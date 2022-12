Les familles des victimes appellent à l’amour et à la gentillesse alors que le campus de l’Idaho est en deuil

BOISE, Idaho (AP) – Alors que des centaines d’étudiants pleuraient ensemble dans le stade de l’Université de l’Idaho mercredi soir, les membres de la famille de quatre camarades de classe tués les ont exhortés à lever les yeux du chagrin et à se concentrer sur l’amour et l’avenir.

« Le seul remède à la douleur est l’amour — c’est la seule chose qui va nous guérir ; c’est la seule chose qui va vous guérir », a déclaré Steve Goncalves, le père de Kaylee Goncalves, à la foule rassemblée lors de la veillée. “Cela fera une différence, et c’est quelque chose qu’ils peuvent voir où ils en sont en ce moment : que vous avez un peu changé votre vie, que vous êtes un peu plus gentil, un peu plus gentil.”

Certains dans la foule se sont tenus et se sont essuyés les yeux en se souvenant de Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho; Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et le petit ami de Kernodle, Ethan Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington. Les quatre ont été poignardés à mort le 13 novembre dans une maison de location près du campus de la paisible ville universitaire de Moscou, dans l’Idaho, et les forces de l’ordre n’ont pas encore nommé de personne d’intérêt dans l’affaire. La crainte que le tueur ne frappe à nouveau a incité de nombreux étudiants à terminer le semestre en suivant des cours en ligne depuis la sécurité perçue de leur ville natale.

En conséquence, des scènes similaires se sont déroulées dans tout l’État alors que des veillées aux chandelles simultanées avaient lieu dans plusieurs villes. Au centre-ville de Boise, plusieurs centaines de personnes ont mis leurs mains autour des flammes d’une bougie à l’extérieur d’un bâtiment de l’Université de l’Idaho. Les lycées de certaines villes ont illuminé leurs terrains de sport en signe de solidarité. Les propriétaires ont été invités à laisser les lumières de leur porche allumées en signe de soutien.

Ben Mogan, le père de Madison, a déclaré à la foule à Moscou qu’elle était son unique enfant, donc “tout ce qu’elle a fait était si important”. Parler de “Maddie”, était sa fierté, a déclaré Mogan, et les deux adoraient assister à des concerts de musique ensemble.

“Quand je rencontrais des gens depuis qu’elle est née, et qu’ils disaient:” Parlez-moi de vous “, la première chose que je disais était:” J’ai cette fille – voici une photo d’elle, elle est sur la liste du doyen à l’université, elle travaille dur, elle a tous ces amis dans sa sororité », a déclaré Mogan.

La meilleure amie de Madison était Kaylee. Les filles se sont rencontrées en sixième année, a déclaré le père de Kaylee, Goncalves, à la foule, et étaient des amis inséparables à partir de ce moment.

«Ils sont allés au lycée ensemble, puis ils ont commencé à chercher des collèges, ils sont venus ici ensemble. Ils sont finalement entrés dans le même appartement ensemble », a déclaré Steve Goncalves. “Et à la fin, ils sont morts ensemble, dans la même chambre, dans le même lit.”

“C’est dommage et ça fait mal, mais la beauté d’être toujours ensemble nous réconforte”, a-t-il déclaré.

La famille de Xana Kernodle n’a pas pu assister à la veillée.

La mère d’Ethan Chapin, Stacy Chapin, a retenu ses larmes en disant qu’elle était là avec son mari et avec le frère et la sœur triplés d’Ethan.

Comme d’autres familles, la famille Chapin a toujours essayé de dîner ensemble lorsque le temps le permettait et a passé d’innombrables heures à emmener les enfants à divers événements sportifs lorsqu’ils étaient plus jeunes. Les triplés ont choisi l’Université de l’Idaho parce qu’ils voulaient une petite ville et un beau campus avec un système grec florissant, a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, malgré les terribles circonstances de la mort d’Ethan, la famille est “éternellement reconnaissante d’avoir passé autant de temps avec lui”, a déclaré Chapin.

“C’est le message le plus important que nous ayons pour vous et vos familles – assurez-vous de passer le plus de temps possible avec ces personnes, car le temps est précieux et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas récupérer”, a déclaré Chapin.

Peu de nouvelles informations ont été publiées sur l’enquête sur les meurtres. Un coroner du comté a déclaré que les quatre étaient probablement endormis lorsqu’ils ont été attaqués. Les enquêteurs n’ont pas encore trouvé le couteau à lame fixe utilisé lors des meurtres.

Le gouverneur Brad Little a annoncé la semaine dernière qu’il allouait jusqu’à 1 million de dollars en fonds d’urgence de l’État pour l’enquête. Le FBI a affecté 44 personnes à l’affaire – la moitié d’entre elles étant en poste à Moscou – et la police de l’État de l’Idaho compte 15 soldats aidant les patrouilles communautaires et 20 autres enquêteurs travaillant sur l’affaire.

Les forces de l’ordre locales ont constaté une augmentation du nombre d’appels signalant un comportement suspect.

“Nous comprenons qu’il y a un sentiment de peur dans notre communauté”, a écrit le département de police de Moscou le 27 novembre. Depuis les meurtres, le nombre de personnes demandant des contrôles sociaux, dans lesquels un officier est envoyé pour vérifier le bien-être d’une personne, a doublé.

L’université a également constaté une augmentation du nombre de personnes appelant sa ligne téléphonique “Vandal Care” pour signaler qu’elles se débattaient ou craignaient que quelqu’un d’autre se débatte avec un problème, a déclaré mercredi le doyen des étudiants de l’université, Blaine Eckles.

“Bien que je sois personnellement très confiant que la police résoudra (les décès), jusqu’à ce que cela se produise, personne ne se reposera tranquillement”, a-t-il déclaré. « Il y a quelqu’un là-bas qui a coûté la vie à quatre de nos Vandales, et nous ne savons pas qui ils sont. Nous ne savons pas où ils sont.

Rebecca Boone, Associated Press