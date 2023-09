Les familles de Gaza ont attendu des années avant d’emménager dans de nouvelles maisons. Les luttes politiques internes les empêchent d’entrer

GAZA CITY, bande de Gaza (AP) — Des avions de combat israéliens ont bombardé la maison à deux étages de la famille Zorob dans la bande de Gaza en 2019, ne laissant rien d’autre qu’un tas de débris et de désespoir.

Quatre ans plus tard, la famille de 10 membres vit dans une cabane de 20 mètres carrés (215 pieds carrés) recouverte de bâches en nylon en attendant d’emménager dans une maison permanente.

Un vaste projet de logement, qui fait partie d’un effort de rénovation de Gaza financé par l’Égypte à hauteur de 500 millions de dollars, a suscité l’espoir de centaines de familles dans le besoin, comme les Zorob, qui ont perdu leur maison dans le conflit avec Israël.

Mais des semaines avant que les bâtiments blancs immaculés ne soient achevés, on ne sait pas qui sera éligible aux 1 400 appartements – ni même comment en faire la demande, alors que les dirigeants du Hamas à Gaza et l’Autorité palestinienne rivale, internationalement reconnue, se disputent pour savoir qui sera en charge.

« Personne ne s’en soucie », a déclaré Mohammed Zorob, 31 ans, accusant les deux parties d’être responsables des retards. « Ils sont assis sous des climatiseurs avec leurs enfants et ils ne se soucient pas de nous. »

Les Zorob font partie d’environ 2 000 familles, soit environ 12 000 personnes, dont les maisons ont été détruites lors des combats avec Israël ces dernières années, selon le ministère du Logement de Gaza. Selon le rapport, 90 000 personnes supplémentaires vivent dans des maisons endommagées qui n’ont pas été réparées.

Une économie chancelante, affaiblie par le blocus israélo-égyptien, l’isolement international du Hamas et le manque de financement de la part d’une communauté internationale fatiguée se conjuguent pour entraver les efforts de reconstruction. Mais derrière tous ces problèmes se cache la rivalité persistante entre le Hamas et l’Autorité palestinienne.

En 2007, le Hamas, un groupe militant islamique opposé à l’existence d’Israël, a pris le contrôle de Gaza des mains de l’Autorité palestinienne un an après avoir remporté les élections législatives. La prise de contrôle violente a laissé à l’AP le contrôle uniquement des zones semi-autonomes de la Cisjordanie occupée par Israël, même si elle prétend être le représentant international légitime des deux zones.

Israël considère le Hamas comme un groupe terroriste et a immédiatement imposé un blocus à l’Égypte dans le cadre de ce qu’il considère comme une mesure visant à empêcher le Hamas de s’armer. Le bouclage a dévasté l’économie de Gaza et contribué à alimenter quatre guerres et de nombreuses vagues de violence de moindre envergure. Les tentatives répétées de réconciliation du Hamas et de l’AP ont échoué.

Il s’agit du premier projet d’infrastructure financé par l’Égypte dans l’enclave, après une série de projets financés par des pays arabes destinés à atténuer la crise du logement à Gaza. L’Égypte, qui sert souvent de médiateur entre Israël et le Hamas ainsi qu’entre les factions palestiniennes rivales, a annoncé cette aide après une guerre de huit jours en 2021.

Deux hauts responsables égyptiens ont confirmé que le gouvernement du Caire travaillait avec les factions palestiniennes rivales sur le projet. Ils ont déclaré que l’Egypte avait appelé les parties à former un comité conjoint pour superviser la distribution des logements, mais que peu de progrès avaient été réalisés.

« Malheureusement, chaque partie veut contrôler le processus », a déclaré un responsable, soulignant que la question avait été évoquée lors de discussions lors d’une récente visite en Égypte du président palestinien Mahmoud Abbas. « Ce n’est un projet ni pour le Hamas ni pour le Fatah. C’est pour le peuple palestinien.

Les deux responsables égyptiens ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Jawad al-Agha, vice-ministre du Logement dans le gouvernement dirigé par le Hamas à Gaza, a déclaré que son bureau avait soumis une proposition à l’Égypte sur la manière dont les appartements devraient être attribués. Mais il n’a donné aucun détail et a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise, dans l’attente d’une réunion entre les parties.

Le ministère du Logement de l’AP en Cisjordanie n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

L’impasse a laissé des milliers de familles dans l’incertitude. La plupart attendent depuis près d’une décennie, après avoir perdu leur maison lors d’une guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas en 2014.

La maison de la famille Zorob a été frappée lors d’une bataille en 2019 entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique. Quelques instants avant la frappe aérienne, Israël a appelé la famille et lui a ordonné d’évacuer. Personne n’a été blessé, mais la maison a été détruite.

La famille a déclaré qu’elle n’avait aucun lien avec un groupe militant et qu’elle ne savait pas pourquoi leur maison avait été prise pour cible.

Mohammed Zorob, père d’un enfant de 2 mois, a déclaré avoir passé cinq ans à construire un appartement au deuxième étage de l’immeuble. « Imaginez passer cinq ans de votre vie à construire votre maison, et en un clin d’œil, Israël prend pour cible le bâtiment », a-t-il déclaré.

Son père, Moneer, a déclaré que les conditions de vie dans leur maison délabrée étaient intolérables. « Je souffre de la chaleur, de l’humidité et, en hiver, de l’eau qui s’infiltre dans la maison », a-t-il déclaré. La maison d’une pièce située dans la cour avant de la famille – faite de béton et de nylon – comprend une kitchenette exiguë et de petites toilettes.

L’épouse de Moneer, Maha, a déclaré que prendre soin d’une fille adulte atteinte d’un cancer a ajouté aux difficultés. Sa fille a un système immunitaire faible et doit être tenue à l’écart de parents même atteints d’un simple rhume.

« Où puis-je l’isoler alors que je n’ai qu’une seule pièce ? » dit-elle.

Ibrahim Abrash, ancien ministre et écrivain politique, a déclaré que les pays donateurs internationaux étaient frustrés par les cycles répétés de violence et distraits par d’autres crises, notamment la guerre en Ukraine.

Mais il a déclaré que les combats en cours entre l’Autorité palestinienne et le Hamas restent un obstacle majeur à la réparation de Gaza.

« Lorsque des donateurs, égyptiens ou autres, accordent de l’argent, la question est : ‘quel est le parti palestinien légitime à qui on peut faire confiance pour superviser ?’ », a-t-il déclaré.

Hazem Isleem, 42 ans, père de sept enfants, fait écho à la désillusion ressentie par beaucoup.

Travaillant comme agent de sécurité à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, Isleem a eu l’expérience déchirante de voir sa propre famille franchir les portes de l’hôpital. Sa fille Farah, 11 ans, a perdu une jambe lors du conflit de 2021 qui a également détruit leur maison. La famille vit désormais dans un appartement loué qu’il peut à peine se permettre.

« Une fois que la nouvelle de ces nouveaux logements a été connue, je me suis accroché à l’espoir. Mais cet espoir se transforme en désespoir », a-t-il déclaré.

Isleem a déclaré qu’il se rendait fréquemment au ministère du Logement, repartant à chaque fois avec plus de questions que de réponses.

« Nous vivons dans un état d’incertitude perpétuelle », a-t-il déclaré.

Le correspondant de l’AP, Samy Magdy, a contribué depuis le Caire.

Issam Adwan, Associated Press