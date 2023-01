Les familles des victimes du vol PS752 pleurent leurs proches

Si Rehana Dhirani passait une mauvaise journée, elle appellerait son père, Ali. Il entendrait sa voix et saurait immédiatement que quelque chose n’allait pas.

“Il disait les bonnes choses pour me remonter le moral, et disait les bonnes choses pour que je me sente mieux et m’encourage à voir le positif en tout”, a-t-elle déclaré.

Mais Dhirani n’a pas pu entendre ces mots d’encouragement depuis qu’elle a perdu son père il y a trois ans. Ali Asgar Dhirani avait 74 ans lorsqu’il est décédé sur le vol 752 d’Ukraine International Airlines, avec 175 autres personnes.

Le vol, à destination de Kyiv, en Ukraine, a décollé le 8 janvier 2020 de Téhéran et a été abattu par des missiles iraniens. La majorité du vol, 138 personnes, étaient des citoyens canadiens, des résidents, des étudiants ou des visiteurs et se dirigeaient vers le Canada via l’Ukraine.

Au cours des trois années qui ont suivi la chute du vol, les familles des victimes ont partagé le chagrin et la douleur sans fin qu’elles ont endurés depuis que leurs proches ont été tués.

Parmi les victimes figuraient des familles entières, des enfants, des jeunes mariés et des personnes revenant de vacances.

Dhirani, qui vit à Mississauga, en Ontario, a déclaré dimanche à CTV News Toronto que la semaine précédant l’anniversaire de l’accident avait été difficile.

“Il manque un tel rocher à notre famille, un homme qui a juste montré de la joie et du bonheur”, a-t-elle déclaré. “Ça a été très dur pour ma mère, mon frère et moi cette semaine.”

Elle veut que les gens se souviennent de son père comme quelqu’un qui serait toujours là pour les autres, était incroyablement positif et “donnait les meilleurs conseils”. Ses enfants disent que leur grand-père leur a montré les vidéos les plus drôles.

Son père et chaque victime qui a été tuée “avaient une histoire, avaient une famille, avaient une vie et avaient un être cher qui leur manque beaucoup”, a-t-elle déclaré.

Il y a une raison pour laquelle les victimes ont choisi le Canada pour construire leur vie – elles font également partie de la société canadienne et « ont laissé un impact profond et difficile à combler », a-t-elle déclaré.

Son père était son « meilleur ami », a-t-elle ajouté. Mais elle veut aussi que les Canadiens se souviennent spécifiquement des enfants qui sont morts, qui n’ont pas commencé leur vie.

POUSSER OTTAWA POUR EN FAIRE PLUS

Des rassemblements ont lieu à travers le pays dimanche pour marquer l’anniversaire et aussi pour exhorter Ottawa à adopter une position plus ferme contre l’Iran.

Ottawa s’était auparavant retenu de se joindre à d’autres pays pour lancer le processus de transmission de l’affaire du vol PS752 à la Cour internationale de justice et obliger l’Iran à indemniser les victimes.

Mais le 28 décembre, Ottawa a décidé de s’y joindre, alors que les négociations entre le Canada et l’Iran sur les réparations étaient au point mort.

L’Iran a également changé la façon dont il a abordé la destruction de l’avion de ligne. Le 11 janvier 2020, le gouvernement iranien a admis avoir abattu l’avion commercial, déclarant qu’il l’avait pris pour un missile de croisière américain. Cependant, ils ont affirmé plus tard que l’avion était suspect, ce qui est contesté par les conclusions d’une enquête de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Hamed Esmaeilion, chef de l’Association des familles des victimes du vol PS752, qui a perdu sa femme et sa fille dans l’accident, a déclaré samedi à la Presse canadienne que s’il est heureux que le Canada ait imposé des sanctions à certaines personnes et entités iraniennes, il y en a d’autres liées au crash du vol qui n’ont pas subi de conséquences.

Il a déclaré que l’Iran devait faire face à une opposition claire du Canada et que les responsables iraniens ne devraient pas pouvoir se déplacer librement au Canada.

“Ce crime insensé et impitoyable qu’ils ont commis nous les a tous enlevés”, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de CTV News Toronto et de La Presse canadienne