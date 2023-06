Les familles des victimes de Paul Bernardo exigent le retour du tueur en sécurité maximale

Un avocat représentant les familles de deux adolescentes assassinées par Paul Bernardo a envoyé une lettre au chef du Service correctionnel du Canada (SCC) exigeant que le violeur et tueur en série soit renvoyé dans une prison à sécurité maximale.

« Nous vous exhortons à restaurer la confiance du public dans le système correctionnel et l’administration de la justice en annulant l’ordonnance de transfert », a écrit Timothy Danson, avocat des familles de Kristen French et Leslie Mahaffy, dans une lettre envoyée vendredi à la commissaire du SCC Anne Kelly. .

« Il est le tueur en série le plus notoire et le plus dangereux du Canada, qui doit faire face à toutes les conséquences de ses actes sadiques et lâches. »

Bernardo a été transféré la semaine dernière de l’établissement à sécurité maximale Millhaven en Ontario à l’établissement La Macaza au Québec, un établissement à sécurité moyenne situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Montréal. Danson a fait valoir dans sa lettre qu’il « semblerait que le SCC essaie d’aider M. Bernardo avec son admissibilité à la libération conditionnelle en le faisant passer par le système ».

Il a écrit que l’annulation du transfert épargnerait à ses clients les difficultés de se rendre à La Macaza pour une prochaine audience de libération conditionnelle.

Paul Bernardo est montré dans ce croquis de la salle d’audience réalisé pendant les procédures judiciaires de l’Ontario par liaison vidéo à Napanee, en Ontario, le 5 octobre 2018. (Greg Banning/La Presse canadienne)

Danson a déclaré à CBC News que ses clients étaient exaspérés par ce qu’il a appelé une « absence totale de transparence » de la part du SCC. Il a déclaré que le moment pourrait bientôt venir pour les politiciens de s’impliquer.

« Je pense que nous avons l’unanimité au Parlement – ​​combien de fois cela arrive-t-il? – où tout le monde considère cela choquant et scandaleux », a-t-il déclaré.

« C’est une démocratie, et les fonctionnaires ont le droit d’intervenir là-dessus. Et ne pas le faire serait une abdication de responsabilité. »

Les familles French et Mahaffy se joignent à une longue liste de familles de victimes qui ont accusé le SCC de les bloquer en publiant des bribes d’informations sur les transferts de prisonniers – souvent quelques heures seulement avant ou après qu’ils se produisent.

Depuis plus d’une décennie, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels demande au SCC de mieux informer les familles des victimes des décisions de transfert.

Kristen French avait 15 ans et Leslie Mahaffy en avait 14 lorsque Paul Bernardo les a sauvagement kidnappés, torturés et tués. (Document/La Presse Canadienne)

La lettre de Danson, diffusée à CBC News vendredi, a fustigé le SCC pour n’avoir pas informé ses clients jusqu’au jour même du transfert, le 29 mai. Danson a qualifié cela de « troublant » et a noté que le transfert avait eu lieu deux semaines seulement avant l’anniversaire de l’enlèvement de Mahaffy. et meurtre.

« Quelqu’un au SCC apprécie-t-il le chagrin dévastateur vécu par la famille Mahaffy à cette période de l’année? » il a écrit dans la lettre.

« Bien que le moment n’aurait pas pu être pire, pour [implement] un tel transfert sans aucune explication, sous le couvert de la protection des droits à la vie privée de la personne qui a sadiquement et brutalement torturé sexuellement leurs filles avant de les assassiner, dépasse l’entendement. »

Sa lettre demande au SCC de révéler qui a pris la décision de transfert et à quelle heure Bernardo a quitté l’établissement Millhaven pour La Macaza.

L’Établissement La Macaza est situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Montréal dans les Laurentides. (Pascal Robidas/Radio-Canada)

Le SCC a répondu à CBC dans un communiqué vendredi soir, confirmant que les victimes avaient été informées du transfert de Bernardo vers 9 heures du matin le même matin.

Il a déclaré que la sûreté et la sécurité du personnel effectuant le transfert étaient un facteur dans la décision de ne pas informer les victimes plus tôt, puisque l’emplacement de Bernardo à l’établissement de Millhaven était connu du public.

Il a expliqué la décision de transférer Bernardo en soulignant un changement dans sa classification de sécurité. Le SCC a déclaré qu’il regrettait « toute douleur ou préoccupation que ce transfert a causée » aux victimes et aux familles.

« Dans le cas présent, il a été jugé que le délinquant pouvait être géré en toute sécurité dans un établissement à sécurité moyenne », indique le communiqué du SCC. « Le fait qu’un délinquant soit dans un établissement à sécurité moyenne ne signifie pas qu’il est « accéléré » dans le système fédéral. »

Un ancien haut responsable des services correctionnels a défendu le transfert comme normal pour un prisonnier qui a passé environ 30 ans en sécurité maximale – et a mis en garde contre les appels à déchirer les lois et les politiques sur un seul cas incendiaire.

Mary Campbell, qui a pris sa retraite en 2013 en tant que directrice générale des services correctionnels et de la justice pénale à Sécurité publique Canada, a déclaré qu’il était « irréaliste » de s’attendre à ce que les familles influencent les décisions concernant les transferts, sauf dans les cas où leur sécurité est menacée. Elle a déclaré que le SCC n’avait pas les ressources nécessaires pour informer chaque famille de chaque transfert.

« Malheureusement, certains porte-parole vont immédiatement envenimer la situation et, bien sûr, mettre en péril le transfert, ce qui ne fait aucun bien au délinquant », a-t-elle déclaré.

« Alors vous entrez dans le domaine de l’indignation publique. »

« Absolument rien n’a changé »

Judy Crocker comprend cet outrage. Elle a dit que lorsqu’elle a entendu parler du transfert de Bernardo, elle a eu l’impression de revivre sa propre douleur.

« Je suis immédiatement revenue sur ce qui nous est arrivé et j’ai pensé qu’absolument rien n’avait changé », a-t-elle déclaré.

Sa fille Julie Crocker a été assassinée par son ex-mari Christopher Little en 2007. Deux ans plus tard, Little a été reconnue coupable de deux chefs de meurtre au premier degré pour avoir tué Julie et une autre femme, Paula Menendez.

Peu de temps purgé au pénitencier à sécurité maximale de Kingston. Alors que l’établissement est sur le point de fermer, Crocker a déclaré qu’elle supposait que l’assassin de sa fille serait envoyé dans une autre prison à sécurité maximale. Au lieu de cela, il a été transféré à l’établissement à sécurité moyenne de Bath.

« Je me souviens, quand je l’ai découvert, de la colère et de la déception que nous avons tous ressenties », a déclaré Crocker.

REGARDER: Le transfert de Paul Bernardo accueilli avec indignation

Indignation après le transfert de Paul Bernardo dans une prison à sécurité moyenne Le service pénitentiaire du Canada réexamine actuellement sa décision de transférer le tueur en série et violeur notoire Paul Bernardo d’une prison à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne. Le transfert a suscité l’indignation dans le paysage politique canadien. Bernardo purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de Kristen French et Leslie Mahaffy au début des années 1990.

La décision est entrée en vigueur le 18 mai 2012. Crocker a déclaré que l’appel du SCC l’avertissant du transfert est venu quelques jours plus tard.

« Ce que j’aurais aimé, c’est que nous ayons eu des commentaires », a-t-elle déclaré. « Pourquoi nous, en tant que victimes, ne pourrions-nous pas aller voir quelqu’un et lui dire pourquoi nous pensons qu’il devrait toujours être en sécurité maximale ?

« Il a assassiné deux femmes, les a privées de vie, et il devrait être enfermé, comme Bernardo. Elles ne devraient jamais voir la lumière du jour. »

Bien que Campbell ait reconnu que Bernardo aura « un peu plus de liberté de mouvement » en sécurité moyenne, elle a déclaré que sa nouvelle adresse n’était pas un endroit agréable. Mais pour le SCC, a-t-elle ajouté, la classification de sécurité ne concerne pas différents degrés de punition.

« La punition est la peine. La philosophie est que vous allez en prison comme punition, pas pour la punition », a-t-elle déclaré.

« Nous ne cherchons pas à aggraver les choses. Nous l’avons fait dans les années 1800. Nous avions toutes sortes de méthodes pour vraiment rendre les choses désagréables, mais comme d’autres démocraties occidentales, nous nous sommes éloignés de cela. »

« L’ensemble du système est déséquilibré »

En 2012, en réponse aux plaintes de nombreuses familles concernant le même problème, l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a recommandé que le SCC communique avec les unités de services aux victimes avant de prendre des décisions sur les transfèrements.

Le rapport de l’ombudsman indique que le SCC a par la suite accepté de revoir ses politiques en vue de renforcer sa « capacité à bénéficier des informations fournies par les victimes enregistrées dans le cadre de ses processus décisionnels ».

Mais les plaintes continuaient d’affluer. En 2019, un nouvel ombudsman a envoyé une autre lettre appelant le SCC à « recueillir et examiner les informations sur les victimes dès le départ » et disant que les agents des services aux victimes devraient « communiquer de manière proactive et recueillir les commentaires des victimes » avant qu’une décision de transfert ne soit prise.

L’ombudsman actuel, Benjamin Roebuck, a déclaré que la politique du SCC est de fournir un avertissement préalable aux familles des victimes uniquement lorsqu’un délinquant est transféré dans un établissement à sécurité minimale.

Le SCC a déclaré dans un communiqué de presse que sa politique est d’informer les victimes d’actes criminels et les familles des victimes des transferts de la sécurité maximale à la sécurité moyenne « le jour où le délinquant a été placé ou transféré ou dès que possible par la suite ».

« Cette approche prend en considération la confidentialité, ainsi que d’autres considérations concernant les opérations », indique le communiqué.

Roebuck a déclaré qu’il n’avait vu aucune indication que le SCC était disposé à modifier cette politique.

« Nous aimerions voir, dans tous les cas de transfert, que les victimes aient à l’avance la possibilité de partager leurs préoccupations, de parler de leur sécurité et que ces éléments soient pris en compte dans la décision de transfert elle-même », a-t-il déclaré.

Mais Campbell a défendu la politique du SCC sur les transferts de maximum à moyen.

« L’objectif est de savoir si la victime a des problèmes de sécurité? C’est le nœud du problème », a-t-elle déclaré. « Et dans le cas où le délinquant sera toujours derrière les barreaux et les barbelés, bien sûr, si vous avez des problèmes de sécurité, faites-le nous savoir.

« Mais exiger [advance notification] car chaque transfert est vraiment inutile. Je ne vois pas cela aider qui que ce soit. »

Campbell a déclaré que les prisonniers, comme tous les Canadiens, ont le droit à la vie privée. Mais Roebuck a déclaré que le système correctionnel établit un mauvais équilibre entre les droits des victimes et le droit à la vie privée des prisonniers.

« L’ensemble du système est déséquilibré… les victimes sont celles qui sont le plus directement touchées, qui continuent de subir les conséquences », a-t-il déclaré.

« Nous avons un long chemin à parcourir. »

« Un fait accompli »

Dans un communiqué de presse, le SCC a déclaré avoir informé verbalement et par écrit toutes les victimes enregistrées de Bernardo. Il a déclaré avoir fourni toutes les informations auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi, y compris l’emplacement de la nouvelle prison de Bernardo, son niveau de sécurité et un résumé des raisons de son transfert, ainsi que le rapport d’avancement du plan correctionnel de Bernardo.

Danson a qualifié ce récit de « trompeur et malhonnête », compte tenu des délais serrés impliqués.

« Quand ils ont tendu la main, avec des informations absolument minimales, il est probable que Paul Bernardo était déjà en transit », a déclaré Danson.

Danson a déclaré que la lettre du SCC aux familles datée du 29 mai ne fournissait qu’une vague explication du transfert en citant « les exigences de sécurité réévaluées du détenu ».

Le SCC a déclaré que Kelly « a parlé directement avec l’une des victimes » pour répondre aux questions et a fourni ses coordonnées pour de plus amples discussions. Il n’a pas nommé la victime.

Paul Bernardo arrive au palais de justice provincial de Toronto le 3 novembre 1995. (Frank Gunn/Presse canadienne)

En réponse aux questions de CBC sur les recommandations de l’ombudsman, le SCC a insisté sur le fait qu’il avait amélioré son partage d’informations avec les victimes sur les transfèrements de prisonniers. Il a déclaré que le personnel examine les déclarations des victimes et consulte les services aux victimes, et « est tenu d’inclure les préoccupations des victimes dans l’évaluation globale qu’ils effectuent avant les décisions ».

Roebuck a déclaré que les victimes doivent savoir qu’un transfert est en cours à l’avance afin de présenter leurs déclarations et leurs préoccupations.

Danson a déclaré que le court préavis ne donne aux victimes aucune possibilité de repousser. Il a dit qu’il pense que c’est ce que veut le SCC.

« S’ils m’avaient rejoint quelques heures plus tôt, quelle différence cela aurait-il fait ? Il a demandé. « C’était encore un fait accompli.

« S’ils nous ont donné un préavis vraiment avancé, comme quelques jours ou même la veille, il y a peut-être eu un refoulement, et ils ne le voulaient pas. Alors ils ont clairement planifié cela. Ils ont dû anticiper la controverse. »