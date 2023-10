Les familles des Marines tués dans un accident demandent des poursuites contre le député du comté de Los Angeles

Cela fait presque un an et Michael Patton veut toujours que justice soit rendue. Pour lui, cela signifie voir des accusations criminelles déposées contre le conducteur qui a tué son fils.

La personne au volant n’était pas un conducteur ivre ou un adolescent qui envoyait des SMS. Les archives montrent qu’il était un adjoint du shérif du comté de Los Angeles en congé qui s’est assoupi en rentrant du travail, tuant deux Marines américains bloqués sur l’autoroute du comté d’Orange dans un véhicule en panne.

Les enquêteurs de la California Highway Patrol ont demandé que les procureurs envisagent des accusations criminelles contre le député Michael Miscione. Le bureau du procureur du comté d’Orange a confirmé la semaine dernière qu’un procureur chargé des homicides étudiait l’affaire.

« La perte d’une vie est une tragédie non seulement pour la famille des victimes, mais pour toute la communauté qui les a aimés », a écrit jeudi Kimberly Edds, porte-parole du bureau du procureur, dans une déclaration au Times. « L’un de nos procureurs chevronnés chargés des homicides examine attentivement les faits de l’affaire pour déterminer quelles accusations criminelles peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. »

Pour Michael Patton, cela a été une évolution bienvenue.

« Nous espérons que le procureur engagera des poursuites et qu’il finira par purger une peine de prison », a-t-il déclaré au Times. « La police n’est pas au-dessus des lois. »

Dans un communiqué publié lundi, le département du shérif du comté de Los Angeles a déclaré qu’il était au courant d’un « accident tragique » impliquant un adjoint en congé.

« Nous continuerons à suivre l’enquête », a indiqué le ministère.

Miscione n’a pas pu être contacté pour commenter.

Signalé pour la première fois la semaine dernière par le Registre du comté d’Orange, l’accident qui a tué James Patton et Samantha Berrios s’est produit aux petites heures du 5 novembre 2022. C’était le week-end d’anniversaire de Patton – le caporal venait d’avoir 20 ans – alors, selon son père, il a décidé de célébrer en se rendant dans un show hip-hop à Los Angeles avec deux amis. Sur le chemin du retour à Camp Pendleton, le conducteur a heurté un mur médian sur l’autoroute 5 en direction sud, juste au sud de Crown Valley Parkway à Mission Viejo.

Selon un rapport de la California Highway Patrol, la Honda des Marines était trop endommagée pour pouvoir conduire, alors Patton et ses amis sont sortis pour appeler une dépanneuse. Le conducteur – Aden Baker – est resté à l’extérieur du véhicule, mais Patton et son collègue Lance Cpl. Samantha Berrios est remontée dans la voiture parce qu’ils avaient froid.

Dix minutes plus tard, à 3 h 48 du matin, la voiture était toujours dans la voie réservée, les phares étant éteints, lorsque les archives indiquent que Miscione les a percutés avec son camion Chevrolet.

L’adjoint de 26 ans venait de quitter son travail à 3 heures du matin et, selon le rapport, roulait à environ 90 mph – soit plus de 30 mph au-dessus de la limite – dans une zone de construction.

Lorsqu’un sergent de la Highway Patrol lui a demandé plus tard ce qui s’était passé, Miscione a répondu : « Je me suis endormi, je me suis endormi. » La dernière chose dont il se souvenait avant de s’endormir, selon le rapport, était de prendre l’autoroute depuis la State Route 91.

L’impact a fait tomber le pare-chocs et fissuré le pare-brise du camion de Miscione, mais les archives montrent qu’il a brisé le coffre, brisé les vitres, aplati les pneus arrière et même écrasé le capot de la Honda des Marines.

Par la suite, Miscione a été emmenée à l’hôpital Providence Mission pour des douleurs au bras et à la tête.

Patton et Berrios sont tous deux morts sur le coup.

L’épave est survenue moins d’une semaine avant leur déploiement prévu au Japon, a déclaré Nancy Berrios – la mère de Samantha – au Times.

Au téléphone depuis leur domicile en Floride, Nancy et Miguel Berrios ont décrit leur fille comme étant déterminée et très motivée. Elle aimait la musique et jouait à la crosse à l’école, mais n’avait pas de cheminement de carrière particulier en tête. Puis, au milieu de l’adolescence, elle a décidé que le métier militaire était exactement le genre de défi qu’elle recherchait.

« Elle a toujours dit qu’elle voulait s’élever et sentir qu’elle pouvait faire une différence », a déclaré Nancy Berrios. « Un jour, à l’improviste, elle a dit : ‘Je vais devenir Marine.' »

Au début, ses parents étaient choqués.

« Mais elle a continué et a fait ce qu’elle avait à faire », a déclaré sa mère. « C’était une dure à cuire. »

Même si elle n’est pas issue d’une famille de militaires, Samantha Berrios a rejoint les Marines en 2021 et espère devenir un jour recruteuse. Elle était enthousiasmée par le prochain déploiement au Japon et pensait que le voyage à Los Angeles avec ses camarades Marines serait une joyeuse célébration de ses derniers jours en Californie.

Lorsqu’il était enfant à Cary, en Caroline du Nord, Patton avait toujours rêvé de rejoindre les Marines, a déclaré son père. Il venait d’une longue lignée d’anciens combattants de l’armée et de la marine et il était fier de savoir que son grand-père avait participé à l’invasion de la Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après le lycée, il est allé à Parris Island, où, parce qu’il était un Eagle Scout, il a commencé au rang de première classe privée. Il est devenu caporal suppléant et était « en bonne voie de devenir caporal » avant de mourir, a déclaré son père.

« Il était très enthousiaste à l’égard du Corps des Marines et il en aimait chaque minute », a déclaré Michael Patton au Times.

Pour Patton, il est frustrant que la California Highway Patrol n’ait pas informé les journalistes de la mort des Marines et qu’il ait fallu près d’un an pour terminer le rapport d’accident et l’envoyer aux procureurs locaux.

« C’est presque comme s’ils disaient que notre fils et la fille des Berriose n’avaient pas d’importance », a-t-il déclaré.

Le bureau local de la California Highway Patrol à San Juan Capistrano n’a pas répondu à un appel demandant un commentaire. Dans un courrier électronique, le bureau du procureur du comté d’Orange a confirmé que les procureurs avaient récemment reçu le dossier.

Les familles Patton et Berrios, quant à elles, ont intenté une action en justice contre le député, le comté de Los Angeles et plusieurs autres. Le comté s’en est remis au département du shérif pour commentaires, et il n’est pas clair si l’une des parties a encore officiellement répondu devant le tribunal.

« Je sais que l’adjoint n’a pas quitté sa maison en pensant : ‘Je veux tuer ces Marines' », a déclaré Nancy Berrios.

« C’était une erreur – et une erreur a des conséquences », a-t-elle poursuivi. « Dans mon cœur, je sais qu’il n’en avait pas l’intention. Mais ce sont nos enfants.