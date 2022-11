Les familles des Humboldt Broncos font preuve d’une solidarité durable avec la nation crie de James Smith

Dans chaque coin de l’arène Elgar Petersen, il y a des hommages aux victimes de l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018.

Deux bancs commémoratifs accueillir les visiteurs sur leur chemin dans le lieu: un fait de bâtons de hockey; un second, en vert et jaune Broncos, se lit “toujours dans nos cœurs”, bien que le message soit presque caché par deux énormes ours en peluche.

Des bannières avec les noms des personnes tuées dans l’accident sont suspendues au-dessus de la glace. Derrière eux, une courtepointe envoyée d’Alberta est accrochée au mur.

Lors du match de dimanche contre les Bombers de Flin Flon, parmi la mer de vert et de jaune, des éclaboussures de rouge et de noir se sont démarquées dans la foule – des spectateurs portant des t-shirts «James Smith Cree Nation Strong», qui voulaient montrer leur soutien continu après le coups de couteau de masse en septembre.

“Il y a quatre ans et demi, tout le pays – le monde entier – a montré un énorme soutien aux Broncos de Humboldt et à ma famille”, a déclaré Carol Brons, dont la fille Dayna était thérapeute sportive pour les Broncos et parmi ceux qui mort dans l’accident de bus.

“Il est donc important pour moi de pouvoir montrer ce même soutien en retour et de donner un peu d’espoir aux familles de James Smith alors qu’elles traversent cette terrible tragédie et tentent de guérir.”

Lors du match, Brons portait son t-shirt James Smith Strong, qu’elle espère être “une preuve visible de soutien d’une communauté à une autre qui a souffert”.

Par-dessus la chemise, elle portait un pendentif aile d’ange avec le nom de sa fille.

“Partout au Canada, il y a eu de nombreuses fois où les Broncos ont été honorés dans différents arénas et lieux”, a déclaré Brons. “Je n’ai pas pu être présent à la plupart d’entre eux, mais si j’en ai entendu parler, cela signifiait quelque chose pour moi.

“Et il n’est jamais trop tard pour offrir vos condoléances ou montrer votre soutien. J’ai encore des gens qui viennent me voir et m’offrent leurs mots.

“C’est juste un rappel qu’il y a des gens qui vous soutiennent et vous aident à traverser le chemin du deuil.”

Immédiatement après les attaques au couteau contre la nation crie de James Smith, les habitants de Humboldt ont organisé des collectes de nourriture pour les survivants et des veillées pour les morts. Certains ont visité la Première Nation, trouvant des liens grâce à une tragédie commune et aux premiers jours de la guérison.

Penny Lee, responsable du marketing et du développement pour la ville de Humboldt, affirme que ces relations dureront.

“Il y a définitivement un fil invisible entre les deux communautés”, a-t-elle déclaré. “Nous ne nous oublierons jamais. Les amitiés que nous construisons sont encore plus fortes.

“Leur tragédie nous a beaucoup rapporté, ici, alors nous voulions les atteindre de toutes les manières possibles, et continuer à le faire, de la même manière que les gens nous ont soutenus.”

Celeste Leray-Leicht se souvient de l’élan de soutien qu’elle a reçu après la perte de son fils, Jacob, dans l’accident de bus – comprenait un ruban perlé de Lissa Bear, une artiste de la nation crie de James Smith.

Et Leray-Leicht se souvient de nombreux voyages de Humboldt à JSCN lorsqu’elle était enfant, lorsque ses frères jouaient au hockey à cette patinoire, à environ une heure de chez eux.

“Ils ne sont pas si loin. Ils sont juste en bas de la route de nous”, a-t-elle déclaré.

Ainsi, au cours des derniers mois, Leray-Leicht s’est sentie “obligée” de soutenir la communauté comme elle le peut.

Elle veut également que les gens sachent à quel point il est important de continuer à se présenter pour les communautés en deuil pendant longtemps, car les besoins immédiats cèdent la place à la guérison communautaire à long terme.

“Je pense que c’est une énorme responsabilité des adultes de notre communauté de montrer ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré.

“Nous nous présentons pour les gens, n’est-ce pas? Tout comme les gens se sont présentés pour nous. On nous a montré beaucoup de gentillesse et on nous a appris beaucoup de compassion.

« Nous sommes donc reconnaissants – nous sommes tristes, dans les circonstances – mais nous sommes reconnaissants de pouvoir faire ces choses tout de même. »

Des cartes et des affiches sont fixées au mur du gymnase de l’école communautaire Bernard Constant de la nation crie James Smith, en Saskatchewan. (Heywood Yu/La Presse canadienne)

Samedi, Leray-Leicht a sorti son t-shirt James Smith Strong et a commencé à se préparer pour assister au match du lendemain. S’il y avait une chance de montrer son soutien et sa solidarité avec ses voisins sur la route, elle voulait la saisir.

“J’aime toujours le hockey”, a-t-elle déclaré. “Pour être honnête, c’est toujours difficile d’aller aux matchs des Broncos. J’ai participé à une période cet automne – une période d’un match, c’est tout. C’est difficile d’entrer dans notre arène.”

Mais, dit-elle, elle serait là dimanche.

