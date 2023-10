Les familles des otages du Hamas s’inquiètent pour leurs proches alors qu’Israël frappe Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Alors qu’Israël bombarde Gaza avec des missiles, les familles des personnes retenues en otage par le Hamas savent que cela pourrait se faire au prix de la vie de leurs proches.

Le groupe qui dirige Gaza a averti qu’il tuerait l’un des 130 otages chaque fois que l’armée israélienne bombarderait des cibles civiles à Gaza sans avertissement.

Les combattants du Hamas ont pris les otages pour la plupart lors d’un festival de musique dans le kibboutz de Nir Oz, dans le désert israélien du Néguev, samedi, après avoir fait exploser la barrière de séparation fortement fortifiée d’Israël et avoir traversé le pays depuis Gaza.

Les captifs comprennent des soldats et des civils israéliens ainsi que des étrangers. Le Hamas a déclaré qu’il cherchait à libérer tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes – environ 4 500 détenus, selon l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme B’Tselem – en échange des captifs.

Selon les services de secours ZAKA, 260 personnes ont également été tuées sur le terrain du festival de musique électronique Supernova.

Peu après l’annonce de la nouvelle, Ahal Besorai a appris par des témoins que les combattants avaient capturé sa sœur, son mari, leur fils et leur fille adolescents, ainsi que des dizaines d’autres personnes.

« Dois-je pleurer parce qu’ils sont déjà morts ? Dois-je être heureux parce qu’ils sont peut-être capturés mais toujours en vie ? Ahal Besorai, coach de vie et propriétaire d’un complexe hôtelier qui vit aux Philippines et a grandi dans le kibboutz Be’eri, a déclaré à l’agence de presse Associated Press. « Je prie Dieu chaque jour pour qu’elle soit retrouvée vivante avec sa famille et que nous puissions tous être réunis. »

Ahuwa Maizel a déclaré à l’agence de presse DPA qu’il recherchait sa fille.

« Je ne sais pas si ma fille est allongée quelque part en train de saigner, je ne sais pas si ils l’ont emmenée à Gaza, je ne sais pas si elle souffre », a-t-il déclaré, ajoutant que la dernière fois qu’il avait parlé à sa fille Adi était samedi matin.

« Il y a un massacre ici, ils provoquent un massacre, des centaines de terroristes tirent », a déclaré Adi à Maizel lors de leur brève conversation.

« Si quelqu’un la retient captive, s’il vous plaît, s’il vous plaît, restez humain. Nous avons tous le même ADN, nous sommes tous humains », a déclaré Maizel.

Eli Elbag a déclaré qu’il s’était réveillé samedi avec des SMS de sa fille, Liri, 18 ans, qui venait de commencer sa formation militaire comme vigile militaire à la frontière de Gaza.

Les combattants lui tiraient dessus, a-t-elle écrit. Quelques minutes plus tard, les messages se sont arrêtés. À la tombée de la nuit, une vidéo diffusée par le Hamas la montrait entassée dans un camion militaire israélien dépassé par des combattants. Le visage d’un otage à côté de Liri était marqué et ensanglanté.

« Nous regardons constamment la télévision à la recherche d’un signe d’elle », a déclaré Elbag. « Nous pensons à elle tout le temps. Je me demande tout le temps s’ils prennent soin d’elle, s’ils la nourrissent, comment elle se sent et ce qu’elle ressent.

Pour Israël, localiser les otages à Gaza pourrait s’avérer difficile. Bien que la bande soit minuscule, soumise à une surveillance aérienne constante et encerclée par les forces terrestres et navales israéliennes, le territoire situé à un peu plus d’une heure de Tel-Aviv reste quelque peu opaque pour les agences de renseignement israéliennes.

Les combattants ont publié des vidéos des otages et les familles se sont retrouvées à l’agonie en s’interrogeant sur leur sort.

Yosi Shnaider est aux prises avec l’inquiétude depuis que les membres de sa famille ont été kidnappés à Nir Oz. Il a vu une vidéo de sa cousine et de ses deux jeunes garçons retenus en otage.

« C’est comme un mauvais film incroyable, comme un cauchemar », a déclaré Shnaider lundi. « J’ai juste besoin d’informations pour savoir s’ils sont en vie », a-t-il ajouté.

Il manque également sa tante qui a besoin de médicaments pour traiter son diabète et la maladie de Parkinson. Depuis que la famille a découvert qu’elle avait été prise en otage, la sœur de la femme est tellement mortifiée qu’elle est « comme un zombie, vivante et morte à la fois », a déclaré Shnaider, un agent immobilier de la ville israélienne de Holon.

Avertissement au Hamas

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré que son pays était déterminé à rapatrier les otages et a lancé un avertissement au Hamas.

« Nous exigeons du Hamas qu’il ne fasse de mal à aucun des otages », a-t-il déclaré. « Ce crime de guerre ne sera pas pardonné. »

L’incertitude pèse également lourdement sur les familles qui ne savent toujours pas si leurs proches ont été tués, emmenés en captivité par le Hamas ou s’ils se sont évadés et sont en fuite.

Tomer Neumann, dont le cousin assistait à un festival de musique près de la frontière avec Gaza et a disparu depuis, espère que ce sera la dernière des trois options.

La cousine, Rotem Neumann, âgée de 25 ans et citoyenne portugaise, a appelé ses parents depuis le festival lorsqu’elle a entendu des tirs de roquettes, a-t-il déclaré.

Elle s’est entassée dans une voiture avec des amis, ont indiqué des témoins, mais s’est enfuie lorsqu’ils ont rencontré des camions remplis de combattants. Plus tard, son téléphone a été retrouvé près d’un abri en béton.

« Tout ce que nous avons, ce sont des bribes d’informations », a déclaré Neumann, qui vit à Bat Yam, une ville juste au sud de Tel Aviv.

« Ce qui me préoccupe maintenant n’est pas la guerre ni les bombardements », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous voulons, c’est savoir où se trouve Rotem et savoir ce qui lui est arrivé, et nous voulons la paix. »

Captifs thaïlandais

Les familles des travailleurs thaïlandais qui figurent parmi les otages ont fait part mardi à l’agence de presse AFP de leurs craintes pour leur sécurité.

Kanyarat Suriyasri, dont le mari Owat Suriyasri fait partie des personnes arrêtées, a raconté son horreur en apprenant la nouvelle.

« Quand j’ai appris qu’il faisait partie des 11 otages pris par le Hamas, mon cœur s’est serré », a-t-elle déclaré. « J’attends de bonnes nouvelles. »

Owat, 40 ans, originaire de la province de Sisaket, dans l’est de la Thaïlande, est un « homme très sympathique, attentionné et heureux », a-t-elle déclaré.