Les familles des victimes d’une fusillade de masse en Nouvelle-Écosse affirment que la province n’a pas réussi à gérer leurs besoins en santé mentale

Dans les semaines et les mois qui ont suivi le massacre de masse en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, de nombreuses familles des victimes décédées disent avoir eu du mal à obtenir des services de santé mentale de base.

Ils disent qu’il n’y en avait pas de disponible ou que les services appropriés n’ont pas été communiqués par les Services aux victimes du ministère de la Justice.

Des récits déchirants de membres de la famille en deuil ont été fournis aux trois commissaires chargés de l’enquête publique fédérale-provinciale conjointe à la mi-septembre. La Mass Casualty Commission enquête sur les causes et les circonstances du déchaînement qui a vu un tireur solitaire se faisant passer pour un policier tuer 22 personnes, dont une femme enceinte.

Les transcriptions de ces réunions avec les familles des victimes ont été rendues publiques jeudi.

“On ne s’attend jamais à ce qu’un grand nombre de victimes se produise, mais c’est le cas”, a déclaré Darcy Dobson, qui a perdu sa mère, Heather O’Brien.

“Nous sommes la preuve vivante qu’il n’y avait personne qui savait comment gérer la masse de problèmes de santé mentale qui l’accompagnaient.”

Heather O’Brien avec ses filles Katie Devine, devant, Darcy Dobson, deuxième à partir de la droite, et Molly O’Brien, à l’extrême droite. (Soumis par Darcy Dobson)

Dobson et sa sœur, Katie Devine, ont représenté leur grande famille, composée de huit enfants adultes, leur père et plusieurs conjoints, lors de leur séance à Truro le 17 septembre. Ils ont profité de l’occasion pour décrire comment les services aux victimes en Nouvelle-Écosse doivent faire meilleur.

“Nous n’avons jamais été dirigés vers les services aux victimes”, a déclaré Dobson. “Un membre de la famille éloigné a suggéré que nous nous appelions, et nous l’avons fait. Certains membres de notre famille, des membres de la famille immédiate, n’ont jamais été contactés par les Services aux victimes, et cela fait deux ans et demi.”

Elle a déclaré que le programme avait besoin de plus de financement, ainsi que de meilleurs partenariats avec des psychologues et des psychiatres qui sont équipés pour faire face à un grand nombre de victimes.

Pour Devine, l’expérience était encore plus personnelle. À l’époque, elle a dit qu’elle travaillait pour Nova Scotia Health dans un poste payé par Mental Health and Addictions.

“Le fait qu’ils aient eu besoin de moi pour faire signer des papiers par un thérapeute que je ne pouvais pas trouver, ou que j’ai dû retourner au travail, me dépasse”, a-t-elle déclaré aux commissaires.

« Tout ce qu’ils ont à faire, c’est d’ouvrir un journal pour savoir qui je suis et ce qui m’est arrivé. Je ne devrais pas avoir à quémander un congé.

Katie Devine dit qu’elle a eu du mal à trouver un thérapeute après le meurtre de sa mère en avril 2020. Devine travaillait également pour Nova Scotia Health à l’époque et dit qu’elle n’avait pas l’impression que son employeur comprenait l’étendue de ses problèmes de santé mentale. (Soumis par Katie Devine)

Devine a déclaré qu’elle avait finalement quitté cet emploi alors qu’elle luttait pour obtenir une thérapie. Son psychologue d’origine a facturé plus que le montant approuvé, forçant Devine à chercher des soins ailleurs.

“Alors j’ai été laissé pendant des mois à la recherche d’un autre thérapeute qui serait payé par le biais des services aux victimes parce que je ne pouvais pas me permettre de le faire moi-même”, a déclaré Devine. “Et les services aux victimes n’ont même pas eu à trouver ce thérapeute. Ils m’ont donné une liste à parcourir et j’ai dû passer des appels téléphoniques.”

Nova Scotia Health a refusé de commenter, citant une loi qui interdit de commenter les informations de santé spécifiques d’un individu.

Luttes similaires

Amelia Goulet-Butler et son mari se sont également sentis déçus par le manque de directives des Services aux victimes. Ils ont perdu la mère de Goulet-Butler, Gina Goulet, après que le tireur l’ait ciblée chez elle à Shubenacadie le matin du 19 avril.

Des amis se souviennent de Gina Goulet comme d’une mère dévouée, deux fois survivante du cancer et amoureuse de la musique et de la danse. (Commission des pertes massives)

David Butler a déclaré que dans les deux semaines suivant le meurtre, ils avaient chacun reçu une lettre indiquant qu’ils avaient 2 500 $ à dépenser pour des services de conseil. Il a déclaré que la lettre comprenait une liste de fournisseurs approuvés par le biais des services aux victimes.

“J’apprécie la possibilité d’avoir accès à ces fonds, et nous les utilisons. Et je pense que nous avons en fait des extensions sur ces fonds, donc, je veux dire, c’est excellent de cette façon”, a déclaré Butler.

“Mais, oui, juste après … ce n’était pas un processus amusant.”

Goulet-Butler a déclaré qu’elle se souvenait d’avoir été submergée par la liste et qu’elle avait demandé des recommandations à son médecin de famille. Cependant, elle a été refoulée lorsqu’elle a finalement passé les appels.

“Je les ai contactés parce qu’ils figuraient sur la liste approuvée, mais ils ne prenaient pas de nouveaux clients”, a déclaré Goulet-Butler. “Alors c’était un peu un barrage routier. Et quand vous avez affaire à tant d’autres choses en même temps, c’est super défaitiste.

“Pensées extrêmement sombres”

Nick Beaton décrit également la période qui a suivi la mort de sa femme comme écrasante. Kristen Beaton était enceinte de leur deuxième enfant lorsqu’elle a été tuée au hasard dans son véhicule.

Beaton a déclaré que tout le monde voulait aider au début et qu’il a instinctivement refusé les gens.

Kristen Beaton était une épouse et une jeune mère. Lorsqu’elle a été tuée le 19 avril 2020, Beaton était enceinte de son deuxième enfant. (Facebook)

Mais il est devenu désespéré quand les choses se sont finalement calmées et qu’il s’est retrouvé seul.

“J’ai contacté les services aux victimes et c’était un peu de ma faute d’avoir attendu si longtemps que j’avais besoin d’aide à ce moment-là”, a déclaré Beaton. “J’étais comme, j’ai besoin de parler à quelqu’un comme maintenant. Tout m’a frappé et ça s’est accumulé sur moi et j’avais littéralement des pensées extrêmement sombres.”

Il a dit que c’était encore trois semaines avant qu’il ne reçoive de l’aide.

Leçons apprises

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns, a déclaré aux journalistes jeudi que la liste de renvoi fournie par les services aux victimes nécessitait plus d’attention.

“Vous savez, cette liste est vraiment fluide, nous voulons donc essayer de trouver un moyen de la raffermir afin que s’il y a une personne psychiatrique vers laquelle les services aux victimes orientent les gens… qu’ils aient la capacité de prendre une nouvelle clientèle. “, a déclaré Johns.

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns, a reconnu que les Services aux victimes doivent s’assurer que les listes d’aiguillage fournies aux victimes sont à jour. (Robert Short/CBC)

Un porte-parole du ministère de la Justice est allé encore plus loin dans une déclaration envoyée par courrier électronique, répondant aux préoccupations exprimées par les familles qui ont perdu des êtres chers dans la tragédie.

“Notre personnel a travaillé sans relâche avec les familles et la communauté, et nous continuons à faire ce que nous pouvons pour les familles. Nous reconnaissons également que davantage aurait pu être fait”, a déclaré Peter McLaughlin.

“Nous pensons que des leçons ont été tirées de cet événement, et nous attendons avec impatience les recommandations de la Mass Casualty Commission pour nous aider à améliorer les services aux survivants et aux familles.”

Défis hors province

Pour ceux qui vivent à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, l’accès aux ressources en santé mentale en 2020 comportait son propre ensemble de défis. La sœur de Crystal Menduik, Jolene Oliver, a été tuée à Portapique, ainsi que sa nièce, Emily Tuck, et son beau-frère Aaron Tuck.

De gauche à droite : Emily Tuck, Jolene Oliver et Aaron Tuck sont montrés sur une photo de famille. La famille de Portapique, en Nouvelle-Écosse, faisait partie des victimes du massacre en Nouvelle-Écosse en avril 2020. (Tammy Oliver-McCurdie/La Presse canadienne)

Menduik vit en Alberta et a trouvé « extrêmement difficile » de naviguer dans les ressources fournies par les services aux victimes.

“Notre famille, à tous les niveaux, vous savez … nous avons tous eu énormément de difficultés à être approuvés pour le programme”, a déclaré Menduik. “Une grande majorité de ce problème était qu’ils n’avaient aucun fournisseur approuvé en Alberta qu’ils pouvaient intégrer à leur système.”

Elle a dit qu’il lui a fallu huit semaines pour trouver un conseiller disponible.

“Et puis, après que nous ayons finalement obtenu l’approbation des personnes qu’ils avaient en fait recommandées, ils ont eu un problème avec les frais qu’ils facturaient”, a déclaré Menduik. “Et c’était des frais standard pour l’Alberta, alors c’était un autre processus où nous ne pouvions pas obtenir de conseil tant que nous ne pouvions pas faire approuver les frais parce que nous n’avions tout simplement pas les moyens de faire la différence de ce genre de argent.”

Elle a dit qu’il a fallu encore trois mois avant que le financement ne soit résolu, un processus qu’elle décrit comme une “bataille difficile dont je n’avais tout simplement pas besoin”.

Menduik a déclaré à l’enquête publique que les ressources en santé mentale doivent être rationalisées pour les personnes vivant à l’extérieur de la province dans des situations de crise telles qu’une fusillade de masse.

La Mass Casualty Commission devrait publier son rapport final avec des recommandations d’ici le 31 mars 2023.