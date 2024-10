Les familles de migrants séparées sous Trump ressentent toujours les conséquences et craignent son retour au pouvoir

WASHINGTON– Les amis de Billy, 16 ans, dans son lycée rural du Sud, ne savent pas qu’il faisait partie des milliers d’enfants séparés de leurs parents à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La politique d’immigration de tolérance zéro du président Donald Trump de l’époque.

À l’école, où il joue au football, Billy ne parle pas de ce qu’il a vécu : son père a appris il y a six ans que Billy allait être adopté et craignait de ne plus jamais revoir son fils.

Avec les États-Unis sur le à l’approche d’une élection qui pourrait remettre Trump au pouvoir, Billy veut que les gens sachent que ce qui lui est arrivé, ainsi qu’à plusieurs milliers d’autres enfants, se répercute encore. Certaines familles n’ont pas été réunies, et nombre d’entre elles aux États-Unis bénéficient d’un statut temporaire et craignent un Trump victorieux qui mènerait à bien leurs activités. promis des déportations massives.

« C’est une chose très douloureuse qui nous est arrivée », a déclaré Billy, qui avait 9 ans à l’époque. Il ne voulait pas que son nom complet ou l’État dans lequel il vit soient identifiés, de peur de mettre en danger la demande d’asile de sa famille.

Trump a fait son les opinions sur l’immigration sont au cœur de sa campagneaccusant l’administration Biden et la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, de ne pas avoir réussi à sécuriser la frontière sud. Harris n’a pas fait de l’immigration un objectif de sa campagne, mais a soulevé celle de Trump. politique de tolérance zérol’une de ses actions en matière d’immigration les plus controversées en tant que président.

L’administration Trump avait pour objectif de poursuivre pénalement tous les adultes traversant illégalement la frontière. Les parents ont été séparés de leurs enfants, qui ont été transférés dans des refuges à travers le pays.

Trump et sa campagne n’ont pas précisé s’il relancerait cette pratique s’il gagnait le 5 novembre. Il l’a déjà défendue, notamment en affirmant sans preuve lors d’une Entretien Univision l’année dernière, cela « a empêché les gens de venir par centaines de milliers ».

« Le président Trump rétablira ses politiques d’immigration efficaces, mettra en œuvre de toutes nouvelles mesures de répression qui enverront une onde de choc à tous les passeurs criminels du monde et mobilisera tous les pouvoirs fédéraux et étatiques nécessaires pour instituer la plus grande opération d’expulsion de criminels illégaux, de trafiquants de drogue et de trafiquants d’êtres humains au pays. l’histoire américaine », a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse de la campagne Trump.

La campagne Harris a organisé ce mois-ci un événement mettant en vedette des enfants séparés de leur famille, dans le but d’attirer l’attention sur la politique de Trump.

Billy, qui a pris la parole lors de l’événement, fait partie d’un groupe d’enfants qui partagent leurs histoires dans de courtes vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre en avant la politique de tolérance zéro. Billy et son père ont également rendu visite aux législateurs à Washington.

Billy a déclaré à l’Associated Press que même s’il ne parle pas habituellement de ses expériences, lui et les autres « veillent à élever la voix et à partager nos histoires » pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.

La plupart des familles séparées il y a des années se trouvent dans un vide juridique et leur statut d’immigration est incertain. En vertu d’un accord annoncé l’année dernière entre les familles et l’administration Biden, les familles disposent de deux ans pour demander l’asile dans le cadre d’une procédure plus favorable.

À l’approche des élections, les défenseurs affirment avoir entendu des familles séparées exprimer leurs craintes quant au fait que Trump, s’il était élu, tiendrait ses promesses d’expulser des millions de personnes.

« Les familles que nous servons ont peur et se posent beaucoup de questions sur ce qu’une nouvelle administration Trump signifierait pour elles », a déclaré Anilú Chadwick Soltes, directeur bénévole de Together. & Free, une organisation lancée en 2018 en réponse à la politique de tolérance zéro. Le groupe travaille pour aider les familles séparées.

Le Le règlement de 2023 exclut les futures administrations d’utiliser la séparation familiale comme politique généralisée jusqu’en 2031. Mais les défenseurs ont des inquiétudes.

Christie Turner-Herbas, conseillère principale chez Kids in Need of Defense, s’inquiète des exceptions à la politique qui sont exploitées et affirme qu’il doit y avoir une volonté politique pour la faire appliquer.

L’administration Trump politique s’est écarté de la pratique générale consistant à garder les familles avec enfants ensemble lorsqu’ils arrivent à la frontière sud.

L’objectif était de dissuader les gens en poursuivant pénalement tous ceux qui franchissaient la frontière. Pour les familles, les parents ont été poursuivis. Les enfants, qui ne peuvent être placés en détention, ont été traités comme des mineurs non accompagnés et transférés dans des refuges.

Après un tolléTrump a déclaré le 20 juin 2018 qu’il était mettre fin à la politique. Six jours plus tard, un juge a ordonné au gouvernement de réunir les familles dont des milliers avaient été séparées. Les agences n’avaient pas leurs systèmes informatiques correctement reliés, ce qui rendait difficile de réunir les familles. De nombreux parents ont été expulsés, ce qui complique encore davantage les choses.

Lorsque le démocrate Joe Biden est devenu président, il a créé un groupe de travail chargé de réunir les familles. S’appuyant sur les efforts des groupes qui avaient poursuivi l’administration Trump en justice, le groupe de travail a identifié environ 5 000 enfants ont été séparés et il n’est pas confirmé qu’environ 1 400 d’entre eux soient réunis avec leur famille.

Certains sont en cours. D’autres se seraient réunis aux États-Unis, mais ne se manifesteraient pas, craignant peut-être une interaction du gouvernement. Pour d’autres, aucune information de contact valide n’existe, la recherche se poursuit donc.

L’Union américaine des libertés civiles, qui a intenté une action en justice contre l’administration Trump qui a contribué à mettre fin à la séparation familiale, estime le nombre d’enfants séparés à près de 5 500.

Lee Gelernt, l’avocat principal de ce procès, a déclaré que l’ACLU estime que jusqu’à 1 000 familles sont toujours séparées.

« Certains petits enfants ont désormais passé presque toute leur vie sans leurs parents », a-t-il déclaré.

Le groupe de travail gère un site Web sur lequel les familles peuvent s’inscrire pour être réunies et travaille avec l’Organisation internationale pour les migrations pour aider ces familles dans des démarches telles que l’obtention d’un passeport pour venir aux États-Unis. Le directeur du groupe de travail s’est rendu dans les pays d’origine des familles pour faire des annonces radio à la recherche de parents.

Les groupes de défense ont également joué un rôle déterminant.

Justice in Motion, qui travaille avec des défenseurs au Mexique et en Amérique centrale pour retrouver les parents, utilise une dernière adresse connue et s’entretient avec les voisins, les entreprises locales, les hôpitaux, les écoles – toute personne susceptible de savoir où se trouve cette personne.

Mais ils sont confrontés à une mauvaise tenue des registres, désormais obsolètes, a déclaré Nan Schivone, directrice juridique de l’organisation.

Les familles et les enfants séparés ont eu du mal avec les retombées.

Pour Efrain, 22 ans, il y avait de la culpabilité. Efrain a déclaré que son père ne voulait pas l’amener aux États-Unis en 2018, mais il a insisté pour que ce soit le cas. Lorsqu’ils furent finalement séparés, Efrain se demanda s’il aurait été préférable que son père soit seul.

Son père a été renvoyé au Guatemala. Efrain, qui ne voulait pas que son nom complet soit utilisé par crainte des répercussions, a été placé dans un refuge pour enfants non accompagnés pendant environ cinq mois.

Son père est diabétique et Efrain s’inquiète pour sa santé. Lorsqu’ils ont pu passer un appel vidéo après qu’Efrain ait quitté le refuge, il a remarqué à quel point son père avait l’air plus mince.

Trois ans plus tard, ils se sont retrouvés à l’aéroport d’Atlanta. Depuis, Efrain dit essayer de rattraper le temps perdu. Il dit qu’il lutte contre l’anxiété et la solitude, faisant écho à l’isolement qu’il a ressenti après avoir été séparé de son père.

«C’est comme si j’étais seul dans une pièce fermée à clé», dit-il en espagnol.

Le père de Billy, quant à lui, pleure encore lorsqu’il parle des années plus tard de ce que lui et son fils ont vécu. Il pense que les gens ont oublié ce qui s’est passé et le traumatisme des familles.

Billy dit qu’il a trouvé un but en partageant ce qu’il a vécu : « Je sais que mon histoire a beaucoup de pouvoir. »

La journaliste d’Associated Press Valerie Gonzalez à McAllen, Texas, a contribué à ce rapport.