Les projets de Noël ont été plongés dans le chaos, les familles voyageant des plages du nord de Sydney à Victoria ont maintenant dit qu’elles devaient s’isoler pendant 14 jours.

Le premier ministre Daniel Andrews a déclaré que quiconque visitait la région du nord de Sydney depuis le vendredi 11 décembre devait s’isoler et se faire tester.

Il exhorte maintenant toute personne à Victoria qui se trouve sur les plages du nord depuis vendredi à s’isoler et à se faire tester.

Toute personne espérant entrer dans l’État après minuit jeudi en provenance de la zone infectée a été informée qu’elle devait se faire tester et mettre en quarantaine dans sa maison ou son logement pendant 14 jours.

Le premier ministre Daniel Andrews Victorian a décidé que quiconque visitait la région du nord de Sydney depuis le vendredi 11 décembre devait s’isoler et se faire tester

Les voyageurs sont photographiés à l’aéroport domestique de Sydney alors qu’ils se précipitent pour rentrer chez eux avant la fermeture des frontières à Noël

Des dizaines de locaux ont été repérés à l’hôpital Mona Vale jeudi (photo ci-dessus) pour être testés pour Covid-19

M. Andrews a averti que davantage de restrictions pourraient être sur leur chemin et n’exclurait pas une frontière plus proche avant Noël après que l’épidémie est passée à 17 jeudi soir.

Ironiquement, il y a quelques semaines à peine, les Victoriens ont été interdits d’entrée en Nouvelle-Galles du Sud pendant plusieurs mois lors de l’épidémie massive de l’État qui a tué 9000 personnes.

Environ 270000 habitants de Northern Beaches sont effectivement confinés jusqu’à dimanche après que le groupe soit passé à 17 en 24 heures.

L’épidémiologiste de l’Université de Melbourne, Tony Blakely, a déclaré que les personnes des plages du nord de Sydney devraient être immédiatement interdites de se rendre à Victoria en raison de la gravité de l’épidémie.

« Je serais surpris si nous (Victoria) n’interdisions pas l’arrivée de quiconque des plages du nord ou de toute personne ayant passé du temps là-bas au cours des 10 derniers jours environ. C’est trop risqué », a-t-il déclaré au Herald Sun.

Victoria a enregistré 820 décès pendant la pandémie, les résidents étant également contraints de subir un verrouillage de la quatrième étape en septembre.

Aucun nouveau cas n’a été signalé à Victoria pendant 48 jours consécutifs jeudi.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, met en garde contre une explosion de cas de coronavirus après l’épidémie dans la péninsule nord de Sydney.

Deux nageurs sont vus à Avalon Beach le 18 décembre, un jour après le début de l’épidémie. On demande aux résidents de rester à la maison pendant la recherche des contacts

La plage d’Avalon sur les plages du nord de Syndey a été déserte le 18 décembre suite aux ordres du gouvernement de rester à la maison

Mme Berejiklian a déclaré que les chiffres augmenteraient certainement vendredi alors que les tests dans la péninsule nord de Sydney s’intensifieraient.

«Je veux demander à tout le monde de se préparer, nous allons certainement avoir plus de cas aujourd’hui», a-t-elle déclaré au Today Show vendredi matin.

« Le nombre de personnes qui étaient à l’événement RSL le 11 décembre, puis au club de bowling le dimanche suivant était substantiel et ils ont ensuite eu des contacts familiaux et des contacts personnels. »

Les résultats du séquençage génomique montrent que la dernière épidémie est une souche étrangère – possible aux États-Unis, cependant, les autorités sanitaires tentent toujours de localiser la source.

Le nombre de sites infectés s’élève désormais à 30 alors que les autorités sanitaires concernées s’efforcent de localiser la source du nouveau groupe de choc.

Cinq États et territoires ont maintenant renforcé les restrictions de voyage pour les visiteurs du point chaud du virus.

Des centaines de résidents ont attendu dans une longue file d’attente pour être testés jeudi après que le groupe de choc est apparu dans le nord de la ville, qui n’a pas vu de cas de coronavirus en masse depuis avril (photo, la file d’attente à l’hôpital Mona Vale jeudi après-midi)

L’Australie est en état d’alerte après une épidémie croissante de coronavirus sur les plages du nord de Sydney (photo, des résidents font la queue pour se faire tester à la clinique de santé du centre communautaire Avalon à Sydney jeudi)

Le gouvernement du Queensland a annoncé que toute personne arrivant de Sydney vendredi et qui se rend sur les plages du nord depuis le 11 décembre doit se faire tester et se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Ces mesures se durciront encore à partir d’une heure du matin samedi, lorsque les voyageurs de Sydney qui se sont rendus dans la région seront contraints de mettre en quarantaine les hôtels.

Le Queensland a également interdit à quiconque se trouve dans la région des plages du nord depuis le 11 décembre de se rendre dans des maisons de retraite, des hôpitaux ou des prisons du Queensland.

Le gouvernement d’Australie occidentale a déclaré que toute personne arrivant de Nouvelle-Galles du Sud est tenue de se mettre en quarantaine pendant 14 jours et de se faire tester le jour 11.

Le dirigeant de WA, Mark McGowan, a annoncé les changements jeudi soir après avoir reçu les derniers conseils de NSW.

Des gens sont vus à Avalon Beach le 18 décembre après que le groupe inquiétant devrait encore croître

Les résidents des plages du nord de Sydney ont reçu l’ordre de rester chez eux après qu’un 17e nouveau cas ait été signalé jeudi (photo, un travailleur de la santé prouvant un désinfectant pour les mains à un résident d’Avalon jeudi)

Les plages du nord de Sydney (illustrées en rouge) resteront fermées jusqu’à dimanche au moins, 270000 personnes étant invitées à rester chez elles et à éviter les voyages, au milieu des craintes que le virus ne se propage dans toute la ville

« Je comprends que ces changements provoqueront une certaine frustration et incertitude pour certaines personnes », a-t-il déclaré.

La Tasmanie a déjà déménagé pour empêcher les personnes qui ont visité des endroits à haut risque en Nouvelle-Galles du Sud de s’y rendre.

Les autorités du Territoire du Nord ont déclaré que toute personne de la région des plages du nord voyageant au NT devra entreprendre 14 jours de quarantaine obligatoire et supervisée à Alice Springs ou à Darwin.

Pendant ce temps, les habitants de Nouvelle-Galles du Sud sont exhortés à ne pas se rendre sur les plages du nord s’ils ne sont pas obligés de le faire.

On a dit aux résidents des plages du nord de rester fidèles à leurs familles et de travailler à domicile s’ils le pouvaient.

L’aéroport de Sydney était chaotique vendredi matin alors que les voyageurs essayaient de toute urgence de se rendre tôt à destination, juste au cas où de nouvelles restrictions de voyage seraient mises en œuvre.

On leur a également dit d’éviter les déplacements inutiles en dehors de la région et de ne pas visiter les lieux à haut risque tels que les clubs, les restaurants, les lieux de culte et les gymnases.

Le groupe des plages du nord comprend un travailleur de soins en résidence et un homme qui a récemment joué dans un groupe dans trois clubs RSL, y compris à Avalon.

Mais le Premier ministre Scott Morrison tient à ce que le trafic circule entre les États malgré les nouveaux cas de virus en Nouvelle-Galles du Sud.

Le leader du gouvernement fédéral, David Littleproud, a soutenu la déclaration du point chaud du Queensland pour l’épidémie de virus de Sydney et a appelé WA à faire de même.

« Vous êtes peut-être de Griffith et vous voulez voir votre famille à Perth, vous n’avez aucun lien avec cela et vous allez être verrouillé », a-t-il déclaré au Nine Network.

«Nous devons prendre une profonde respiration et dire simplement au gouvernement de WA s’il vous plaît suivez le reste du pays ici.