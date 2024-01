Les familles des otages détenus à Gaza prennent d’assaut la réunion du Parlement israélien pour exiger un accord sur leur libération | Ap

JERUSALEM (AP) — Des dizaines de membres des familles des otages détenus par le Hamas ont pris d’assaut lundi une réunion d’une commission au Parlement israélien, exigeant un accord pour obtenir la libération de leurs proches, alors que les ministres européens des Affaires étrangères se joignaient aux appels internationaux croissants pour qu’Israël négocie sur la création de un État palestinien après la guerre.

Ces développements montrent la pression croissante exercée sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s’est engagé sur les deux fronts. Il a insisté auprès de l’opinion publique israélienne sur le fait que la poursuite de l’offensive dévastatrice à Gaza était le seul moyen de ramener les otages chez eux. Dans le même temps, il a rejeté la vision américaine d’une résolution d’après-guerre, affirmant qu’il ne permettez jamais la création d’un État palestinien.

Le différend sur l’avenir de Gaza oppose Israël à son principal allié et à une grande partie de la communauté internationale. Cela constitue également un obstacle majeur aux projets de gouvernance d’après-guerre ou de reconstruction du territoire côtier, dont de grandes parties ont été rendus invivables par les bombardements israéliens.

Par ailleurs, les frappes et les bombardements israéliens se sont intensifiés dans et autour de la ville méridionale de Khan Younis, envoyant des familles palestiniennes fuir vers le sud dans des camionnettes et des charrettes à ânes chargées de biens.

Dans la ville, qui est une zone de combat depuis des semaines, les gens ont creusé des tombes pour les morts dans la cour de l’hôpital Al-Nasser tandis que le personnel luttait pour s’occuper des dizaines de nouveaux tués et blessés, dont des enfants. Les travailleurs de la santé ont déclaré que les grèves ont touché au moins quatre écoles abritant des personnes déplacées à l’ouest de la ville, dont deux à l’intérieur d’une bande côtière qu’Israël avait déclarée zone sûre pour les personnes en fuite.

Les réseaux Internet et téléphoniques de Gaza se sont à nouveau effondrés lundi pour la dixième fois depuis la guerre. Les coupures d’électricité répétées entravent gravement la distribution de l’aide essentielle à la survie des 2,3 millions d’habitants du territoire, ont déclaré des responsables de l’ONU. La perte de service empêche également les Palestiniens de communiquer entre eux et avec le monde extérieur.

Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire complète » sur le Hamas et à restituer tous les otages restants après le déchaînement du 7 octobre dans le sud d’Israël qui a déclenché la guerre. Lors de cette attaque, quelque 1 200 personnes ont été tuées et le Hamas et d’autres militants ont enlevé environ 250 personnes.

Les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de s’il est possible de faire l’un ou l’autre.

Une centaine d’otages ont été libérés en novembre dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu d’une semaine en échange de la libération des Palestiniens emprisonnés par Israël. Environ 130 personnes restent captives, mais un certain nombre ont depuis été confirmées mortes. Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait davantage de prisonniers qu’en échange de la fin de la guerre et de la libération de milliers de prisonniers palestiniens.

Netanyahu a exclu un tel accord, mais la colère monte parmi les familles des otages. Des proches et d’autres manifestants ont installé un camp de tentes devant la résidence de Netanyahu à Jérusalem, promettant de rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Lundi, des dizaines de membres des familles des otages ont fait irruption dans une réunion de la commission des finances de la Knesset, brandissant des pancartes et criant : « Vous ne resterez pas assis ici pendant qu’ils meurent là !

« Ce sont nos enfants ! » ils ont crié. Certains ont dû être physiquement retenus et au moins une personne a été expulsée.

PLUS DE 25 000 TUÉS À GAZA

L’offensive israélienne a tué au moins 25 295 Palestiniens à Gaza et en a blessé plus de 60 000, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

Les habitants de Khan Younis ont signalé des bombardements de tous les côtés de la ville. À l’hôpital Nasser, Ayman Abu Abaid, le chef du service chirurgical, a déclaré lundi à la télévision Al Jazeera qu’au moins 50 morts et plus de 100 blessés avaient été transportés dans l’établissement.

Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré que les troupes israéliennes avaient pris d’assaut l’hôpital Al-Khair et arrêté le personnel médical, le dernier hôpital dont les troupes ont pris possession pendant le conflit. L’hôpital se trouve juste à l’intérieur de la zone de sécurité de Muwasi, une bande côtière rurale à l’ouest de Khan Younis, où l’armée israélienne a déclaré qu’elle ne mènerait pas d’opérations.

Des volontaires du Croissant-Rouge ont déclaré que les frappes avaient touché quatre écoles à l’ouest de Khan Younis, dont deux dans la zone de Muwasi, faisant un nombre indéterminé de victimes. Ils ont déclaré que les ambulances de l’organisation ne pouvaient pas atteindre les sites.

Les familles ont afflué de Khan Younis le long de la route côtière, certaines à pied, d’autres chargeant des couvertures et des biens dans des véhicules. Ils se sont dirigés vers Rafah, la petite bande à l’extrême sud de Gaza où bien plus d’un million de personnes sont déjà bondées, beaucoup vivent dans des tentes qui remplissent les rues.

Alors qu’il fuyait Khan Younis avec sa famille, Ahmad Shurrab a déclaré avoir été déplacé à plusieurs reprises. “Où dois-je aller? Dois-je aller à Rafah ? Rafah est comme une seule rue. Que veulent-ils de nous ? il cria.

Environ 85 % de la population de Gaza a été chassée de chez elle par la guerre. Les responsables de l’ONU disent À Gaza, 1 personne sur 4 meurt de faim car les combats et les restrictions israéliennes entravent l’acheminement de l’aide humanitaire. Seules 15 boulangeries fonctionnent dans la bande de Gaza, toutes à Rafah ou dans la ville centrale de Deir al-Balah, a indiqué l’ONU.

L’armée israélienne affirme avoir tué environ 9 000 militants lors de son offensive, sans fournir de preuves, et impute le lourd bilan civil au Hamas, car il opère dans des zones résidentielles denses.

La guerre a aussi attisé les tensions dans la régionavec des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen attaquant des cibles israéliennes et américaines.

NETANYAHU SOUS PRESSION MONTANTE

Netanyahu, dont la popularité a chuté depuis le 7 octobre, fait face à des pressions de la part des États-Unis pour qu’il se tourne vers des opérations militaires plus précises et fasse davantage pour faciliter l’aide humanitaire à Gaza.

Les États-Unis appellent également à une Autorité palestinienne réformée pour gouverner Gaza après la guerre et à l’ouverture de négociations sur une solution à deux États. L’autorité gouverne actuellement des poches de Cisjordanie occupée par Israël et a été expulsée de Gaza en 2007 lorsque le Hamas a pris le pouvoir.

Netanyahu a rejeté à la fois l’entrée de l’Autorité palestinienne et la création d’un État palestinien. Sa coalition gouvernementale est redevable aux partis d’extrême droite qui veulent intensifier l’offensive, encourager l’émigration de centaines de milliers de Palestiniens de Gaza et y rétablir des colonies juives.

Lors d’une réunion à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont joint leurs voix aux appels à une un État palestinienaffirmant que c’était le seul moyen de parvenir à la paix.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne, a déclaré que le rejet par Netanyahu de la création d’un État était « inquiétant ». Il faudra un État palestinien offrant des garanties de sécurité pour tous.»

“Quelles sont les autres solutions qu’ils ont en tête ?”, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, à propos d’Israël. “Faire partir tous les Palestiniens ? Les tuer ?”

Dans une interview accordée dimanche soir à CNN, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré que le royaume ne normaliserait pas ses relations avec Israël ni ne contribuerait à la reconstruction de Gaza sans une voie crédible vers un État palestinien. Ses commentaires étaient remarquables car avant la guerre, les États-Unis essayaient de négocier un accord de normalisation historique entre l’Arabie Saoudite et Israël.

Les Palestiniens recherchent un État incluant Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est annexée par Israël, territoires capturés par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les pourparlers de paix ont échoué il y a près de 15 ans.

Shurafa a rapporté de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. Le correspondant de l’AP, Jack Jeffery à Londres, a contribué.

