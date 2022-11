Les familles des joueurs d’Équipe Canada se préparent à encourager leurs proches à la Coupe du monde

C’est le rêve le plus commun au monde.

De Jakarta à Rio de Janeiro, de Dakar à Dublin, de Tokyo à Tijuana, les enfants frappent des balles sur des terrains sablonneux, des allées poussiéreuses ou des terrains luxuriants dans l’espoir de jouer un jour dans le plus grand événement sportif de la planète.

Mais pour les garçons canadiens, le rêve semblait trop lointain. Trop audacieux. Le Canada n’était pas une nation de soccer. Ce pays n’a pas participé aux championnats du monde.

Il y a à peine huit ans, l’équipe masculine du Canada occupait le 122e rang du classement de la FIFA.

Mais pour citer John Herdman, l’entraîneur bien-aimé du pays, c’est un nouveau Canada.

Aujourd’hui, 26 Canadiens sont sur le point de réaliser leurs rêves d’enfance. Ceux qui les ont aidés à en arriver là où ils sont aujourd’hui, eh bien, ils font aussi partie du rêve.

De Le Gardeur, Qc, au Qatar

Martin Piette retient ses larmes alors qu’il tente d’exprimer à quel point il aime son neveu, le milieu de terrain défensif du CF Montréal Samuel Piette.

“Normalement, nos idoles sont plus âgées que nous, mais mon idole est Sam”, a-t-il déclaré.

Samuel Piette lance le ballon loin de Tanaka Ao du Japon lors du match amical international entre le Japon et le Canada au stade Al-Maktoum le 17 novembre 2022 à Dubaï. (Martin Dokoupil/Getty Images)

La grande famille Piette, très unie, a regardé de près, se rassemblant au Stade Saputo de Montréal pour regarder les matchs du joueur de 28 ans.

La famille a toujours su que Samuel Piette avait du talent, mais l’idée qu’il aille à la Coupe du monde ne leur a jamais traversé l’esprit.

Aujourd’hui, le joueur de 28 ans compte 66 sélections avec Équipe Canada en vue de la Coupe du monde et espère en remporter sept autres avant la fin. Si sa famille ne pensait pas à la Coupe du monde quand Samuel était petit, il était définitivement.

“Quand il était petit, il avait un projet à l’école ‘Où seras-tu en 2040?’ ou quelque chose comme ça », raconte sa mère, Linda, de chez elle à Repentigny, en banlieue de Montréal. “Et Sam a dit ‘joueur de football professionnel et jouer dans la Coupe du monde.'”

Le père de Piette dit que la confiance de Samuel sur le terrain a augmenté au cours des derniers mois.

“On dirait qu’il prend plus d’initiatives en attaque cette année par rapport à l’année dernière. Il essaie des passes plus longues et je pense que ça s’est bien passé”, a déclaré Stéphane Piette.

Le couple est au Qatar pour regarder les matchs de la phase de groupes du Canada. La fiancée de Samuel, leur fils et son beau-père sont là aussi. Les Piettes qui sont restées auront au moins trois autres retrouvailles alors qu’elles regarderont les matchs ensemble.

Le nouveau gosse

Alors que Piette a passé des années à consolider sa position auprès des décideurs d’Équipe Canada, Ismael Koné a fait irruption sur la scène comme s’il avait été abattu par un canon.

Le joueur de 20 ans n’a fait ses débuts professionnels qu’en février, avec l’équipe de sa ville natale, le CF Montréal. Quelques semaines plus tard, il portait un chandail d’Équipe Canada lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de la CONCACAF contre le Costa Rica.

S’il y avait le moindre doute que Canada Soccer prendrait un risque avec le jeune, sa performance lors de l’avant-dernier match amical contre Bahreïn le 11 novembre a scellé sa place dans l’équipe.

Ismael Koné réagit après avoir marqué contre l’Orlando City SC lors de la deuxième mi-temps de l’action de soccer des séries éliminatoires de la MLS à Montréal le 16 octobre. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Koné a marqué le premier but du match après une touche habile et une course fulgurante. Il a montré l’assurance d’un vétéran chevronné alors qu’il sifflait froidement le ballon dans le coin supérieur droit pour son premier but international.

“Je pense qu’il a pris le match par la peau du cou avec sa confiance”, a déclaré l’entraîneur Herdman à TSN après le match.

« Il ne comprend pas son talent. Son talent est incroyable. Incroyable », s’est émerveillé Rocco Placentino, l’homme qui a repéré Koné à 15 ans jouant dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal.

Le directeur sportif du Club de soccer de Saint-Laurent a toujours cru que Koné pouvait devenir un professionnel, mais dit que le voir se frayer un chemin vers Équipe Canada et vers la Coupe du monde a été un rêve, même s’il n’était pas sûr de pouvoir y croire.

Les jours et les heures d’attente pour voir si Koné obtiendrait l’appel étaient stressants, du moins pour Placentino. Koné, explique Placentino, est trop froid pour le stress.

Rocco Placentino, l’homme qui a repéré Ismael Koné à l’âge de 15 ans jouant dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. (Jay Turnbull/CBC Montréal) “Je me dis, ‘oh mon Dieu, tu joues peut-être une Coupe du monde’, et il était si doux, si posé et c’est peut-être la raison pour laquelle il est là où il est”, a déclaré Placentino.

Placentino a pleuré lorsque la place de Koné a été confirmée. Il prédit que l’un des plus jeunes hommes du tournoi jouera un rôle clé pour le Canada.

“Pour lui, ce n’est qu’un autre match de football”, a-t-il déclaré avec incrédulité.

Placentino communique avec Koné presque tous les jours et sera au Qatar, avec la mère de Koné, pour regarder les deux premiers matchs du Canada.

“L’émotion a traversé cette maison comme une folle”

James Pantemis était un longshot pour faire l’équipe. Mais lorsque Maxime Crépeau s’est blessé, le natif de Kirkland, au Québec, a reçu l’appel.

“L’émotion a traversé cette maison comme une folle”, a déclaré Nick Pantemis, le père de James.

Pantemis a joué un rôle clé dans la meilleure saison du CF Montréal en MLS, mais son père ne se fait aucune illusion sur le rôle de son fils au sein de l’équipe nationale. Le joueur sera placé en tant que remplaçant ou troisième gardien de but et il est peu probable qu’il obtienne une action de jeu.

Nick Pantemis, qui a entraîné son fils alors qu’il gravissait les échelons dans l’ouest de l’île de Montréal, est de toute façon au Qatar avec l’un des cousins ​​de James pour soutenir l’équipe.

“Il a accepté le travail le plus difficile du sport [the keeper position] pour éviter de courir sur le terrain”, a ri Pantemis.

James (à gauche) et Nick (à droite) Pantemis célèbrent la victoire du CF Montréal en 2021 au Championnat canadien. (Soumis par Nick Pantemis)

Si les fans de soccer canadiens pensaient qu’espérer une participation à la Coupe du monde était beaucoup trop ambitieux, James Pantemis y croyait depuis le début.

En 2016, alors que James Pantemis n’avait que 19 ans, CBC a posé des questions sur ses rêves. Il a été succinct : « Être un joueur de soccer professionnel et jouer à Montréal un jour et, espérons-le, représenter le Canada chez les hommes et les amener à la Coupe du monde.

Pour que Pantemis obtienne cette place, quelque chose devait céder. Ce quelque chose était la jambe droite de Maxime Crépeau.

L’os du gardien de Los Angeles s’est cassé après être entré en collision avec l’attaquant de l’Union de Philadelphie Cory Burke lors d’une échappée lors d’une prolongation de la finale de la Coupe MLS le 5 novembre.

« J’ai entendu le bruit et j’ai tout de suite su que c’était fini, a dit Crépeau.

Maxime Crépeau, gardien du Los Angeles FC tente d’arrêter Corey Burke à la fin d’un match contre l’Union de Philadelphie. Il se casse la jambe droite après l’impact. (Kevork Djansezian/Getty images)

Le natif de Candiac, au Québec, était à peu près assuré de soutenir le gardien Milan Borjan dans le tournoi.

Son héroïsme a sauvé ce qui aurait été un but facile et son équipe a continué à gagner aux tirs au but. Mais peu de temps après, il dit qu’il pleurait son occasion manquée.

Crépeau encouragera depuis son domicile à Los Angeles, mais ce ne sera pas facile.

“Je vous garantis que les émotions seront là parce que je suis avec ces gars depuis longtemps, et nous nous sommes sacrifiés et … avons rassemblé le pays alors que personne ne croyait en nous”, a-t-il déclaré.

Crépeau promet d’être prêt pour sa prochaine chance. Il aura 32 ans lorsque l’Amérique du Nord accueillera la prochaine Coupe du monde dans quatre ans.