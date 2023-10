Les familles des otages israéliens détenus par le Hamas s’accrochent aux indices numériques

Hadas Kalderon, un habitant du kibboutz Nir Oz, dans un appartement à Tel Aviv jeudi. Deux de ses enfants ont été détenus par le Hamas. (Ofir Berman pour le Washington Post)

TEL AVIV — Le 7 octobre à 8h30, Hadas Kalderon a reçu le dernier message de son fils. «Maman, tais-toi, ne bouge pas», a envoyé un texto à Erez, 12 ans. Des militants du Hamas avaient pris d’assaut la maison de son père, dans leur kibboutz de Nir Oz, au sud d’Israël, où lui et sa sœur de 16 ans, Sahar, avaient passé la nuit.

Erez et sa sœur avaient sauté par la fenêtre et se cachaient dans les buissons. Mais il pensait à sa mère, juste au bout de la rue, essayant de la protéger. Des hommes armés se déchaînaient dans leur petite communauté pastorale, tirant sur des familles entières, certaines à bout portant, alors qu’elles s’accrochaient les unes aux autres dans des lits et des pièces sécurisées.

« Je t’aime pour toujours. J’espère que vous survivrez », a-t-elle répondu. Il n’y eut pas de réponse.

Pendant des heures, Hadas a appelé encore et encore le téléphone portable d’Erez, alors même qu’elle se battait pour sa vie, empêchant physiquement les militants d’enfoncer la porte de son coffre-fort. Elle les a entendus crier « Allahu akbar » alors qu’ils mettaient le feu à certaines parties de sa maison.

Lorsque les forces israéliennes sont finalement arrivées en fin d’après-midi, la famille Kalderon est sortie de sa cachette et la fille aînée de Hadas a découvert une vidéo de 18 secondes qui circulait sur les réseaux sociaux. Il montrait Erez vêtu d’un T-shirt noir, saisi par les deux bras et emmené en captivité. Les militants ont qualifié Erez et un autre groupe d’enfants qui n’apparaissent pas sur la photo d’« enfants colons ».

Kalderon a remplacé manger et dormir par le tabagisme à répétition. Sa voix est rauque à cause de la surutilisation. Elle vit dans un « enfer », dit-elle, après avoir dit à ses enfants pendant des années de ne pas avoir peur. Aujourd’hui, « le cauchemar est devenu réalité ».

Cinq membres de la famille ont été emmenés : Erez, Sahar et leur père de 50 ans, Ofer ; leur grand-mère Carmela, âgée de 80 ans, et leur cousine Noya, âgée de 12 ans, ont été enlevées dans une autre maison de la communauté. Selon le gouvernement israélien, 203 personnes sont retenues en otage à Gaza, dont des civils détenteurs de passeports d’au moins 31 autres pays.

L’amie d’enfance de Hadas à Nir Oz, dont les proches sont également détenus à Gaza, a réquisitionné son téléphone portable, la protégeant ainsi des horreurs incessantes et en boucle sur les réseaux sociaux – les célébrations de l’effusion de sang, le défilé de captifs humiliés, certains dépouillés jusqu’à leur plus beau corps. en sous-vêtements, d’autres se blottissaient les uns contre les autres dans ce qui pourrait être le vaste réseau de tunnels du Hamas. Dans un cas, des militants ont mis en ligne une vidéo montrant le meurtre d’une femme âgée sur sa propre page Facebook. Sa petite-fille l’a découvert.

La décision des militants de filmer leur règne de terreur a aggravé l’angoisse des Israéliens, mais elle a également donné aux experts des secteurs tant vantés de la cybersécurité et du renseignement israélien de nombreuses preuves sur lesquelles travailler. Ils mènent désormais un effort populaire pour parcourir les images et les photographies à la recherche d’indices sur l’endroit où les otages sont détenus.

« L’État dispose des outils et des informations, mais il n’a pas l’appareil nécessaire pour travailler aussi rapidement que nous », a déclaré Ido Har-Tuv, ancien membre du Shin Bet, le service secret de sécurité nationale israélien, et chef de l’exécutif. de Gitam BBDO – une agence de publicité qui a ouvert une « salle de guerre » de fortune dans ses bureaux situés dans un gratte-ciel étincelant de Ramat Hahayal, dans la banlieue de Tel Aviv, dans la Silicon Valley israélienne.

« Nous gérons nos opérations ici comme une start-up simple et efficace », a déclaré Har-Tuv. « Nous n’avons pas le temps. »

Beaucoup des quelque 100 hommes et femmes présents dans la « salle de guerre » ont une profonde expérience militaire et du renseignement, et certains sont appelés par les unités les plus élitistes d’Israël. Parmi eux figurent 8200, la division de cyber-renseignement de l’armée israélienne, et Duvdevan, son unité antiterroriste secrète, qui a servi de base à la série Netflix « Fauda ».

Refael Franco, ancien directeur adjoint de la Direction nationale du cyber, supervise la construction de la plateforme du groupe, basée sur une technologie de pointe en matière d’IA et de reconnaissance faciale. Il s’agit d’un système sophistiqué qui vérifie les images publiées par les militants sur les réseaux sociaux avec les photos des otages fournies par les familles. Lorsqu’une correspondance se produit, le système peut géolocaliser, en quelques secondes, l’emplacement approximatif d’une personne disparue. Les experts en renseignement open source tentent ensuite d’aller plus loin, en s’appuyant sur des indices contextuels comme les mosquées, les magasins locaux ou l’angle du soleil.

Les équipes ont déjà constitué une base de données d’environ 1 000 personnes, y compris les otages et les preneurs d’otages. Ils bénéficient de l’aide en personnel et en logistique de Google, qui possède des bureaux dans toute la ville. Ils ont partagé leur plateforme avec les responsables de la sécurité israélienne, qui l’utiliseront pour approfondir leurs propres recherches.

Mais c’est un processus long et inexact. L’un des plus grands défis, a déclaré Franco, est que les otages ont été déplacés à plusieurs reprises.

« Cela étant dit, chaque fois que quelqu’un prend son téléphone et télécharge des images dans la bande, nous pouvons les recouper dans le système pour savoir où il se trouve », a-t-il déclaré. Ils continueront à suivre les indices numériques, a-t-il déclaré, « aussi longtemps que durera cette mission ».

La plupart des vidéos ont été filmées et publiées pendant ou peu après les enlèvements initiaux, inondant les sites de médias sociaux tels que Telegram, Facebook, Snapchat et X, anciennement connu sous le nom de Twitter, souvent en même temps. Beaucoup étaient faciles à trouver car ils étaient publiés avec le même ensemble de hashtags. Dans de rares cas, des hommes armés palestiniens pouvaient être entendus discuter du lieu où emmener leurs captifs.

Une série de vidéos, qui auraient été filmées par des militants et des passants dans la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, montraient un otage dirigé par des hommes armés ; sur un mur à l’arrière-plan se trouvait le numéro de téléphone d’un homme d’affaires local, informant l’équipe du quartier.

« Nous réfléchissons à tout cela au fur et à mesure », a déclaré un volontaire, parmi un groupe penché sur leurs ordinateurs portables alors qu’ils parcouraient des feuilles de calcul remplies de messages traduits, de hashtags et de géolocalisations.

L’homme a parlé sous couvert d’anonymat car il est réserviste chez Duvdevan. Au fil du temps, a-t-il expliqué, les militants publient de moins en moins de messages et, lorsqu’ils le font, ils se concentrent davantage sur eux-mêmes et sur leurs blessures.

Et alors qu’Israël étend sa campagne aérienne punitive à Gaza, qui a tué plus de 3 000 personnes, les preneurs d’otages pourraient perdre l’électricité ou la réception cellulaire et sombrer complètement dans l’obscurité.

Kalderon n’a pas diffusé l’information depuis l’attaque. Tout ce qu’elle sait, c’est que 80 de ses 400 voisins sont morts ou portés disparus. Au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël.

Elle n’était pas au courant des efforts déployés sur le terrain pour localiser les otages, mais elle n’a pas été surprise. Partout en Israël, les civils se sont mobilisés pour fournir une aide aux victimes dans le sud et du matériel aux troupes, comblant ainsi les lacunes laissées par le gouvernement.

Pendant une semaine et demie, Kalderon et ses proches n’ont eu aucune nouvelle des autorités israéliennes sur le statut de leurs proches, ni sur les efforts déployés pour les ramener chez eux.

Mercredi, un officier de notification militaire a déclaré à Kalderon que sa mère, Carmela – une immigrante pacifiste de New York qui a aidé pendant des années les Gazaouis à recevoir des soins médicaux en Israël – et sa nièce autiste Noya – qui dormait chez sa grand-mère – étaient toutes deux mortes. Il n’y avait aucune information sur les autres.

Kalderon et d’autres proches d’otages disent avoir vécu un double traumatisme : d’abord livrés à eux-mêmes lorsque les militants ont envahi leurs communautés, maintenant obligés de naviguer dans un silence assourdissant de la part de leur gouvernement.

« Chaque seconde, chaque seconde pendant laquelle nos enfants sont là est une seconde de trop, et pourtant tout ce dont parle Netanyahu, c’est de « gagner la guerre » », a déclaré Kalderon, faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il n’a rencontré qu’une poignée de familles – quelques jours après que le président Biden et les membres de son administration les ont contactées pour la première fois – et n’a fourni que peu d’assurances.

Kalderon, qui possède également la nationalité française, a rencontré des diplomates français, dont l’ancien Premier ministre Manuel Valls. Mais elle est terrifiée à l’idée que son propre gouvernement, en se préparant à une invasion à grande échelle de Gaza, puisse rejeter ses enfants comme un dommage collatéral.