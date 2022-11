Les familles des militaires ont déposé plus de 9 000 plaintes concernant le logement en seulement 16 mois

Les familles MILITAIRES ont déposé plus de 9 000 plaintes concernant leur logement en seulement 16 mois, selon des chiffres choquants.

Les hauts gradés sont sous pression à cause des travaux de réparation avec près de 14 000 maisons de service en attente d’aide depuis le mois dernier, selon des recherches.

9 000 plaintes concernant des logements insalubres pour les familles de services en seulement 16 mois Crédit : Alamy

Des documents du ministère de la Défense révèlent également que 1 500 plaintes ont été déposées pour des rendez-vous manqués par des ouvriers et 900 pour le temps nécessaire pour résoudre les problèmes, au cours des 12 mois précédant mars de cette année.

Une femme de l’armée en colère, vivant dans le Hampshire, a déclaré : « Il y a un trou dans le mur extérieur de la chambre de ma fille de 1 an. Je le signale depuis juin et il commence à faire froid maintenant.

“Vous obtenez parfois une réponse de la maintenance deux semaines plus tard, mais ensuite vous n’entendez jamais rien. Vous essayez de vous plaindre et ils s’en fichent.”

Le Pacte des forces armées stipule que leur logement doit être « de bonne qualité, abordable et convenablement situé ».

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a déclaré: «Ces chiffres choquants confirment que les ministres conservateurs laissent tomber le personnel militaire et leurs familles au quotidien.

« Les problèmes de base comme le chauffage et les réparations sont beaucoup trop courants et ne sont pas résolus.

« Les ministres ont été informés des problèmes de logements insalubres pendant des années, mais ils n’ont pris aucune mesure.

« Nous sommes loin des maisons dignes de héros que méritent le personnel des forces et leurs familles. Le gouvernement doit être plus sévère envers ses sous-traitants afin que les plaintes soient triées et que le personnel de service ait les maisons dans lesquelles il est heureux de vivre.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Nous travaillons avec nos fournisseurs pour apporter des améliorations rapides et durables au service reçu par les familles, notamment en investissant plus de 170 millions de livres sterling et en améliorant 14 000 maisons au cours du dernier exercice.

“La fourniture de logements sûrs et de bonne qualité pour le personnel de service et leurs familles est une priorité essentielle et plus de 98 % des logements familiaux de service respectent ou dépassent la norme gouvernementale relative aux logements décents.”