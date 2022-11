Les familles des travailleurs migrants de la Coupe du monde décédés au Qatar attendent des réponses

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – La dernière fois que les enfants de Ramulu Maraveni ont vu leur père, c’était en mars lors d’un appel vidéo granuleux depuis le Qatar, où il travaillait. Ses deux filles, âgées de 18 et 16 ans, avaient besoin de robes et son fils de 10 ans a demandé une tasse de thé. Ils ont parlé le lendemain matin avant l’école. Au moment où les enfants sont rentrés à la maison, Maraveni était mort.

Huit mois plus tard, sa famille, qui vit en Inde, ne sait toujours pas pourquoi.

Maraveni 51, a pavé les routes autour des stades de la Coupe du monde et s’est effondré au travail, a déclaré un collègue. Un certificat de décès qatari a déclaré que la cause était “une insuffisance cardiaque aiguë de causes naturelles”. Il avait travaillé des heures exténuantes pendant que le Qatar courait pour se préparer au tournoi, a déclaré sa femme. Quelques semaines avant sa mort, il s’est évanoui, mais un médecin qui l’a examiné a blâmé une pression artérielle basse et il a rapidement repris le travail.

“C’était un travail dur et continu”, a déclaré sa femme, Lavanya Maraveni, qui estimait qu’il gagnait entre 500 et 600 dollars par mois. “Mais il a continué à travailler pour l’avenir de nos enfants.”

L’entreprise de construction qui avait employé Maraveni pendant 15 ans a envoyé à sa famille un chèque de 3 000 dollars pour couvrir les arriérés de salaire et d’autres avantages, a déclaré sa femme.

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la mort inexpliquée de milliers de travailleurs migrants au cours des près de 12 années de préparation du Qatar pour la Coupe du monde a terni le tournoi, révélant la surveillance laxiste de la FIFA et les conditions de travail abusives dans le pays hôte.

Pour les proches du travailleur, les décès ont laissé du chagrin et des dettes, mais aussi une incertitude profonde et angoissante sur la façon dont ils sont morts et ce qui, en fin de compte, leur était dû.

Pendant des années, il n’y avait aucun système, et apparemment aucune volonté, d’enquêter vigoureusement sur de nombreux décès, ont déclaré des groupes de défense des droits, le bilan étant masqué par des certificats officiels les attribuant à des causes naturelles, qui ne nécessitaient aucun suivi en vertu de la loi qatarienne.

Le Qatar a contesté le nombre de morts, en partie en insistant sur le fait que les travaux sur les infrastructures en dehors des stades de la Coupe du monde n’étaient pas liés au tournoi. Il a également mené des réformes qui, selon les groupes syndicaux et de défense des droits de l’homme, sont importantes et protégeront mieux les travailleurs si elles sont pleinement mises en œuvre.

Au-delà des décès, des groupes de surveillance ont déclaré que de nombreux travailleurs migrants essayant de subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays étaient piégés dans un système punitif qui comprenait le paiement de frais exorbitants aux recruteurs, le non-paiement des salaires et des conditions épouvantables dans les camps de travail. Bon nombre de ces conditions persistent.

Le Qatar est-il prêt à accueillir la Coupe du monde ?

Le Qatar, le plus petit pays et le premier État arabe à accueillir le tournoi, a jusqu’à présent rejeté les appels à contribuer, avec la FIFA, à un fonds d’indemnisation pour les travailleurs décédés et à créer un organisme indépendant pour enquêter sur leur décès. Les responsables qatariens affirment que le pays a déjà fourni des dizaines de millions de dollars aux travailleurs dont les salaires ont été retenus par leurs entreprises.

Les travailleurs migrants constituent la grande majorité de la population du Qatar, avec de nombreux travailleurs népalais, bangladais, pakistanais et indiens employés dans des emplois à bas salaires, notamment dans la construction. Ils ont joué un rôle central dans la construction de l’architecture de la Coupe du monde – pas seulement les stades, mais les autoroutes et les routes qui y mènent, un vaste réseau de métro et des hôtels pour les supporters.

Les Indiens sont le plus grand groupe de migrants au Qatar. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que près de 2 400 de ses citoyens sont morts au Qatar entre 2014 et 2021, sans préciser la cause de ces décès. Le ministère a également déclaré en février que le Qatar était en tête de liste des pays dont les Indiens demandaient une indemnisation pour les décès de travailleurs, avec 81 affaires en cours.

Rejimon Kuttappan, un journaliste indien qui couvre les droits des migrants, a déclaré que le gouvernement indien hésitait à fournir des informations plus détaillées. “Ils continuent de se mêler des données pour maintenir les relations diplomatiques et la bonne amitié” avec le Qatar, a-t-il déclaré jeudi, lors d’un point de presse organisé par Human Rights Watch.

Parce que les certificats de décès du Qatar citaient souvent des causes naturelles ou un arrêt cardiaque, il était généralement difficile de prouver comment les travailleurs sont morts, a-t-il ajouté, même lorsque les membres de la famille ou les collègues pensaient que “l’humidité, les heures supplémentaires ou le stress mental” étaient à blâmer. Lorsque les corps ont été renvoyés en Inde, les familles procédaient rarement à des autopsies, a-t-il dit, en raison du désir d’organiser rapidement des enterrements ou parce qu’elles ignoraient que de tels examens étaient une option.

Le débat politique qui tourne autour de la Coupe du monde au Qatar

Maraveni, originaire de Shivangalapally, un village du sud de l’Inde, travaillait pour Boom Construction au Qatar depuis 2007, selon une copie d’une lettre envoyée par l’entreprise à ses collègues après sa mort et examinée par le Washington Post . La lettre demandait à ses collègues de fournir “la gentillesse et toute aide à sa famille endeuillée”; ils ont répondu en mettant en commun près de 500 $ à envoyer à Lavanya et aux trois enfants.

L’entreprise n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires ni à une liste détaillée de questions sur les antécédents professionnels de Maraveni ou les circonstances de son décès. Un employé de l’entreprise a déclaré à un journaliste du Washington Post qui s’était rendu jeudi dans les bureaux de Boom à Doha que le responsable des ressources humaines, auteur de la lettre, n’était pas disponible.

Ces dernières années, Maraveni a aidé à construire des routes au Qatar en tant qu’opérateur de rouleau compresseur, y compris celles autour du stade Lusail, au nord du centre de Doha, où se dérouleront les finales de la Coupe du monde, selon son colocataire et collègue.

Lavanya, 36 ans, a déclaré que son mari travaillait des quarts de 12 heures qui duraient souvent plus longtemps. Le travail alternait entre des quarts de nuit et de jour. À l’approche de la Coupe du monde, la pression a augmenté : les travailleurs se voyaient attribuer des objectifs qu’ils devaient atteindre, peu importe le temps que cela prenait, se souvient-elle, lui ayant dit Ramulu. La chaleur pouvait être insupportable, dépassant souvent 110 degrés Fahrenheit.

“Il y a beaucoup de travail qui se passe au Qatar à un rythme très rapide”, a déclaré un travailleur qui connaissait Maraveni, et a parlé sous couvert d’anonymat pour protéger son emploi. “Je travaille normalement des quarts de 8 heures, mais en ce moment je travaille 12 heures par jour”, a déclaré le travailleur, qui est employé par une autre entreprise au Qatar.

Le rythme signifiait également qu’il y avait moins de chances de rentrer en Inde. Maraveni n’avait pas vu sa famille depuis deux ans – il espérait recevoir une allocation permettant aux travailleurs absents aussi longtemps de réclamer un billet gratuit et deux mois de congé. Mais sa famille a déclaré que l’entreprise ne lui accorderait pas de congé car il y avait trop de travail.

Un mois avant sa mort, Maraveni s’était évanoui, a déclaré un collègue. Un médecin privé a dit à Maraveni que la cause était une pression artérielle basse, et il a immédiatement repris le travail, a déclaré le collègue, qui a également parlé sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles de son employeur.

À l’approche de la Coupe du monde du Qatar, l’USMNT utilise sa plate-forme pour faire pression pour le changement

Le 19 mars, Maraveni, qui vivait dans le camp de travail de l’entreprise, s’est réveillé plus tôt que ses collègues et a fait cuire du riz pour le groupe, a déclaré son collègue. Quelques heures plus tard, sur le chantier, il a vomi et a été emmené à l’hôpital où il a été déclaré mort, selon des entretiens avec des membres de la famille et le collègue.

L’incertitude quant à la cause de sa mort et les questions persistantes autour de tant de cas similaires sont particulièrement vexantes compte tenu de la force avec laquelle le Qatar a agi sur d’autres fronts pour améliorer ses pratiques de travail – accordant aux travailleurs migrants un salaire minimum et la possibilité de changer d’emploi, limitant heures de travail pendant les mois les plus chauds et s’engageant à punir les employeurs qui retiennent les salaires.

Dans une interview, Mahmoud Qutub, directeur du bien-être des travailleurs et des droits du travail au Comité suprême pour la livraison et l’héritage, les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar, a répété la position officielle du gouvernement selon laquelle seuls trois décès de travailleurs étaient directement liés au tournoi. Mais il a reconnu qu’il y avait eu “de la confusion et des malentendus” des deux côtés du débat, en partie à cause d’un manque de données gouvernementales.

“La leçon apprise est la transparence”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un rapport de 2020 de l’Organisation internationale du travail qui a révélé 50 décès liés aux travailleurs cette année-là était une étape “importante”.

Pour la famille de Ramulu, la vie a radicalement changé. Sans le versement mensuel de 350 dollars de son mari, Lavanya a déclaré qu’ils subsistaient grâce aux 80 dollars qu’elle gagne chaque mois en roulant des cigarettes à la main.

Les trois enfants – dont l’un a une anomalie congénitale – ont été contraints d’abandonner leur école privée et fréquentent désormais l’école publique.

Au fil des ans, Ramulu avait pu rembourser la dette qu’il avait contractée pour obtenir le travail au Qatar et agrandir leur maison en terre de deux pièces en une maison en brique de quatre pièces. Il s’était même soigné en achetant une moto.

Sa femme l’a vendu récemment pour payer les frais de scolarité.

“Pouvez-vous imaginer la vie d’une veuve”, a déclaré Lavanya. « La vie semble dénuée de sens sans lui, et souvent je ne souhaite plus vivre. Mais je dois le faire, pour nos enfants »,