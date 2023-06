Les familles des victimes de Paul Bernardo s’interrogent sur le transfert de prison du tueur en série

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

L’avocat des familles de deux des victimes de Paul Bernardo dit qu’ils n’ont reçu aucun avertissement ni explication au sujet d’un récent transfert de prison qui a vu le violeur en série et le meurtrier de l’Ontario transférés d’un établissement à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne, une décision à laquelle ils s’opposent.

Timothy Danson est l’avocat des familles de Kristen French et Leslie Mahaffy, les adolescentes qui ont été kidnappées, agressées sexuellement, assassinées et démembrées par Bernardo et sa femme d’alors, Karla Homolka, au début des années 1990. Danson dit que le Service correctionnel du Canada (SCC) l’a informé par téléphone cette semaine que Bernardo avait déjà été transféré de l’établissement Millhaven à Kingston, en Ontario, à une prison à sécurité moyenne à La Macaza, au Québec, à environ 200 km au nord-ouest de Montréal.

« J’avais pour tâche de communiquer cela aux familles, c’est dévastateur pour elles. Cela les ramène, vous savez », a déclaré Danson, notant que les familles se sentaient déçues et blessées.

Bernardo, aujourd’hui âgé de 58 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré dans la mort des filles en 1995. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable lors de la mort en 1990 de la sœur d’Homolka, âgée de 15 ans, Tammy. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 25 premières années. Bernardo a commencé sa peine au pénitencier de Kingston et, lorsqu’il a été fermé, il a été transféré à Millhaven.

Tristesse, désespoir et incrédulité pour les familles des victimes

Danson dit que la nouvelle du transfert signifie que les familles se sentent à nouveau victimes.

« Cela ne fait que raviver tous les souvenirs horribles qu’ils ont essayé de supprimer et de contrôler au cours de ces dernières décennies. Cela leur apporte donc de la tristesse, du désespoir et de l’incrédulité. »

Le SCC ne commente généralement pas les transfèrements de délinquants, mais dans une déclaration à CBC, Kevin Antonucci, le conseiller principal en communications par intérim, a confirmé que Bernardo, 58 ans, avait été transféré.

Antonucci a également assuré au public « que ce délinquant continue d’être incarcéré dans un établissement sécurisé, avec des périmètres de sécurité et des contrôles appropriés en place ».

Bernardo a demandé une libération conditionnelle à deux reprises, une fois en 2018 et à nouveau en 2021. Il a été refusé les deux fois.

Danson dit que le SCC l’a informé du transfert de Bernardo après coup n’est pas surprenant.

« Ce qui était le plus troublant, c’est que lorsque je posais des questions sur les raisons pour lesquelles ils effectuaient ce transfert et sur quelle base, ils s’appuyaient sur le droit à la vie privée de Bernardo de ne pas divulguer ces informations, ce que je trouve inacceptable. »

L’avocat torontois Tim Danson a représenté les familles de Kristen French et Leslie Mahaffy, qui ont été violées et assassinées par Bernardo. Danson dit avoir été informé plus tôt cette semaine par le Service correctionnel du Canada que Bernardo avait été déplacé. (Radio-Canada)

Les familles exigent une plus grande transparence, selon un avocat

Danson dit que lui et les familles French et Mahaffy exigent une plus grande transparence du système correctionnel puisque l’administration de la justice est dans l’intérêt public.

« Vous savez, Paul Bernardo a été désigné délinquant dangereux en plus d’avoir été reconnu coupable des meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité », a-t-il déclaré. « Le manque de transparence est exactement la façon dont nous créons la suspicion et le cynisme dans le grand public en ce qui concerne notre système de justice pénale. »

Mahaffy de Burlington, en Ontario, avait 14 ans en juin 1991 lorsque Bernardo et Homolka l’ont torturée et tuée à leur domicile de Port Dalhousie. French, de St. Catharines, en Ontario, avait 15 ans lorsqu’elle a été retenue en captivité pendant trois jours et tuée en avril 1992.

Bernardo a également été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable lors de la mort en 1990 de Tammy Homolka, la sœur de 15 ans de Karla Homolka. En décembre 1990, elle a été droguée, agressée sexuellement et est décédée.

Karla Homolka a été libérée en 2005 après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable et purgé 12 ans de prison.

Danson dit que les familles aimeraient savoir pourquoi le système correctionnel déterminerait que Bernardo était admissible à être transféré dans un établissement à sécurité moyenne après avoir été déclaré délinquant dangereux et refusé à deux reprises une libération conditionnelle.

« Dans le cadre de sa peine, il devrait purger cette peine dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale », a déclaré Danson.

John Rosen, l’ancien avocat de Bernardo, a déclaré à CBC qu’il ne représentait plus Bernardo et a déclaré qu’à sa connaissance, il n’avait aucune représentation juridique.