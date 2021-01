USA TODAY Sports marque le premier anniversaire de l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes avec une série de six jours d’histoires, de photos et de vidéos retraçant la légende des Lakers et les conséquences de sa mort.

HUNTINGTON BEACH, Californie – Assis sur un canapé dans un studio de musique, Matt Mauser a montré comment il avait l’habitude de réagir lorsqu’un hélicoptère passait au-dessus.

Mauser poussa un majeur vers le ciel.

Son épouse, Christina, est décédée aux côtés de la légende des Los Angeles Lakers Kobe Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, laissant Mauser, 50 ans, pour élever trois enfants.

Il a dit qu’il avait vu un thérapeute pendant six mois, mais qu’il avait trouvé un autre endroit pour pleurer et commencer à guérir – le studio de musique.

Mauser, un chanteur, auteur-compositeur et musicien, a enregistré des chansons qui célèbrent sa femme et adressent également sa douleur après la tragédie. Récemment, il a enregistré une performance pour marquer le premier anniversaire de l’accident.

Des photos de Christina Mauser sont exposées pour une veillée tenue le soir du 26 janvier à la suite d’un accident d’hélicoptère qui l’a tuée ainsi que huit autres. Mark Rightmire, MediaNews Group / Orange County Register via Getty Images

Présenté comme «Concert pour Christina: un hommage musical et une collecte de fonds au profit de la Fondation Christina Mauser», le spectacle devrait être diffusé à 20 h HE mardi sur mattmauser.com et profiter aux athlètes féminines.

Christina Mauser était la meilleure entraîneure adjointe de l’équipe de basket-ball féminine de Kobe Bryant, qui comprenait sa fille Gianna, également décédée dans l’accident d’hélicoptère.

«Nous allons honorer et célébrer toutes les personnes décédées», a déclaré Mauser.

Tout le monde à bord de l’hélicoptère se dirigeait vers un match de basket-ball impliquant l’équipe de Gianna Bryant a été tué. Les familles ont pleuré à leur manière.

Comme Mauser, Vanessa Bryant s’est retrouvée à pleurer la perte de son conjoint et soudainement une mère monoparentale élevant trois enfants – ses filles Natalia, 18 ans; Bianka, 4 ans; et Capri, 1. Elle a documenté une partie de leur année avec des photos et des vidéos sur son compte Instagram.

Vanessa acclame Capri alors qu’elle fait ses premiers pas. Et les filles se sont habillées pour Pâques et Cinco de Mayo.

Les voilà sur un bateau près du Golden Gate Bridge avec Pau Gasol, l’un des anciens coéquipiers de Kobe avec les Lakers. Et descendre d’un jet après une expédition avec Ciara, la chanteuse pop et épouse du quart-arrière de la NFL Russell Wilson.

Il y avait aussi un voyage à Disneyland, des cours de natation et des anniversaires.

Puis en décembre, il y a eu un autre type de publication Instagram de Vanessa Bryant, une déclaration après que sa mère, Sofia Laine, ait intenté une action en justice pour obtenir un soutien financier de sa fille, alléguant qu’elle travaillait non rémunérée en tant qu ‘«assistante personnelle et nounou de longue date» pour la famille Bryant.

«C’était une grand-mère qui était soutenue par moi et son gendre à ma demande», a écrit Vanessa Bryant. «Elle veut maintenant me facturer 96 $ l’heure pour avoir prétendument travaillé 12 heures par jour pendant 18 ans pour regarder ses petits-enfants. En réalité, elle ne garde qu’occasionnellement mes filles plus âgées quand elles étaient tout-petites. «

La famille Bryant, de gauche, Vanessa, Kobe, Natalia et Gianna, montrée en 2018. Alberto E. Rodriguez, Getty Images pour Disney

Bien qu’il y ait toujours un intérêt public pour la famille Bryant, Chris Chester, dont l’épouse Sarah et sa fille de 13 ans Payton sont décédées dans l’accident d’hélicoptère, laissant derrière eux des jumeaux adolescents, maintient un profil plus bas. Il a refusé une demande d’interview de USA TODAY Sports et a publié une déclaration.

«Aujourd’hui, comme chaque jour, nous nous souvenons et célébrons Sarah et Payton, leur amour de la vie, leur beauté, ainsi que la lumière et la joie qu’ils ont apportées à notre famille et au monde. Ils nous manquent profondément. Alors que nous honorons leur mémoire, nous continuons de demander la confidentialité. Merci de votre compréhension et de votre coopération. »

Jim Altobelli a distribué des pièces commémoratives qui d’un côté portent l’image de son fils John, qui était un entraîneur de baseball universitaire à succès. John Altobelli est décédé aux côtés de sa femme, Keri, et de leur fille de 14 ans, Alyssa.

JJ Altobelli, sa fiancée Carly Konigsfeld et Lexi Altobelli parlent de leur père, John Altobelli, lors d’un service commémoratif. Damian Dovarganes, AP

Altobelli a déclaré qu’il avait distribué plus de 1500 pièces.

«J’en ai eu un», a déclaré Mauser, qui a eu besoin de plus de deux mois après l’accident avant de retourner à 17 Street Studios.

«Je me souviens à quel point j’étais ravi qu’il m’ait appelé et me dise: ‘Hé, mec, je dois venir enregistrer.’ »A déclaré Darren Hubbard, un producteur qui travaille avec Mauser. «J’étais comme, ‘Cela pourrait lui sauver la vie en faisant de la musique.’ «

Finalement capable d’arrêter de pleurer assez longtemps pour travailler, Mauser a enregistré «Lost».

«Celui-ci a été le plus difficile», a-t-il dit en écoutant un enregistrement de son chant sur l’amour perdu.

Tu as une réflexion à faire

Peut-être un peu à boire

Toutes les choses que vous traverserez

Les chansons n’arrêtaient pas de venir.

Comme «New Life Story», sur Mauser et ses trois enfants – Penny, 12 ans; Tom, 11 ans; et Ivy, 4 ans – sans Christina.

«On danse, tu sais? Dit Mauser, un ancien instituteur. «Je danse avec mes enfants. Je les fais nager avec moi.

«Ils apprennent les choses dans lesquelles je suis bon, tu sais? Musique, espagnol et histoire et natation. «

Les chansons n’arrêtaient pas de venir.

« Quand vous vous réveillez et qu’elle est partie. »

La semaine avant la mort de Christina Mauser, toute la famille était au 17 Street Studios pour enregistrer une chanson intitulée «Green Bike».

«Ma (plus jeune) fille pleure», dit-il. «Mon fils se met en colère. «Je veux maman. Que faire? Vous les tenez simplement. Ensuite, vous entrez dans votre chambre et pleurez. »

Après une pause, Mauser a déclaré: «Ma femme était drôle. C’est drôle comme l’enfer. «

Matt Mauser a retrouvé une certaine tranquillité d’esprit dans sa musique depuis l’accident mortel d’hélicoptère de l’année dernière. Robert Hanashiro, USA AUJOURD’HUI

Alors sûrement, elle approuverait ce que son mari et ses enfants ont fait lorsque des hélicoptères ont survolé.

«Nous ferions le salut à un doigt», a-t-il dit, démontrant en levant son majeur droit en l’air. «Mais ensuite, j’ai en quelque sorte commencé à changer ma façon de penser et à saluer les hélicoptères.

«Et je suis venu avec cette idée que voici ces anges qui passent. J’ai pensé à tous les gens dans l’hélicoptère comme des anges. Et ils le sont maintenant, alors je parle de la façon dont elle est avec les anges maintenant et de notre vie ensemble, et j’ai besoin de force. »

«Wave As the Angels Pass By» est sa dernière chanson, peaufinée à temps pour l’anniversaire de la tragédie qui a ravagé la femme de Mauser et la mère de ses enfants.

De l’étincelle de notre premier baiser

Jusqu’à ce que l’étoile tombe du ciel

Agitez pendant que les anges passent

«Wave As the Angels Pass By» pourrait également servir de titre à l’album contenant les chansons qui ont aidé Mauser à pleurer et à commencer à guérir, a déclaré Mauser, ajoutant que tous les profits iront à la fondation qu’il a créée en l’honneur de sa femme.

«J’essaie de trouver le positif», dit-il. «Je me bats pour la joie.»