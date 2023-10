Les familles des dissidents tunisiens emprisonnés se rendent devant la Cour pénale internationale

Les membres des familles d’avocats et d’hommes politiques emprisonnés en Tunisie souhaitent que la Cour pénale internationale enquête sur les allégations de persécution politique et de violations des droits de l’homme, alors qu’un nombre croissant d’opposants au président Kais Saied sont arrêtés et que plusieurs d’entre eux sont en grève de la faim en prison.

Yusra Ghannouchi, la fille du leader de l’opposition emprisonné Rached Ghannouchi, prévoit de rejoindre jeudi les fils et filles d’autres dissidents emprisonnés à La Haye pour annoncer son intention de poursuivre son action devant le tribunal.

Les membres du même groupe ont déposé une plainte similaire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples plus tôt cette année. Dans un communiqué de presse publié lundi, ils ont souligné le nombre croissant d’arrestations de juges, d’hommes politiques, de journalistes et d’éminents opposants et ont dénoncé une campagne de persécution contre les migrants noirs dans toute la Tunisie.

« Il y a eu une augmentation importante de la répression et des violations massives des droits humains par les autorités tunisiennes à la demande du président Kais Saied », indique le communiqué de presse.

Cette annonce attirera probablement l’attention sur le paysage politique de plus en plus répressif qui a pris forme en Tunisie depuis que le pays a révisé sa constitution en 2021, permettant à Saied d’étendre ses pouvoirs, de geler le Parlement et de gouverner en grande partie par décret. Alors que l’économie du pays s’effondre, le gouvernement de Saied a emprisonné des dizaines de critiques et attisé l’animosité contre les migrants noirs. Cela a souvent dégénéré en violence.

Outre Ghannouchi, le groupe comprend : Kaouther Ferjani, fille de Said Ferjani, collègue de Ghannouchi à Ennahda ; Jaza Cherif, fils de l’universitaire et militant Chaima Issa ; et Elyes Chaouachi, fils de l’avocat et ancien député Ghazi Chaouachi. Chaque parent emprisonné est un critique virulent de Saied, faisant notamment face à des accusations de mise en danger de la sécurité de l’État.

Le groupe devrait déposer jeudi ce qu’on appelle une requête au titre de l’article 15, fournissant au procureur du tribunal des documents décrivant les allégations d’au moins un des quatre crimes poursuivis – génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou crimes d’agression.

N’importe qui peut déposer une telle réclamation auprès du tribunal pour examen. Bien qu’ils constituent un canal important pour la Cour pénale internationale, rares sont ceux qui progressent vers des enquêtes approfondies.

« Ils constituent un canal unique permettant aux acteurs, notamment aux ONG et aux associations de victimes, d’attirer l’attention du procureur sur des crimes présumés », a déclaré Maria Elena Vignoli, conseillère principale en justice internationale à Human Rights Watch.

Metz a rapporté de Rabat, au Maroc. Bouazza Ben Bouazza a contribué depuis Tunis, Tunisie.

Sam Metz, Associated Press