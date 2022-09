Les familles dénoncent les projets d’un deuxième juge pour enquêter sur l’explosion du port de Beyrouth

BEYROUTH (AP) – Des dizaines de proches des victimes de l’explosion massive du port de Beyrouth ont protesté mercredi contre le projet du pouvoir judiciaire de nommer un deuxième juge d’instruction, qualifiant cette décision de tentative de la classe politique du pays d’empêcher la justice dans l’un des plus grands non-juges du monde. explosions nucléaires.

L’enquête sur l’explosion, qui a fait 218 morts, des milliers de blessés et causé des milliards de dollars de dégâts, est bloquée depuis décembre par les pouvoirs politiques libanais. C’est après que trois anciens ministres du Cabinet ont déposé des recours en justice contre le juge d’instruction Tarek Bitar.

Aujourd’hui, le ministre de la Justice Henri Khoury et le Conseil supérieur de la magistrature, l’organe judiciaire suprême du Liban, envisagent de nommer un deuxième juge pour libérer certains fonctionnaires du port et des douanes ainsi que des travailleurs détenus sans inculpation depuis l’explosion.

“Ce qui se passe est une tentative de retirer l’affaire au juge Bitar”, a déclaré à l’Associated Press Youssef Diab, un journaliste libanais qui couvre les affaires juridiques, lors de la manifestation devant le bureau du ministre de la Justice. “En nommant un deuxième juge d’instruction pour approuver les libérations, cela signifie que le juge Bitar a été dépouillé de ses pouvoirs.”

Beaucoup blâment la tragédie sur la corruption de longue date du gouvernement libanais, mais le verrouillage du pouvoir de l’élite depuis des décennies a fait en sorte qu’elle soit intouchable. Les explosions du 4 août 2020 se sont produites lorsque des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé au port.

Il est apparu plus tard que le nitrate d’ammonium avait été expédié au Liban en 2013 et stocké de manière inappropriée dans un entrepôt portuaire depuis lors. De hauts responsables politiques et de sécurité étaient au courant de sa présence mais n’ont rien fait.

Bitar a fait l’objet de vives critiques de la part du puissant chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah. Nasrallah a qualifié l’enquête de Bitar de “grosse erreur” et a déclaré qu’elle était biaisée. Il a demandé aux autorités de retirer Bitar.

Bitar est le deuxième juge à prendre l’affaire. Le premier juge, Fadi Sawwan, a été expulsé après des plaintes de partialité par deux ministres du Cabinet. si la même chose arrive à Bitar, cela pourrait être le coup final à l’enquête.

Les chefs politiques des factions libanaises, qui se sont partagé le pouvoir pendant des décennies, ont serré les rangs pour contrecarrer toute responsabilité.

Diab, le journaliste, a déclaré que Bitar aurait dû être autorisé à reprendre son travail pour publier lui-même les communiqués, puis poursuivre l’enquête.

Certains législateurs indépendants ont publié une déclaration qualifiant la décision du ministre de la Justice de nommer un deuxième juge de “coup fatal au rôle du juge d’instruction Tarek Bitar”. Les 13 législateurs ont juré de ne pas baisser les bras et d’utiliser tous les moyens disponibles pour poursuivre l’enquête.

Bitar a accusé quatre anciens hauts fonctionnaires du gouvernement d’homicide intentionnel et de négligence ayant entraîné la mort de dizaines de personnes. Il a également inculpé plusieurs hauts responsables de la sécurité dans cette affaire.

“Aujourd’hui, c’est une petite partie de ce scénario ridicule qui a commencé il y a deux ans”, a déclaré Michael Awad dont la petite-fille de 3 ans, Alexandra Naggear, a été tuée dans l’explosion.

« Nous sommes avec ces personnes innocentes à l’intérieur de la prison. Mais je pense aussi qu’en tant que victimes des familles, nous sommes en tête de liste de la justice », a déclaré Awad. “Ils devraient d’abord commencer par nous, puis ils peuvent continuer avec ce qu’ils veulent.”

Bassem Mroue, The Associated Press