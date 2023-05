Les familles de maladies rares plaident pour le changement

Canalisant sa douleur vers un but, Zilber applique son expertise professionnelle dans l’analyse de la programmation statistique des données d’essais cliniques à la création d’un registre de patients accessible à l’échelle mondiale pour le syndrome de Leigh. Elle a consacré « des milliers d’heures » à cet effort et a partagé les résultats déjà saisis du registre lors de conférences attirant des chercheurs, des patients et des professionnels de l’industrie du monde entier.

Les registres de patients sont importants dans le développement de médicaments. Les maladies rares ont de minuscules bassins de population et peu de cliniciens y sont exposés, de sorte que les patients et leurs soignants détiennent des informations précieuses sur l’historique et le cheminement de leur maladie.

« Notre objectif », déclare Woleben, « est de responsabiliser les familles en tant que défenseurs du traitement ».

Aujourd’hui âgé de 11 ans, son fils Will ne peut plus marcher, parler ou manger par la bouche. Mais son état est stable, et ses capacités mentales sont intactes, note-t-elle. Son sujet préféré est la science, comme il l’a confirmé lors d’un récent appel vidéo avec un sourire et un pouce levé.

Grâce aux efforts de Cure Mito, qui ont inclus le financement de la recherche pour la thérapie génique et la réorientation des médicaments, Woleben dit que son fils « laissera un héritage derrière lui » pour les enfants diagnostiqués à l’avenir.