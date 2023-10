Les familles des otages pris par le Hamas en Israël racontent l’histoire de leurs proches

Carmela Dan, 80 ans ; Ofer Kalderon, 50 ans ; Sahar Kalderon, 14 ans ; Noya Dan, 13 ans ; Erez Kalderon, 12 ans

Carmela Dan vit dans le même kibboutz depuis 60 ans, trouvant la tranquillité au sein d’une communauté de plusieurs centaines de personnes qui partageaient leurs repas dans des jardins verdoyants.

Samedi, elle s’est cachée dans une pièce sécurisée avec ses trois petits-enfants et son gendre, Ofer Kalderon – le père de Sahar Kalderon et d’Erez Kalderon – tandis que des militants lançaient des grenades fumigènes dans les maisons pour tenter d’attirer les résidents, a déclaré sa cousine Abbey Onn. .

Onn surveillait la famille via une conversation WhatsApp lorsqu’elle a soudainement cessé de recevoir des nouvelles de Dan et d’autres personnes après que les autorités israéliennes ont averti les résidents de cesser d’utiliser leur téléphone portable.

Onn n’avait toujours pas de nouvelles de ses proches jusqu’à dimanche, lorsqu’un collègue a déclaré que l’un des enfants, le cousin germain d’Onn, avait été repéré dans une vidéo Instagram. posté par un influenceur. On y voit Erez Kalderon, 12 ans, malmené par un militant alors qu’il semble être capturé.

« J’ai éclaté en sanglots. J’ai commencé à trembler », a déclaré Onn. « Je suis mère de trois enfants. C’est le pire cauchemar de tous les parents.

Onn a décrit son cousin, Dan, comme l’une des personnes les plus drôles et les plus généreuses qu’elle ait jamais connues. Elle, sa famille et ses voisins partageaient fréquemment des repas dans les jardins luxuriants du kibboutz, a expliqué Onn.

« Elle et son mari ont contribué à bâtir cet héritage et se sentaient profondément liés à la terre », a déclaré Onn à propos de Dan, dont le mari est décédé il y a plusieurs années.

« C’était son genre de beauté », a-t-elle ajouté.

L’épouse de Yoni Asher, Doron Asher Katz, et ses filles Raz et Aviv. par Facebook

Doron Asher Katz, 34 ans; Efrat Katz, 67 ans; Aviv Asher, 2 ans; Raz Asher, 5 ans

Samedi, l’épouse de Yoni Asher, résident israélien, Doron Katz, l’a appelé pour lui dire que des terroristes étaient descendus dans une maison où elle et ses proches se cachaient. La dernière chose qu’elle lui a dite, dit-il, c’est que les militants étaient armés et qu’elle craignait de parler trop fort au téléphone.

Plus tard, il a regardé sur les réseaux sociaux une vidéo inquiétante montrant sa femme, ses deux jeunes filles âgées de 5 et 2 ans et sa belle-mère emmenées par le Hamas et entassées à l’arrière d’un véhicule. Il pensait que son beau-père avait également été enlevé.

« Le pire est arrivé : ils les ont découverts et pris », a déclaré Asher.

Son épouse et sa belle-mère ont toutes deux la nationalité allemande et il a été en contact avec l’ambassade d’Allemagne, mais il reste frustré par le manque de mises à jour.

«Je veux juste que mes petites filles rentrent à la maison avec ma femme», a-t-il déclaré.

La vidéo montre l’enlèvement de Shiri Silberman-Bibas et de ses enfants. via X

Shiri Silberman-Bibas, 30 ans, et ses garçons de 9 mois et 3 ans

Yifat Zailer attend désespérément des nouvelles de ses six proches disparus depuis des jours.

Zailer a déclaré qu’un ami lui avait envoyé une vidéo montrant des militants du Hamas capturant sa cousine Silberman-Bibas, 30 ans, alors qu’elle tenait dans ses bras ses deux petits garçons, âgés de 9 mois et 3 ans.

Elle suppose que le mari de Silberman-Bibas, âgé de 37 ans, et ses parents, Yosi et Margit Silberman, ont également été kidnappés, car leurs corps ne faisaient pas partie des centaines retrouvés dans la région.

Zalier a déclaré qu’elle n’avait aucune nouvelle de Silberman-Bibas, de son mari ou de ses parents.

« Ma famille me manque. J’ai besoin qu’ils soient proches », dit-elle en sanglotant. « J’ai besoin de savoir qu’ils vont bien. »

Zailer a déclaré qu’elle comprend que les autorités israéliennes sont très probablement absorbées par « l’ampleur de l’événement » et ont du mal à tenir les civils informés. Mais elle reste désespérée d’avoir des nouvelles.

« Les familles appellent à l’aide », a-t-elle déclaré. « Les familles recherchent leurs proches. »

Noa Argamani. par Facebook

Noa Argamani, 25 ans ; Avinatan ou

Dans une vidéo virale enregistrée samedi matin, Noa Argamani crie et tend la main vers son petit ami alors que des militants du Hamas la forcent à monter à l’arrière d’une moto lors d’un festival de musique, s’enfuyant dans le désert.

Son petit ami, Avinatan Or, a été rattrapé par un autre groupe d’hommes et aurait été kidnappé.

Son père, Yaacov Argamani, a eu du mal à respirer lorsqu’il a déclaré aux journalistes que Noa, son unique enfant, était douce et aimante.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux ravisseurs de sa fille, il a répondu à travers de gros sanglots : « S’il vous plaît, s’il vous plaît, je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. »