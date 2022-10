Les familles de la N.-É. qui ont perdu leur maison à cause de Fiona se bousculent pour trouver un logement

La nuit où la tempête post-tropicale Fiona a frappé la Nouvelle-Écosse, Dana Boutilier s’est réveillée chez elle avec de l’eau qui coulait sur son visage depuis le plafond au-dessus. Elle s’est vite rendu compte que quelque chose n’allait pas du tout.

Elle a sauté du lit pour se retrouver dans l’eau jusqu’aux chevilles.

“Alors que je quittais la pièce pour aller aux toilettes, de l’eau jaillissait des murs des toilettes. Ma fille de huit ans s’est réveillée en criant en disant que l’eau entrait par ses luminaires”, a déclaré Boutilier.

Les vents violents et les fortes pluies de la tempête ont arraché les bardeaux et le chapeau du toit de la maison, près de Truro, en Nouvelle-Écosse, et ont créé un grand trou. Boutilier a déclaré qu’en regardant autour d’elle le lendemain matin, elle avait vu “une dévastation totale”.

À cause des inondations, la plupart de la maison et des biens de la famille sont maintenant couverts de moisissure. Boutilier a déclaré que les réparations prendront au moins un an et qu’elle s’inquiète de la situation de vie de sa famille entre-temps.

Les Boutilier font partie des centaines de Néo-Écossais dont les maisons ont été endommagées ou détruites par la tempête. Selon la Croix-Rouge, plus de 250 personnes dans la province ont dû quitter leur domicile et séjourner dans des abris d’urgence ou être placées dans des hôtels au cours des trois dernières semaines.

Un plafond de chambre endommagé par l’eau dans la maison de Dana Boutilier après le passage de la tempête post-tropicale Fiona le 24 septembre. (David Laughlin/CBC)

Mais Boutilier pense que le nombre réel de personnes qui ont besoin d’aide est plus élevé, car elle a essayé d’obtenir une aide d’urgence et est passée entre les mailles du filet.

“Quand la Croix-Rouge m’a finalement rappelée, je m’attendais à dire ‘Oui, nous allons avoir de l’aide, ce sont des secours en cas de catastrophe'”, a-t-elle déclaré. “[But] ils m’ont suggéré d’aller à notre refuge pour sans-abri local et d’appeler ma banque alimentaire et de leur demander de préparer un repas chaud.

“Et quand j’ai expliqué que ce n’était pas pour cela que ces organisations étaient conçues, elle m’a dit qu’ils me rappelleraient, et ils ne l’ont jamais fait.”

Boutilier siège au conseil d’administration de la Truro Housing Outreach Society, où la personne de la Croix-Rouge lui a suggéré de chercher refuge.

Elle savait que l’organisation n’avait pas la capacité d’abriter des familles, alors elle a amené ses enfants chez des membres de la famille, et elle et son mari sont retournés chez eux et ont campé dans leur salon humide sans électricité.

Pendant près de trois semaines depuis la tempête, la famille a été séparée, surfant sur le canapé dans trois maisons différentes.

La famille a essayé de sauver certains de ses biens en les empilant dans l’une des zones les plus sèches de la maison. (David Laughlin/CBC)

Leur compagnie d’assurance paiera pour un Airbnb pendant que leur maison est invivable, mais Boutilier a déclaré que trouver une location à court terme était difficile et qu’ils ne pourraient pas emménager avant le 25 octobre.

“Une partie du problème consistait à trouver une place dans une crise du logement”, a déclaré Boutilier. “Nous avons dû vendre beaucoup de nos animaux, nos animaux de ferme, parce que nous ne serons tout simplement pas ici … nous allons être dans un Airbnb en utilisant les affaires des autres, vivant dans la maison de quelqu’un d’autre.”

Boutilier a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de la Croix-Rouge ni reçu de financement d’urgence jusqu’à ce que CBC News contacte la Croix-Rouge au sujet de sa situation.

Puis elle a reçu un appel téléphonique de l’organisation disant qu’elle recevrait un soutien financier. Cela s’est produit samedi après-midi lorsqu’elle a reçu un paiement par e-mail de 500 $. Elle ne sait pas si d’autres sont à venir.

La Croix-Rouge a refusé d’être interrogée sur la situation de Boutilier en raison de ses règles de confidentialité.

Dan Bedell, directeur des communications de la Croix-Rouge pour la région de l’Atlantique, a noté que des millions de dollars ont été déboursés par son organisation jusqu’à présent dans la région.

“La Croix-Rouge canadienne a déjà distribué plus de 11 millions de dollars d’aide au nom des deux gouvernements et de nos propres donateurs de la Croix-Rouge à environ 32 000 ménages dans la région de l’Atlantique avec divers impacts de Fiona”, a-t-il déclaré. “Ces chiffres augmentent chaque heure à mesure que davantage de ménages sont contactés et que leurs coordonnées sont vérifiées et que nous sommes en mesure de confirmer leur méthode préférée de réception de l’aide financière, comme par virement électronique, une carte de crédit prépayée ou un chèque postal.”

Les locataires s’inquiètent du faible taux de vacance

Alicia Getz et sa fille Mercury vivaient dans un immeuble d’appartements de la municipalité régionale d’Halifax qui a été endommagé par la tempête post-tropicale.

Lorsque le toit du bâtiment a été détruit dans la nuit, ils ont attrapé deux valises et se sont retrouvés dans un refuge d’urgence de la Croix-Rouge. Peu de temps après, ils ont découvert que leur appartement était condamné et qu’ils ne pouvaient pas revenir.

“Je me garde forte et je ne pleure pas, même si j’ai envie de crier à tue-tête”, a déclaré Alicia Getz. “Ayant regardé des documentaires et des programmes d’information et des trucs comme ça avec des personnes déplacées et n’ayant pas de maison où retourner, je n’aurais jamais pensé que nous serions dans cette situation.”

Mercury et Alicia Getz sont montrés dans la chambre d’hôtel où ils séjournent pendant deux semaines alors qu’ils recherchent une nouvelle unité de location. (Brian MacKay/CBC)

Après avoir dormi quelques jours sur des lits de camp dans le refuge d’urgence, la famille a été hébergée dans un hôtel par la Croix-Rouge, grâce à un financement du gouvernement provincial.

Getz a déclaré que le soutien de la Croix-Rouge dans la capitale provinciale a été excellent, mais le séjour à l’hôtel n’est que de deux semaines et elle ne sait pas quoi faire quand il se termine.

Elle avait une assurance appartement et a reçu le Financement d’urgence de 1 000 $ pour les personnes qui ne peuvent pas retourner chez elles, mais elle est toujours préoccupée par le faible taux d’inoccupation et les loyers élevés dans la ville.

“Il est extrêmement difficile de trouver un nouvel endroit. Nous contactons nos amis et notre famille et ils contactent des personnes qu’ils connaissent”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une maison.”

L’immeuble de Foxwood Terrace à Spryfield où vivaient Alicia et Mercury Getz a été condamné après la tempête. (Brian MacKay/CBC)

Le ministère provincial qui s’occupe des locations résidentielles a déclaré que si un logement locatif est endommagé lors d’une tempête, le propriétaire a la responsabilité de le garder en sécurité et apte à y vivre.

« Si le logement est jugé inapte à vivre par une entité comme un prévôt des incendies ou une municipalité, la location est considérée comme résiliée en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation », a déclaré Blaise Thériault, porte-parole du ministère des Services Nouvelle-Écosse et des Services internes. .

Getz a déclaré que son propriétaire l’avait aidée à chercher un nouveau logement, mais elle se demande si une aide au logement à long terme sera disponible.

La Croix-Rouge n’est pas responsable du soutien à long terme

Bedell a déclaré que l’organisation essaierait de prolonger le plus longtemps possible les séjours à l’hôtel des personnes déplacées, mais qu’à un moment donné, l’organisation se retirera.

“Nous ne sommes pas vraiment impliqués dans les besoins de logement à long terme”, a déclaré Bedell. « Je veux dire que nous savons qu’il s’agit d’un problème énorme, pas seulement ici en Nouvelle-Écosse, mais dans tout le pays, impliquant plusieurs niveaux de gouvernement et de nombreuses autres organisations ayant une expertise dans les questions de logement. Nous ne sommes pas cette organisation.

Lorsque CBC a demandé s’il y aurait une sorte de soutien au logement financé par le gouvernement à long terme pour les personnes dont les maisons ou les logements locatifs ont été endommagés de façon irréparable, la porte-parole du ministère provincial des Affaires municipales et du Logement, Krista Higdon, n’a pas fourni de détails précis.

“Nous nous attendons à ce que les gens approchent leurs compagnies d’assurance pour une couverture”, a déclaré Higdon dans un communiqué. “Pour les personnes qui se trouvent à la recherche d’un logement, nous les encourageons à nous contacter pour se renseigner sur notre programme de supplément au loyer et pour expliquer leur situation et leurs besoins actuels.”

Plus de financement pour les séjours à l’hôtel

Higdon a déclaré que la Croix-Rouge et l’Association de logement communautaire du Cap-Breton ont chacune reçu 100 000 $ pour financer les séjours à l’hôtel des familles qui ont perdu leur maison. Viola’s Place et Pictou County Roots for Youth Society ont également reçu des fonds pour des mesures de soutien d’urgence.

Mais Dana Boutilier estime que le soutien du gouvernement et de la Croix-Rouge aurait dû être plus poussé en milieu rural, et mis en place plus rapidement.

“Ils auraient dû mettre en place quelque chose quand ils savaient que l’ouragan arrivait, c’est leur domaine d’expertise. Ils auraient dû être prêts pour que le lendemain, lorsque tout le monde aurait toutes ces tragédies, les gens aient un endroit où aller”, a-t-elle déclaré.

“Ils doivent faire mieux. Ils ont vraiment laissé tomber les gens dans ce domaine.”