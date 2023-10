Les familles des otages de Gaza s’expriment alors que l’espoir commence à s’estomper

En tant que membre des forces spéciales d’élite israéliennes, âgé de 23 ans, il faisait partie d’une équipe de 16 personnes qui ont libéré 90 passagers d’avions pris en otage par des terroristes palestiniens en 1972. Ils l’ont fait en se déguisant en techniciens aéronautiques et en convainquant les terroristes que l’avion cloué au sol avait besoin d’être réparé ; lorsqu’ils montèrent à bord, ils tuèrent deux ravisseurs et en capturèrent deux autres.

À mesure que chaque jour passe, elle perd un peu plus la foi de revoir un jour sa grand-mère vivante. Yaffa dépend d’un déambulateur pour se déplacer et prend quotidiennement des médicaments qui lui sauvent la vie. Mais Adar doit croire qu’il existe une chance qu’une solution diplomatique lui permette de retrouver sa grand-mère. « Je pense que la pression de la communauté internationale est cruciale en ce moment », dit-elle. « L’enlèvement de femmes de quatre-vingt-cinq ans n’est pas quelque chose que le monde peut permettre. »

Le mari de Yaffa est vivant, mais il a été gravement inhalé par la fumée lorsque les terroristes ont incendié sa maison. « On dirait qu’il a vieilli 100 ans en une semaine », dit Adar à propos de son grand-père. « Il ne parle pas beaucoup et il a très peur. »

Les Israéliens qui vivent dans des kibboutz – des communautés enracinées dans des philosophies utopiques et socialistes de vie collective – ont tendance à être plus de gauche et plus sympathiques à la cause palestinienne que dans d’autres régions du pays. Pourtant, ils ont subi certaines des pires atrocités ce jour-là. Sur les 400 personnes qui vivaient à Nir Oz, on estime qu’une centaine auraient été tuées ou enlevées.

Un jour plus tard, le puissant ministre ultra-nationaliste des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a exigé que l’armée israélienne « frappe brutalement le Hamas et ne prenne pas en considération la question des captifs ».

Il appartient désormais à Netanyahu d’essayer de trouver une solution pour ramener autant d’Israéliens vivants que possible – et de le faire tout en lançant une invasion terrestre de Gaza visant à anéantir la direction du Hamas.

Quatre ans plus tard, le frère de Netanyahu, Yonatan, a mené une opération visant à récupérer 106 personnes prises en otage lors d’un vol entre Israël et la France. La mission a finalement réussi, mais Yonatan a été tué au cours de l’opération.

Avihai Brodutch se décrit comme la dernière personne que l’on imagine déclencher un mouvement de protestation. Plus tôt cette année, lorsque des millions d’Israéliens sont descendus dans la rue pour s’opposer aux mesures prises par Netanyahu pour affaiblir le système judiciaire israélien, Broductch est resté chez lui à Kfar Aza, le kibboutz où il vit à côté de la frontière avec Gaza. Cultivateur d’ananas qui a connu une crise de la quarantaine à 40 ans et a décidé de devenir infirmier, il n’a jamais été politiquement actif auparavant.

« Je pense que mon gouvernement doit placer cela en tête de ses priorités dans cette opération », déclare Yifat Zeiler, dont le cousin et les deux enfants âgés de quatre et neuf mois ont été kidnappés.

«J’aime rester à la maison pour boire avec mes amis», dit-il, y compris une boisson alcoolisée qu’il prépare lui-même. Sa femme Agar était la personne organisée de la famille.

Ensuite, le Hamas s’est déchaîné dans son kibboutz, prenant en otage Hagar et leurs trois enfants (âgés de quatre, huit et 10 ans). Kfar Aza a subi l’un des massacres les plus brutaux de tout le pays, avec des dizaines de personnes tuées et des maisons incendiées.

Désespéré, il a fait une pancarte disant « Ma famille est à Gaza » et s’est dirigé vers la rue devant le bâtiment du ministère de la Défense à Tel Aviv. « J’avais l’impression que les gens ne donnaient pas la priorité à ma femme et à mes enfants, mais ils sont la chose la plus importante pour moi », dit-il.

Stav Levi, la petite amie d’Idan Shtivi, 28 ans, à la veillée à Tel Aviv. Crédit: Kate Geraghty

En quelques jours, des centaines de personnes l’ont rejoint sur son lieu de manifestation – des proches d’autres otages, mais aussi des personnes sans lien personnel qui se sentent obligées de faire quelque chose pour aider. Alors que le crépuscule tombait sur Tel Aviv cette semaine, Stav Levi se tenait au bord de la route, brandissant une affiche de son petit ami, Idan Shtivi, qui a été enlevé après avoir été le chauffeur désigné de ses amis lors d’une fête. Le couple était sur le point d’entrer dans un nouveau chapitre de leur vie commune : ils venaient d’acheter un chien et de signer le bail d’un nouvel appartement. Maintenant, elle ne sait pas s’ils se reverront.

Bien que stupéfait par l’ampleur du mouvement de protestation qu’il a inspiré, Brodutch est peiné par l’absence de résultats.

« Je n’ai aucun sentiment pour le moment », dit-il. « Je pensais que ce ne serait qu’une question de jours. » Les souvenirs que lui et sa famille ont créés ensemble, y compris les vacances d’un an autour du monde qu’il a prises avec Hagar, le maintiennent en vie. « J’espère que nous pourrons recommencer. »