Il y a eu des câlins, des larmes et des appels au changement jeudi alors que les dirigeants autochtones se rassemblaient dans la nation crie de James Smith – une communauté de la Saskatchewan frappée par une attaque massive au couteau.

Darryl Burns, dont la sœur a été tuée dans les attentats de dimanche, a étreint Skye Sanderson, l’épouse de Damien Sanderson, un suspect retrouvé mort le lendemain des tueries.

“Notre famille est ici pour pardonner”, a déclaré Burns.

Le pardon a été important pour les peuples autochtones bien avant la colonisation, a ajouté Burns.

« C’est qui nous sommes en tant que personnes. Nous pardonnons, aimons les gens. C’est dans notre ADN. Ils ont essayé de nous l’arracher, mais ils n’ont pas pu.

Un drap noir — symbole de deuil — recouvrait un podium où, un à un, des représentants des communautés des Premières Nations, du gouvernement provincial et de la GRC ont exprimé leurs condoléances et promis leur soutien.

Trois tipis ont été installés à proximité pour permettre aux gens de faire une cérémonie, de trouver la guérison et d’honorer les victimes.

Dix personnes ont été tuées et 18 autres ont été blessées sur la Première nation et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon. Neuf sont restés à l’hôpital dans un état stable.

“S’il vous plaît, sachez que vous ne trouvez pas votre chemin seul à travers cela … nous tendons tous la main pour vous soutenir, vous et vos familles, à travers ce que nous savons être une tragédie impensable et insensée”, a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, lors de la conférence de presse.

L’événement est survenu un jour après que la police a arrêté un deuxième suspect qui avait échappé à la capture pendant quatre jours, Myles Sanderson. La police a repéré un véhicule volé et l’a poursuivi jusqu’à ce qu’il tombe dans un fossé sur une autoroute au nord de Saskatoon.

Sanderson est mort peu de temps après son arrestation. La GRC a déclaré qu’il était en détresse médicale et qu’il avait été transporté en ambulance à l’hôpital. Le service de police de Saskatoon a déclaré jeudi qu’il enquêterait sur le décès avec l’équipe d’intervention en cas d’incident grave, un groupe provincial dirigé par des civils.

Le frère de Sanderson, Damien Sanderson, a été retrouvé mort lundi près de l’une des 18 scènes de crime. La GRC a déclaré qu’il ne s’était pas suicidé et que son frère l’avait peut-être tué.

La mort des suspects signifie que le motif du saccage pourrait ne jamais être connu.

Les dirigeants autochtones ont appelé à davantage de traitement des dépendances et à des changements dans le système judiciaire à la suite de la tragédie.

Le grand chef Brian Hardlotte du Prince Albert Grand Council a déclaré lors de la réunion de jeudi que la Commission des libérations conditionnelles du Canada avait laissé tomber la communauté. Le conseil a libéré Myles Sanderson en libération d’office plus tôt cette année, malgré une longue liste de condamnations pénales qui incluaient la violence. Il était recherché depuis mai pour avoir été illégalement en liberté.

“La commission des libérations conditionnelles a laissé sortir ce jeune homme, ce jeune homme, et ils n’ont averti aucun membre de notre communauté ni nos dirigeants”, a déclaré Hardlotte.

« Cette tragédie aurait pu être évitée.

D’autres dirigeants ont appelé à davantage de services de police des Premières Nations, ce qui, selon eux, pourrait fournir des temps de réponse plus rapides et un lien plus local avec les communautés.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré que la force augmentait son recrutement d’agents autochtones pour aider à travailler à un service de police autonome autochtone.

“Cela ne peut plus jamais arriver, cette violence insensée”, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite déclaré à La Presse canadienne que la GRC prévoyait éventuellement de publier plus de détails sur les attaques, y compris un calendrier, car elle sait à quel point les attaques ont eu un impact sur la communauté.

Le chef Calvin Sanderson de la bande de Chakastaypasin a déclaré qu’il avait perdu des êtres chers dans l’attaque. Il a dit qu’il faudra du temps aux habitants de la région pour traiter les attaques.

« Il faudra un certain temps pour que notre communauté guérisse, et nous commençons ce processus aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Comme vous pouvez le voir, il y a tant de tentes ici et nos tipis. Les feux qui ont été allumés pour les familles seront bientôt éteints, lorsque nous aurons fini de faire notre deuil et de dire au revoir.

—Kelly Geraldine Malone, La Presse canadienne

