernière, la Haute Cour a jugé que cette politique était illégale car elle ne tenait pas compte du fait que le Covid pouvait être transmis par des personnes asymptomatiques.

Représentant les familles, Emma Jones, associée chez Leigh Day Solicitors, a déclaré : « Nous espérons qu’en portant ces affaires, il y aura une enquête complète et approfondie sur les décès, ce qui pourrait aider nos clients à sentir qu’ils ont obtenu justice pour leurs proches. .»

M. Hancock – qui a démissionné en juin 2021 après que nous ayons révélé son affaire d’infraction aux règles – avait précédemment affirmé que le gouvernement avait « jeté un anneau de protection autour des maisons de retraite » au cours des premiers mois de l’épidémie.

Mais près de 20 000 résidents de maisons de retraite en Angleterre et au Pays de Galles sont morts de Covid entre mars et juin 2020.

Un porte-parole du ministère de la Santé a insisté : « Nous avons fourni des milliards de livres pour soutenir le secteur, notamment pour le contrôle des infections et la prévention, la gratuité des EPI et les vaccinations prioritaires, la grande majorité du personnel soignant et des résidents éligibles étant vaccinés. »