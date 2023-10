Les familles des terroristes du Hamas pourraient recevoir une récompense de près de 3 millions de dollars de l’Autorité palestinienne pour leurs attaques terroristes contre Israël

L’Autorité palestinienne pourrait verser aux familles des terroristes du Hamas morts lors des attaques sauvages et meurtrières contre des civils israéliens près de 3 millions de dollars à titre de « paiements aux martyrs », selon un organisme palestinien de surveillance des médias.

Surveillance des médias palestiniens (PMW) rapporte que l’AP a également l’intention de verser 17 590 dollars de salaires aux 50 prisonniers du Hamas capturés par les soldats israéliens, dès ce mois-ci.

Selon la loi de l’Autorité palestinienne, les terroristes tués en attaquant Israël sont définis comme des « martyrs » et leurs familles reçoivent une allocation mensuelle – une pratique connue sous le nom de « payer pour tuer ».

L’AP versera ce mois-ci 2 789 430 dollars aux familles des 1 500 terroristes du Hamas morts, en récompense de leur participation aux meurtres et aux atrocités de la semaine dernière qui ont entraîné la mort de 1 400 citoyens israéliens, l’enlèvement de plus de 150 personnes et le viol de femmes et d’hommes. les enfants, les Rapports du groupe de surveillance PMW.

« L’Autorité palestinienne devrait adresser un grand merci aux pays de l’UE et à la Norvège, qui sont actuellement les plus grands bailleurs de fonds de l’AP, car l’AP ne pourrait pas effectuer ces paiements terroristes sans eux », a écrit Itamar Marcus pour PMW. « Ces pays donateurs aiment prétendre que ce n’est pas leur argent qui récompense les terroristes, mais tout le monde sait que l’Autorité palestinienne ne pourrait pas récompenser les terroristes sans ce généreux financement étranger. »

Il a poursuivi : « Lorsque les paiements aux enseignants, à la police et aux nettoyeurs de rues sont pris en charge par les donateurs internationaux, l’Autorité palestinienne dispose des centaines de millions dont elle a besoin pour financer le terrorisme. »

Comme l’a rapporté CBN News, les États-Unis ont indirectement financé ces paiements aux martyrs en envoyant une aide étrangère à l’Autorité palestinienne.

Mais en 2018, l’ancien président Donald Trump a signé le Taylor Force Act, qui suspend l’aide économique américaine à l’Autorité palestinienne jusqu’à ce que celle-ci cesse de payer des allocations par l’intermédiaire du « Fonds des martyrs de l’Autorité palestinienne ».

Le « Loi sur les forces Taylor » a été nommé en mémoire du vétéran de l’armée américaine Taylor Force, qui a été poignardé à mort par un terroriste arabe lors d’une visite en Israël en mars 2016. En mars 2018, le Sénat a approuvé la loi Taylor Force. La Chambre avait adopté le projet de loi à l’unanimité en décembre dernier.

Le terroriste de 21 ans à l’origine de l’attaque brutale de Force a été tué par la police, mais il a été félicité par le gouvernement de l’Autorité palestinienne et sa famille a reçu une compensation financière à vie. Environ deux mois après l’agression brutale, la famille Force a découvert que le meurtrier de leur fils avait été récompensé financièrement, et des vidéos de son acte odieux ont même été célébrées dans les zones palestiniennes.

La loi a réduit environ un tiers des paiements d’aide étrangère américaine à l’Autorité palestinienne, mais davantage de lois ont été poussées pour tenter de mettre fin complètement à ces paiements.

Comme Actualités CBN Comme l’a rapporté l’Autorité palestinienne, l’Autorité palestinienne a versé plus de 150 millions de dollars aux familles des terroristes en 2020.

Plus tôt cette année, le représentant américain Doug Lamborn (R-CO) a réintroduit la Taylor Force Martyr Payment Prevention Act. La législation a été initialement présentée par le sénateur Tom Cotton (R-AR.) en 2021 et s’appuiera sur la loi originale en cherchant à tenir pour responsables les institutions financières qui traitent ces paiements « payer pour tuer ».

« Les terroristes islamistes radicaux ne devraient pas être récompensés pour avoir tué des innocents, et les banques devraient être tenues responsables du traitement de toute sorte de « paiements de martyrs ». Notre projet de loi s’appuiera sur la loi Taylor Force originale pour garantir que les terroristes palestiniens ne profitent pas financièrement de la perpétration de ces meurtres insensés », a déclaré Cotton.