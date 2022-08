Les familles des victimes du 11 septembre font appel aux États-Unis pour les fonds afghans saisis – News 24

“C’est leur argent, pas le nôtre”, ont-ils écrit dans une lettre sur les milliards de dollars gelés par Washington

Des dizaines de familles dont les proches ont été tués lors de l’attaque terroriste du 11 septembre ont demandé au président Joe Biden de veiller à ce que les milliards de dollars de fonds afghans gelés par les États-Unis ne puissent pas être utilisés pour couvrir les demandes de dommages et intérêts contre les talibans.

“Toute utilisation des 7 milliards de dollars pour rembourser les jugements des membres de la famille du 11 septembre est légalement suspecte et moralement répréhensible”, ont-ils déclaré dans une lettre envoyée à la Maison Blanche mardi. Certains des signataires ont déposé une demande d’indemnisation, mais ne veulent pas recevoir d’argent qu’ils croient « appartient au peuple afghan et au peuple afghan seul ». Politico a été le premier média à rapporter le contenu de la correspondance.

Les fonds appartiennent à la banque centrale afghane et ont été saisis par les États-Unis lorsque le gouvernement soutenu par Washington à Kaboul s’est effondré en août dernier, alors que les forces talibanes avançaient vers la capitale. En février, Biden a signé un décret exécutif qui protégeait la moitié des 7 milliards de dollars contre les poursuites judiciaires, laissant l’autre moitié exposée.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle étudiait les moyens de dépenser l’argent au profit du peuple afghan, tout en l’empêchant de tomber entre les mains de “les talibans et les acteurs malveillants”. La lettre appelle Biden à modifier sa commande, en veillant à ce que la totalité de la somme soit sauvegardée à cette fin.

« Les victimes du terrorisme, y compris les victimes du 11 septembre, ont droit à leur journée devant les tribunaux. Mais ils n'ont pas droit à l'argent qui appartient légalement au peuple afghan », Ça disait.















Quelque 150 membres des familles des victimes du 11 septembre ont poursuivi les talibans et Al-Qaïda il y a près de deux décennies et, après des années de procédures judiciaires, ont obtenu 7 milliards de dollars de dommages et intérêts. Une partie de la communauté estime que depuis que les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, les fonds afghans saisis par les États-Unis appartiennent au mouvement militant et devraient être utilisés pour couvrir les revendications.

« Les Afghans ont eu toutes les chances de se battre contre les talibans », Brett Eagleson, qui représente le groupe de demandeurs qui surveillent les avoirs gelés, a déclaré à Politico en février. “Je ne vois pas comment ils peuvent le revendiquer comme leur argent.”

Le débat sur la bonne façon de dépenser l’argent est encore compliqué par la crise économique et la famine probable à laquelle l’Afghanistan est actuellement confronté. Une écrasante majorité de 95% de sa population ne reçoit pas assez de nourriture, selon l’ONU.

Certains groupes humanitaires affirment que les craintes que l’aide ne parvienne aux mains des talibans sont déplacées, car ils ont opéré avec succès pendant des années dans les régions d’Afghanistan contrôlées par les talibans alors que le gouvernement de Kaboul était allié aux États-Unis.