Les familles de St. John’s dénoncent le processus de transfert de logement, car elles font face à des conditions de vie stressantes

Lorsque des accusations criminelles ont été portées contre la voisine de Jacinda McCormack, elle était convaincue que la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador la déménagerait, elle et sa famille.

Après tout, a déclaré McCormack, un employé de l’agence gouvernementale lui a dit qu’un conflit croissant avec son voisin n’était pas une cause de transfert vers une autre unité – à moins que cela ne devienne criminel.

« Ils (NLHC) ne devraient pas faire de promesses qu’ils ne tiennent pas », a déclaré McCormack lors d’une récente interview dans son logement de la rue Eric.

« C’est absolument terrible ce qu’ils nous font. Nous ne demandons pas grand-chose. Un transfert est tout ce que nous demandons, vous ne penseriez pas qu’ils laisseraient les choses aller aussi loin et ne nous déplaceraient pas, vous savez ? »

McCormack demande un transfert depuis 2021. Après que CBC News a commencé à s’enquérir auprès du NLHC des règles entourant les transferts lorsque des accusations criminelles sont en jeu, McCormack a été avisée qu’elle avait été ajoutée à une liste de transfert.

Jacinda McCormack, vue en train de pousser sa petite fille sur une balançoire, dit que les moments calmes comme celui-ci sont rares. (Curtis Hicks/CBC)

McCormack a trois enfants, dont une fille de huit mois. Elle a commencé à vivre dans l’unité familiale en 2017 et n’a eu aucun problème pendant des années.

Les problèmes ont commencé en 2021, a-t-elle dit, lorsqu’elle s’est mise en couple avec l’ex-petit ami de son voisin.

Les documents fournis par McCormack montrent qu’elle avait appelé la police quatre fois avant que la situation agitée n’atteigne son apogée en mai.

« [My neighbour] est entré chez moi et a essayé de m’agresser. J’ai alors dû la pousser physiquement hors de chez moi. Puis elle s’est de nouveau approchée de moi et m’a frappé au visage et a menacé de faire sauter toutes mes fenêtres et mes caméras », a déclaré McCormack.

« J’avais un tas de trucs sur le côté de ma propriété et elle a tout jeté par terre. »

accusations portées ; demande refusée

Les archives judiciaires montrent que le voisin a été accusé d’agression, de méfait en interférant avec l’utilisation de la propriété et d’avoir proféré des menaces d’endommager ou de détruire des biens. Aucun plaidoyer n’a été saisi à ce jour.

McCormack a déclaré qu’elle avait envoyé des documents de police et judiciaires au NLHC, ainsi qu’une surveillance vidéo et audio des incidents.

« Ils m’ont dit que si les choses s’aggravaient, s’aggravaient et que des accusations étaient portées, ils pourraient me déplacer et me donner le transfert », a-t-elle déclaré.

Malgré cela, McCormack a déclaré que sa demande de transfert avait de nouveau été refusée. Elle a dit qu’on lui avait dit que le NLHC ne faisait pas bouger les gens sur les questions sociales.

Le mois suivant, McCormack a appelé la police au sujet du parent du voisin qui a été inculpé pour la première fois. La police a arrêté la deuxième femme pour avoir agressé deux policiers et endommagé des biens de la police.

La Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador indique que les locataires doivent répondre à certains critères pour être éligibles à un transfert dans un autre logement. (Radio-Canada)

Après près de trois ans de demandes, McCormack a appris la semaine dernière que sa dernière candidature avait été approuvée. Elle a été ajoutée à la liste des transferts – et c’est long.

Le NLHC a déclaré qu’au 7 juillet, il y avait 196 personnes dans toute la province sur la liste d’attente pour un transfert. La majorité d’entre eux — 135 — se trouvent dans la région d’Avalon.

Selon la société de logement, le temps d’attente estimé varie, car il dépend à la fois de la disponibilité des logements et des besoins spécifiques du demandeur.

Ceux-ci incluent l’emplacement, le nombre de chambres requises et les exigences d’accessibilité.

Aiguilles au sol, violence dans les rues

A quelques kilomètres de là, on s’inquiète davantage du manque d’options pour s’éloigner d’une situation difficile.

Maurice Doyle et Ashley Conte apprécieraient une place sur la liste, si cela signifiait la possibilité de quitter la rue Livingstone au centre-ville de St. John’s.

Le couple et leur fils de trois ans vivent dans le logement depuis un an et demi. Ils ont soumis des notes de médecins et des dossiers médicaux au NLHC, ont-ils déclaré, mais leurs demandes de transfert dans une autre unité de logement ont été refusées.

« J’ai peur de quitter ma maison », a déclaré Conte dans une récente interview. « Nous ne devrions pas avoir peur de quitter notre maison. Personne ne devrait. »

Ashley Conte et Maurice Doyle vivent dans leur logement depuis un an et demi. (Ariana Kelland/CBC)

Doyle a déclaré qu’il fouillait constamment l’herbe dans le parc local et sur le trottoir à la recherche d’aiguilles usagées et d’accessoires de consommation de drogue. Il accompagne souvent son fils à la garderie devant des personnes qui consomment de la drogue à la vue de tous.

« Mon fils n’a que trois ans. Il ne saura pas quelle est la différence entre une aiguille [or a toy]. Et gardez un œil sur lui, évidemment, mais s’il tombe et se pique, que se passe-t-il alors ? »

Doyle reconnaît que les activités criminelles et la consommation de drogue se produisent partout, mais il a déclaré que Livingstone Street était tout simplement trop dangereux.

Pendant qu’il parle, deux officiers de la Royal Newfoundland Constabulary sur des chevaux de police passent.

« C’est très courant. C’est très, très courant, mais cela ne résout toujours pas le problème », a déclaré Doyle en désignant les policiers.

« C’est juste mauvais, très mauvais là-bas. C’est des aiguilles et c’est juste tous les problèmes ici. »

Doyle a déclaré que l’on n’en faisait pas assez pour aider les toxicomanes dans la région et a fait valoir que les autorités n’accordaient pas autant d’attention et d’attention à la rue Livingstone et aux environs qu’aux autres quartiers d’habitation, où se trouvent des centres communautaires et des services pour les enfants.

La police fréquemment appelée dans la région

Les chiffres fournis par la ville de St. John’s grâce à l’accès à l’information confirment les expériences de Doyle et Conte. De janvier 2022 à aujourd’hui, il y a eu des dizaines d’appels à la ligne d’assistance téléphonique 311 de la ville pour signaler des aiguilles jetées dans la région, y compris au parc Tessier, où Doyle amène son tout-petit.

Il y a eu 142 appels de service sur la seule rue Livingstone au cours des sept premiers mois de cette année, selon les données obtenues de la Royal Newfoundland Constabulary, également grâce à l’accès à l’information.

Mais les préoccupations concernant la criminalité ne rendent pas automatiquement les locataires éligibles au déménagement, selon les règles établies par le NLHC.

Maurice Doyle a pris cette photo devant son logement sur Livingstone Street la semaine dernière. Il dit que les aiguilles, les préservatifs et les accessoires de consommation de drogue sont monnaie courante. (Soumis par Maurice Doyle)

CBC News a demandé une entrevue avec le ministre responsable du logement, Paul Pike, mais il a refusé.

Cependant, un porte-parole du NLHC a déclaré que les locataires doivent être dans l’unité pendant un an ou plus, et qu’il doit y avoir « une raison légitime pour un transfert ».

Ces raisons incluent si un locataire est victime de violence, est sous-logé, a un handicap ou des problèmes sociaux extrêmes – évalués par un travailleur social. L’emploi et l’éducation sont également des considérations.

De retour sur Eric Street, McCormack s’installe dans un nouveau jeu d’attente – combien de temps jusqu’à ce qu’elle ne soit plus sur la liste et dans une nouvelle maison.

« Cela ne ressemble même plus à notre maison. C’est juste que nous sommes coincés », a déclaré McCormack.

« Nous ne pouvons rien faire. Ce n’est pas du tout une façon de vivre. »

