Les familles des victimes du vol PS752 poussent un soupir de soulagement alors que l’affaire est portée devant un tribunal international

Les familles qui ont perdu des êtres chers dans la destruction du vol PS752 célèbrent après leur long combat pour amener l’Iran à rendre des comptes devant un tribunal international qui s’est rapproché du succès cette semaine.

Le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine ont officiellement lancé mercredi leur procès contre l’Iran devant la Cour internationale de justice. La requête conjointe introductive d’instance indique que « l’Iran a violé ses obligations » en vertu d’un traité international et n’a pas réussi à empêcher la destruction « illégale et intentionnelle » du vol PS752.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a tiré deux missiles sol-air sur le vol d’Ukraine International Airlines le 8 janvier 2020, peu après le décollage à Téhéran. Les 176 personnes à bord sont décédées, dont 55 Canadiens et 30 résidents permanents.

Les familles des victimes au Canada disent qu’elles ont poussé le gouvernement fédéral à porter cette affaire devant le tribunal international, le principal organe judiciaire des Nations Unies.

« Nous nous battons depuis trois ans et demi pour ce jour. C’est en fait incroyable que nous voyions ce jour », a déclaré Maral Gorginpour. Son mari est décédé pendant le vol trois jours seulement après leur mariage.

« Rechercher la justice et la vérité pour sa vie était la seule chose qui m’a permis de rester en vie. »

MONTRE/Le Canada aide à traduire l’Iran en justice pour avoir abattu le vol PS752

Le Canada aide à traduire l’Iran en justice pour avoir abattu le vol PS752 Le Canada, la Suède, l’Ukraine et le Royaume-Uni ont déposé une plainte devant la Cour internationale de justice contre l’Iran concernant la destruction du vol PS752 d’Ukraine International Airlines en janvier 2020.

Après l’annonce de la nouvelle mercredi, des familles se sont rassemblées à North York, en Ontario. pour discuter des prochaines étapes de ce qui devrait être un processus de plusieurs années. Hamed Esmaeilion, membre du conseil d’administration de l’Association des familles des victimes du vol PS752, a déclaré qu’il s’agissait d’un rassemblement émouvant pour toutes les personnes impliquées.

« C’est un moment heureux pour les familles », a déclaré Esmaeilion, qui a perdu sa femme et sa fille pendant le vol. « Ils se sont étreints. Ils pleurent de douleur et de joie en même temps. »

Un groupe consultatif de quatre experts juridiques – dont l’irano-canadien et ancien procureur de l’ONU Payam Akhavan – a participé à la rédaction de la demande conjointe.

L’application citait les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui ont critiqué l’enquête de l’Iran et déclaré qu’elle « ignorait la responsabilité des hauts responsables ».

Le Canada et les trois autres pays candidats disent qu’ils veulent que la Cour internationale de justice ordonne à l’Iran d’enquêter sur l’accident et de poursuivre ou d’extrader les contrevenants de « manière transparente et impartiale ».

Navaz Ebrahim, présidente de l’Association des familles des victimes du vol PS752, s’est dite heureuse de voir le Canada tenter de tenir responsables les responsables de haut niveau.

« Ce n’était qu’un simulacre de procès », a déclaré Ebrahim, dont la sœur et le beau-frère sont morts pendant le vol. « Même ceux que la République islamique d’Iran prétend avoir poursuivis, nous n’avons même pas leurs noms. Nous ne connaissons pas leurs visages. Nous ne savons même pas si certains d’entre eux sont réels. »

La sœur de Navaz Ebrahim, Niloufar Ebrahim, et son beau-frère Saeed Tahmasebi Khademasadi sont décédés sur le vol PS752. (Soumis par Navaz Ebrahim)

Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni et conseiller spécial du premier ministre sur la réponse du Canada au vol PS752, a déclaré qu’en vertu du traité multilatéral de la Convention de Montréal, les pays sont censés mener des enquêtes indépendantes sur les catastrophes aériennes, porter des accusations appropriées et poursuivre par un organisme impartial. procédure judiciaire. Il a dit que l’Iran n’avait pas fait ces choses.

« Ils servent vraiment de boucs émissaires à des larbins de bas niveau qui n’avaient aucune autorité ou responsabilité particulière », a déclaré Goodale à CBC News.

« Vous ne pouvez pas blâmer ce qui s’est passé sur une ou deux personnes mineures dans l’ordre hiérarchique. »

La demande conjointe indique que l’Iran a lancé des missiles balistiques sur deux bases aériennes américaines en Irak le 8 janvier 2020, puis s’est préparé à d’éventuelles contre-attaques en positionnant un véhicule de combat de défense aérienne le long d’une trajectoire de vol de routine pour les vols commerciaux.

Les gens assistent à une veillée marquant le troisième anniversaire de la destruction du vol PS752, à Toronto, le dimanche 8 janvier 2023. (Christopher Katsarov/La Presse Canadienne)

Le commandant de l’IRGC-ASF, le général de brigade AmirAli Hajizadeh, aurait rejeté une demande de fermeture de l’espace aérien et le vol PS752 a été autorisé à décoller – bien que l’Iran ait identifié « un niveau de menace élevé pour l’aviation civile internationale » – indique la demande conjointe.

« Ils n’ont informé aucun pilote d’avions civils dans cette zone des dangers (…) parce que l’aéroport international était désormais sous surveillance par des missiles sol-air », a déclaré Goodale.

Il a déclaré que le vol PS752 n’avait pas été averti qu’il pourrait « voler droit dans les dents du danger ».

MONTRE/ Les familles des victimes appellent à l’action à l’occasion du troisième anniversaire de la destruction du vol PS752

Des militants iraniens appellent à l’action à l’occasion du troisième anniversaire de la destruction du vol PS752 Les défenseurs iraniens des droits de l’homme Masih Alinejad et Nazanin Boniadi parlent de l’importance d’une action unie pour mettre fin aux brutalités de la République islamique alors que les familles des personnes tuées lorsque le vol PS752 a été abattu du ciel en 2020 par le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran se rassemblent pour marquer le troisième anniversaire.

L’Iran a soutenu que le vol PS752 avait été abattu involontairement par le CGRI. L’Iran a publié un rapport d’enquête final indiquant que « l’avion a été identifié à tort comme une cible hostile par une unité de défense aérienne ». Le Canada a rejeté cette conclusion.

La requête conjointe demande également au tribunal d’ordonner à l’Iran de s’excuser publiquement, d’apporter des modifications pour empêcher que des avions civils ne soient abattus à l’avenir et d’indemniser les familles des victimes.

« La prochaine fois que j’irai visiter les tombes de mes proches, je pourrai leur dire que nous l’avons fait », a déclaré Ebrahim. « Nous l’avons finalement fait et nous avançons. Nous nous battons toujours pour vous. »