Les familles des otages appellent Israël et le Hamas à accepter la proposition de cessez-le-feu poussée par Biden

Les familles des otages israéliens détenus par le Hamas ont appelé toutes les parties à accepter immédiatement le accord en trois phases présenté par le président Biden Vendredi pour mettre fin à une guerre de près de huit mois et ramener leurs proches chez eux.

Cependant, dans un communiqué samedi, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié un cessez-le-feu permanent à Gaza de « non-démarreur » tant que les conditions de longue date pour mettre fin à la guerre ne seront pas remplies, semblant saper l’accord que Biden avait annoncé en tant qu’Israélien. un.

« Les conditions imposées par Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël », indique le communiqué. « En vertu de cette proposition, Israël continuera d’insister sur le fait que ces conditions soient remplies avant qu’un cessez-le-feu permanent ne soit mis en place. »

Les États-Unis, l’Égypte et le Qatar – qui ont tous participé à la médiation des négociations entre Israël et le Hamas depuis le début de la guerre – ont publié samedi une déclaration commune dans laquelle ils ont appelé « le Hamas et Israël à finaliser l’accord incarnant les principes énoncés par le président ». Biden », soulignant que « ces principes ont rassemblé les revendications de toutes les parties dans un accord qui sert de multiples intérêts et apportera un soulagement immédiat à la fois à la population de Gaza qui souffre depuis longtemps ainsi qu’aux otages qui souffrent depuis longtemps et à leurs familles ». propose une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et la fin de la crise. »

Vendredi, M. Biden a présenté l’accord proposé par Israël au Hamas, affirmant que le groupe militant n’est « plus capable » de mener une autre attaque à grande échelle contre Israël. Il a exhorté le Hamas à parvenir à un accord pour libérer la centaine d’otages restants, ainsi que les corps d’une trentaine d’autres, en échange d’un cessez-le-feu prolongé à Gaza.

« Israël a proposé une nouvelle proposition globale », a déclaré M. Biden. « C’est une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages. Cette proposition a été transmise par le Qatar au Hamas. »

Après le discours de M. Biden, les familles des otages ont déclaré à l’Associated Press que le temps presse et qu’il incombe à Israël et au Hamas d’accepter l’accord.

« Nous voulons voir les gens revenir vivants et bientôt de Gaza », a déclaré Gili Roman à l’AP. Sa sœur, Yarden Roman-Gat, a été prise en otage et libérée lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre, mais la belle-sœur de Yarden, Carmel Gat, est toujours détenue.

« Cela pourrait être la dernière chance de sauver des vies. Par conséquent, la situation actuelle doit être modifiée et nous espérons que tous adhéreront immédiatement à l’appel de M. Biden en faveur de l’acceptation immédiate de l’accord sur la table. Il n’y a pas d’autre chemin vers une meilleure situation pour Notre leadership ne doit pas nous décevoir, mais surtout, tous les regards doivent être tournés vers le Hamas », a-t-il déclaré.

Pourparlers de cessez-le-feu Le conflit s’est arrêté le mois dernier après une poussée majeure des États-Unis et d’autres médiateurs pour parvenir à un accord dans l’espoir d’éviter une invasion israélienne complète de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza. Israël affirme que l’opération de Rafah est vitale pour déraciner les combattants du Hamas responsables du Attaque du 7 octobre sur le sud d’Israël qui a déclenché la guerre. Israël a confirmé vendredi que ses troupes opéraient dans les quartiers centraux de la ville.

Cette proposition est intervenue après ce que les familles d’otages ont qualifié de controversé, jeudi, avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, qui leur a dit que le gouvernement n’était pas prêt à signer un accord pour ramener tous les otages chez eux et qu’il n’y avait pas de plan B. .

Hanegbi a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que la guerre se prolonge pendant encore sept mois, afin de détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et du plus petit groupe militant du Jihad islamique.

Netanyahu a promis une « victoire totale » qui éliminerait le Hamas du pouvoir, démantelerait sa structure militaire et rendrait les otages.

Le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a appelé samedi à la réunion du cabinet et de l’équipe de négociation.

« Nous sommes déterminés à continuer de faire progresser un arrangement pour le retour des otages tel que formulé par l’équipe de négociation et approuvé à l’unanimité par le Cabinet de guerre, dans le cadre d’un effort plus large visant à atteindre tous les objectifs de la guerre », a déclaré Gantz dans un communiqué.

De nombreuses familles d’otages imputent la mort de nombreux otages en captivité au manque de volonté du gouvernement de parvenir à un accord.

« Nous savons que le gouvernement israélien a fait énormément pour retarder la conclusion d’un accord et que cela a coûté la vie à de nombreuses personnes qui ont survécu en captivité pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois. Nos cœurs sont brisés par le nombre de personnes que nous recevront ceux qui ne sont plus en vie », a déclaré Sharone Lifschitz à AP. Sa mère Yocheved a été libérée lors du cessez-le-feu de novembre et son père Oded est toujours en captivité.

La première phase de l’accord annoncé par M. Biden durerait six semaines et il a déclaré qu’elle consisterait en un « cessez-le-feu total et complet », le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza et la libération d’un certain nombre de des otages – dont des femmes, des personnes âgées et des blessés – en échange de centaines de prisonniers palestiniens. Les otages américains seraient libérés à ce stade, a déclaré le président. Dans la première phase de la proposition, les civils palestiniens retourneraient également dans leurs quartiers « dans toutes les zones de Gaza ». L’aide humanitaire augmenterait également.

Dans la deuxième phase, Israël et le Hamas négocieraient la fin définitive des hostilités, a déclaré M. Biden. Cette phase comprendra également la libération de tous les otages encore vivants et un retrait de Gaza, pour autant que la proposition soit honorée.

La troisième phase appelle au début d’une reconstruction majeure de Gaza, qui fait face à des décennies de reconstruction après les dévastations causées par la guerre.

M. Biden a reconnu qu’il serait difficile de maintenir la proposition israélienne sur la bonne voie, affirmant qu’il y avait un certain nombre de « détails à négocier » pour passer de la première phase à la seconde. M. Biden a déclaré que si le Hamas ne respectait pas ses engagements au titre de l’accord, Israël pourrait reprendre ses opérations militaires.

Le Hamas a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il considérait « positivement » la proposition présentée par M. Biden et a appelé les Israéliens à déclarer leur engagement explicite en faveur d’un accord qui comprend un cessez-le-feu permanent, un retrait complet des troupes israéliennes de Gaza et un échange de prisonniers. et d’autres conditions.

Bien que la proposition soit similaire aux précédentes, la principale différence réside dans la volonté d’arrêter la guerre pour une période indéfinie, selon les analystes. Cela laisse toujours à Israël la possibilité de reprendre la guerre et de diminuer la capacité du Hamas à gouverner, mais avec le temps, a déclaré à l’AP Michael Milshtein, directeur du Forum d’études palestiniennes au Centre Dayan de l’Université de Tel Aviv.

Pourtant, les experts affirment que le discours de M. Biden a été l’un des premiers moments de la guerre à donner l’espoir qu’elle pourrait prendre fin et ramener les otages chez eux.

« C’était un très bon discours… il semble que Biden essaie de l’imposer au gouvernement israélien, il s’adressait clairement directement au peuple israélien », a déclaré Gershon Baskin, directeur pour le Moyen-Orient à l’Organisation des communautés internationales. Les Israéliens doivent descendre dans la rue pour exiger que le gouvernement israélien l’accepte, a-t-il déclaré.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, l’a qualifié d’« espoir urgent » de paix durable. Elle a déclaré samedi qu’il appartenait au Hamas de montrer qu’il voulait mettre fin au conflit.

Les combats continuent à Gaza

Samedi, l’armée israélienne a déclaré avoir tué un combattant du Hamas responsable des attaques en Israël et en Cisjordanie et plus tôt cette semaine, elle a déclaré que ses avions avaient tué un combattant du Hamas dans le centre de Gaza, chef du département technologique des forces de sécurité intérieure du groupe. .

Samedi également, le journal public égyptien Al-Qahera News a annoncé que des responsables égyptiens, américains et israéliens se rencontreraient au Caire ce week-end pour discuter du passage de Rafah, fermé depuis qu’Israël a repris le côté palestinien en 2017. début mai. La réunion intervient une semaine après que M. Biden a discuté de la fermeture du passage lors d’un appel avec le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après Attaque du Hamas le 7 octobre au cours de laquelle des militants ont fait irruption dans le sud d’Israël, tué quelque 1 200 personnes – pour la plupart des civils – et enlevé environ 250 personnes. Plus de 36 170 Palestiniens ont été tués à Gaza par la campagne de bombardements et d’offensives israéliennes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Son décompte ne fait pas de différence entre les civils et les combattants.