18 août — Bien avant son décès il y a près de deux ans, William Jipson Sr. avait mis de côté des milliers de dollars dans un fonds mortuaire pour alléger le fardeau financier que sa crémation et son enterrement imposeraient à ses enfants.

La valeur du fonds avait atteint environ 14 000 dollars au moment de son décès en décembre 2022, ce qui était largement suffisant pour couvrir les frais funéraires. Mais après que le directeur des pompes funèbres de Lincoln qu’il avait engagé a semblé garder tout l’argent, le fils et la fille de Jipson se sont retrouvés à payer près de 5 000 dollars de leur poche pour une pierre tombale « alors que nous l’avions déjà payée une fois », a déclaré William Jipson Jr.

Après des mois de retards et d’excuses, la famille de Jipson n’a pas vu un centime de son argent.

« Tout a disparu. Il l’a pris et dépensé, et c’est tout », a déclaré Jipson. « C’est un sentiment horrible de savoir que quelqu’un vous a fait du tort, à vous et à votre père à la fin de sa vie. »

La famille Jipson fait partie des habitants du Maine qui se trouvent au centre d’une affaire criminelle contre Harold Lee Lamson Jr., qui gère quatre pompes funèbres dans les comtés de Penobscot et de Washington. Il est accusé d’avoir détourné des milliers de dollars des fonds funéraires de leurs proches entre décembre 2022 et février de cette année, ajoutant des coûts excessifs et des bouleversements émotionnels au douloureux processus de deuil et d’organisation des funérailles.

« C’est un coup dur. Tout le monde veut continuer sa vie et faire face à ses pertes », a déclaré Jipson. « Nous avons traversé 12 années d’enfer en essayant de prendre soin de mon père. … Et puis, quand il décède, il faut continuer à faire face à d’autres années d’enfer. »

À un moment donné, Lamson a dit à la sœur de Jipson qu’il attendait que la pierre tombale soit taillée et qu’il enverrait l’argent lorsqu’il aurait reçu la facture finale. Mais lorsqu’elle a appelé l’entreprise funéraire, ils lui ont dit que Lamson n’avait jamais passé la commande et que « cela s’était déjà produit plusieurs fois », a déclaré Jipson.

Lamson est accusé de quatre chefs d’accusation de vol par transfert non autorisé, un crime de classe C. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison et d’une amende de 5 000 $, et Lamson peut être condamné à payer des milliers de dollars de dédommagement.

Il a comparu pour la première fois devant le tribunal supérieur du comté de Penobscot ce mois-ci, mais n’a pas été obligé de plaider coupable. Il comparaîtra à nouveau devant le tribunal en novembre.

Il risque également de perdre sa licence d’État en tant que directeur de pompes funèbres et est actuellement suspendu après des années de plaintes.

Lamson a refusé de répondre aux questions sur les accusations lorsqu’il a été contacté par téléphone jeudi.

PROMESSES APRES PROMESSES

Deborah Elms avait espéré enterrer sa mère dans le Maine, où elle a passé une grande partie de sa vie avant de déménager en Caroline du Nord dans ses dernières années pour être plus proche d’Elms.

Joyce Nicholson est décédée en janvier dernier. Des années auparavant, elle avait créé un fonds de fiducie mortuaire. Mais cette société a fait faillite et a transféré la responsabilité du fonds à Lamson, a déclaré Elms.

« Bien que notre famille n’ait pas initialement choisi la compagnie de (Harold) Lamson, il semble que nous soyons obligés de rester avec lui », a écrit Elms dans une lettre adressée à la police en février, moins d’un mois après la mort de Nicholson.

Elle a déclaré que Lamson n’avait absolument rien fait lors des funérailles. Mais Elms a tout de même perdu les près de 4 000 $ que sa mère lui avait laissés, car il n’avait pas transféré l’argent à la maison funéraire située à l’extérieur de l’État qui s’occupait des services funéraires de sa mère.

Après au moins huit appels sur plus de deux semaines, Elms a déclaré avoir parlé à Lamson le 12 février, date à laquelle il a promis de payer la facture des pompes funèbres de Caroline du Nord et de lui envoyer tout ce qui restait dans la fiducie.

Le directeur des pompes funèbres de Caroline du Nord a également contacté Lamson pour lui demander de l’argent. Lamson a répondu par un courriel rempli d’erreurs un mois après le décès de Nicholson, s’excusant du retard et citant « un volume supérieur à 200 appels par an » comme facteur expliquant la lenteur de la réponse.

« Bien que je n’avais pas l’intention d’attendre aussi longtemps, et encore moins 30 jours, pour payer cette facture, le temps passe très vite », a-t-il écrit dans un courriel adressé au directeur des pompes funèbres de Caroline du Nord, que M. Elms a partagé avec le Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram. M. Lamson a promis d’envoyer un chèque plus tard dans la journée, « demain au plus tard ».

Mais il ne l’a jamais fait, a déclaré Elms.

En fin de compte, elle a payé la facture d’environ 3 100 $ grâce à l’argent qu’elle avait mis de côté pour un voyage dans le Maine afin d’enterrer sa mère et son fils, décédés quelques mois plus tôt, a déclaré Elms. Bien qu’elle soit arrivée dans le Maine en juin, le voyage a mis un frein imprévu à son budget.

Elms a déclaré avoir subi deux crises cardiaques dues au stress et avoir commencé à faire des cauchemars. Elle a refusé d’être interviewée par téléphone, craignant que raconter cette histoire ne la submerge.

« Je suis tout énervé quand je pense à lui et au manque de respect qu’il a exercé envers moi et la maison funéraire ici en Caroline du Nord », a écrit Elms dans un e-mail.

Espérant une restauration

Jipson et Elms ont tous deux déclaré qu’ils souhaitaient obtenir réparation et que Lamson soit emprisonné. Mais aucun des deux n’était convaincu que les sanctions pourraient compenser la souffrance qu’il aurait causée.

En vertu de la loi du Maine, les pompes funèbres sont tenues de restituer tout montant restant dans certains types de fiducies mortuaires après le paiement des frais funéraires. Si une pompe funèbre n’est pas en mesure de fournir des services, comme ce fut le cas pour Elms, elle doit restituer tous les produits de la fiducie.

Il existe trois catégories de fiducies mortuaires disponibles dans le Maine : les accords de service garantis, les accords de crédit pour service et les accords d’assurance-vie existants. Seuls les deux derniers contiennent des dispositions exigeant que l’argent restant soit restitué.

Bien qu’il ne soit pas clair combien de Mainers ont mis en place des fiducies mortuaires, étant donné que le Conseil des services funéraires de l’État n’en tient pas le compte, elles sont généralement proposées par les salons funéraires de tout l’État.

Rebekkah Martin, une ancienne directrice de pompes funèbres qui a travaillé dans le secteur pendant environ 15 ans, a déclaré qu’il était relativement rare qu’il reste des fonds après les frais funéraires, mais les lois fédérales et étatiques prévoient des délais clairs pour le dépôt et le retour de ces fonds.

La famille de Jipson aurait dû avoir droit aux près de 9 000 $ restants dans la fiducie après les funérailles, a déclaré William Jipson Jr. Mais il n’est pas optimiste quant à la possibilité d’obtenir un dédommagement, évoquant des inquiétudes selon lesquelles Lamson pourrait déposer le bilan pour éviter de payer.

Lamson a tenté de déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 13 en mars, à peu près au même moment où les problèmes juridiques ont commencé à s’accumuler, mais l’affaire a été classée en avril après que Lamson n’a pas fourni tous les documents requis ou n’a pas donné suite à sa demande, selon les dossiers du tribunal fédéral.

Selon sa demande de faillite, Lamson possède plusieurs véhicules, d’une valeur de plus de 27 000 $, dont une Cadillac 2008 et une Chrysler 2018, ainsi qu’une propriété d’investissement de 80 000 $ à Sedgwick.

DES ANNÉES D’ABUS POTENTIELS

Jipson a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi Lamson avait eu un accès direct à l’argent de son père sans qu’il y ait un autre niveau de surveillance, en particulier parce que Lamson avait déjà été confronté à des problèmes disciplinaires.

« N’aurait-il pas fallu prévoir une petite protection au cas où quelqu’un utiliserait cet argent à mauvais escient ? », a déclaré Jipson. « Cela me paraît un peu étrange, mais je suppose que je ne connais pas le système. »

Les plaintes contre Lamson remontent à plusieurs décennies.

En 2005, le Conseil d’État des services funéraires a placé sa licence en probation pendant six mois après qu’il ait plaidé coupable de tentative de vol par tromperie à l’assurance, selon les registres de l’État.

Le conseil a suspendu la licence de Lamson en juin après qu’il ait violé un accord de consentement. Mais jusqu’alors, il exploitait des pompes funèbres à Lincoln, Millinocket, East Millinocket et Danforth, selon le site Web de sa société.

Les habitants du Maine peuvent signaler toute mauvaise conduite éventuelle des pompes funèbres au Conseil des services funéraires, a déclaré Joan Cohen, commissaire adjointe du Département de la réglementation professionnelle et financière, qui supervise le conseil. Mais elle a déclaré que le conseil n’est pas informé lorsque des transferts sont demandés ou exécutés, à moins que quelqu’un ne dépose une plainte officielle.

Cohen a déclaré que la discipline peut dépendre des accords spécifiques de fiducie mortuaire conclus, « mais en général, ils comprennent des sanctions civiles, une probation avec conditions, une suspension ou une révocation ».

Elle a ajouté que la suspension de Lamson était la seule que le conseil ait prononcée jusqu’à présent cette année. Les suspensions et les révocations sont relativement rares dans le Maine : le conseil n’en a prononcé aucune en 2023, et il n’a prononcé qu’une seule révocation en 2022, et une seule suspension et révocation en 2021, a déclaré Cohen.

Martin, l’ancienne directrice de pompes funèbres, a déclaré avoir eu affaire à Lamson à plusieurs reprises et avoir été confrontée à des retards excessifs lorsqu’elle a essayé de transférer des fiducies pour ses clients.

« Je n’ai pas été le moins du monde choqué d’apprendre que cela s’est produit », a déclaré Martin lors d’un appel téléphonique mercredi.

Selon Martin, les fiducies mortuaires sont un outil précieux pour les consommateurs, mais seulement tant que la maison funéraire est honnête. Les prix peuvent être fixés dès la création de la fiducie, et l’argent peut être plus facilement accessible que les versements d’assurance-vie, ce qui, selon elle, peut faciliter le processus de planification.

« Si vous ne pouvez pas reconnaître vos erreurs, alors vous ne devriez pas faire ce métier », a-t-elle déclaré.

