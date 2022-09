Les familles dénoncent les projets d’un deuxième juge pour enquêter sur l’explosion du port de Beyrouth

L’enquête sur l’explosion, qui a fait 218 morts, des milliers de blessés et causé des milliards de dollars de dégâts, est bloquée depuis décembre par les pouvoirs politiques libanais. C’est après que trois anciens ministres du Cabinet ont déposé des recours en justice contre le juge d’instruction Tarek Bitar.

BEYROUTH – Des dizaines de proches des victimes de l’explosion massive du port de Beyrouth ont protesté mercredi contre le projet du pouvoir judiciaire de nommer un deuxième juge d’instruction, qualifiant cette décision de tentative de la classe politique du pays d’empêcher la justice dans l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde.

Aujourd’hui, le ministre de la Justice Henri Khoury et le Conseil supérieur de la magistrature, l’organe judiciaire suprême du Liban, envisagent de nommer un deuxième juge pour libérer certains fonctionnaires du port et des douanes ainsi que des travailleurs détenus sans inculpation depuis l’explosion.

Il est apparu plus tard que le nitrate d’ammonium avait été expédié au Liban en 2013 et stocké de manière inappropriée dans un entrepôt portuaire depuis lors. De hauts responsables politiques et de sécurité étaient au courant de sa présence mais n’ont rien fait.