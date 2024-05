Les familles des femmes otages israéliennes diffusent des images d’enlèvements graphiques pour faire pression sur Netanyahu

CNN

Les familles de sept femmes soldats israéliennes capturées par le Hamas lors des attaques du 7 octobre ont publié des images graphiques de leur enlèvement alors qu’elles font pression sur le gouvernement d’Israël. premier ministre Benjamin Netanyahu pour obtenir leur libération.

La vidéo montre les femmes – toutes membres des Forces de défense israéliennes (FDI) – alignées contre un mur, les mains liées. Les visages de certaines femmes sont meurtris et ensanglantés.

Les images ont été précédemment diffusées par le Hamas, selon le Forum des familles d’otages. Le groupe militant l’a obtenu de Tsahal, qui avait préalablement édité la vidéo pour exclure les scènes les plus troublantes.

« Chaque nouveau témoignage sur ce qui est arrivé aux otages fait écho à la même vérité tragique : nous devons tous les ramener chez eux, maintenant », a déclaré mercredi le Forum des familles d’otages dans un communiqué de presse.

Les femmes ont été kidnappées lors d’un raid du Hamas sur la base militaire israélienne de Nahal Oz, près du nord de la bande de Gaza, dans le cadre des attaques du groupe militant contre Israël qui ont fait environ 1 200 morts et vu plus de 250 personnes capturées et prises en otages dans l’enclave.

Suite à l’attaque, Israël a lancé une guerre à Gaza qui a tué plus de 35 000 Palestiniens au cours des sept derniers mois, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Les kidnappés des femmes travaillaient comme observatrices de Tsahal, un rôle qui implique de surveiller la sécurité des frontières israéliennes.

Une vidéo de l’épreuve a été rendue publique alors que la pression monte sur Netanyahu pour obtenir la libération des Israéliens toujours détenus par le Hamas, dont son gouvernement a fait un objectif clé de l’offensive à Gaza. De nombreuses tentatives visant à conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas ont échoué ces derniers mois, exaspérant ceux qui, en Israël, font campagne pour le retour des captifs.

« L’État d’Israël ne peut pas accepter une réalité dans laquelle ses citoyens sentent constamment que leur vie est menacée et souffrent d’une peur et d’une anxiété constantes », a déclaré le Forum des familles d’otages en publiant la vidéo mercredi.

« Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus difficile de ramener les otages chez eux – les vivants pour leur réhabilitation et les assassinés pour un enterrement digne de ce nom. Le gouvernement israélien ne doit pas perdre un instant de plus ; il doit revenir à la table des négociations aujourd’hui !

L’une des femmes montrées dans la vidéo, Ori Megidish, a été secourue par Tsahal lors d’une opération spéciale 23 jours après son enlèvement.

Un autre, Noa Marciano, un caporal de Tsahal, a été tué alors qu’il était à Gaza et son corps a été rendu à Israël en novembre.

Mais cinq des sept – Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa et Naama Levy – restent en captivité, plus de sept mois après avoir traversé la frontière.

Plus de 100 otages ont été libérés lors d’un accord de libération en novembre, mais l’armée israélienne estime qu’environ 130 personnes sont toujours détenues à Gaza.

Les efforts visant à parvenir à un accord qui mettrait fin à la guerre à Gaza et permettrait la libération des otages ont échoué à plusieurs reprises. Plus tôt ce mois-ci, le Hamas a déclaré que le rejet par Israël d’un plan de cessez-le-feu soumis par les médiateurs lors des négociations au Caire avait renvoyé les négociations sur la libération des otages à la « case départ ».

Cette déclaration intervient un jour après la fin du dernier cycle de négociations sur la trêve à Gaza et sur l’accord sur les otages au Caire, sans accord.