Les familles de dizaines de milliers de disparus en Syrie tirent un peu d’espoir de la nouvelle campagne de l’ONU pour retrouver leurs proches

IDLIB, Syrie (AP) – Dans son petit appartement à Idlib, tenue par l’opposition, dans le nord-ouest de la Syrie, Umm Mohammed est déprimée et léthargique. Mais lorsque son téléphone sonne ou que quelqu’un frappe à la porte, elle devient soudainement alerte. Peut-être que, finalement, son mari est revenu.

En 2013, des soldats syriens ont fait irruption dans la maison du couple à Damas alors qu’ils prenaient leur petit-déjeuner, a-t-elle déclaré. Elle et son mari avaient déjà participé à des manifestations anti-gouvernementales.

« Ils l’ont battu devant ma jeune fille » puis l’ont emmené, a déclaré Umm Mohammed, ou « la mère de Mohammed », du nom de son fils aîné. Elle n’a pas voulu donner son nom complet de peur que les autorités ne fassent du mal à son mari s’il est encore en vie.

La seule nouvelle qu’elle a reçue à son sujet depuis ce jour remonte à 2015, lorsque quelqu’un a affirmé l’avoir vu dans la prison de la branche 248 du renseignement militaire syrien – que d’anciens détenus et des groupes de défense des droits humains ont qualifié de centre de torture.

« Quand quelqu’un est martyrisé, il est enterré et vous savez qu’il est mort », a-t-elle dit, assise sur des coussins au sol. « Dans ce cas, vous ne savez pas et vous vous demanderez toujours. »

Son mari fait partie des plus de 130 000 personnes portées disparues en Syrie depuis le soulèvement de 2011 contre le président Bashar Assad qui s’est rapidement transformé en guerre civile. Leurs familles, piégées dans une douloureuse incertitude depuis des années, pourraient désormais avoir des raisons d’espérer.

L’Assemblée générale des Nations unies a voté jeudi la création d’une institution internationale indépendante chargée de rechercher les disparus en Syrie dans les zones contrôlées par le gouvernement et l’opposition.

La résolution a été adoptée par l’organisme mondial de 193 membres sur un vote de 83-11 avec 62 abstentions. Les pays votant pour la résolution comprenaient les États-Unis et d’autres nations occidentales. La Syrie et ses principaux alliés, la Russie, l’Iran et la Chine, se sont opposés à cette décision. Les pays arabes qui ont ravivé ces derniers mois leurs liens avec Damas se sont abstenus, à l’exception des sceptiques d’Assad, le Qatar et le Koweït, qui ont approuvé cette décision.

On pense que certains des disparus languissent dans les prisons gouvernementales. D’autres ont été prises par des groupes armés non étatiques. D’autres sont enterrés dans des fosses communes, qui ont été découvertes des deux côtés de la ligne de front.

L’institution nouvellement créée recueillerait des informations auprès des familles, des organisations de la société civile syrienne, des dénonciateurs, des agences des Nations Unies et par le biais d’enquêtes auprès du gouvernement syrien et des autorités dans les zones tenues par l’opposition.

La résolution donne trois mois aux responsables de l’ONU pour mettre en place la structure de l’institution et commencer à recruter du personnel.

Il y a eu depuis longtemps des demandes d’enquête sur le sort des disparus, de la part des familles et des militants des droits de l’homme.

Hanny Megally, membre d’une commission mise en place par l’ONU en 2011 pour enquêter sur les violations des droits de l’homme en Syrie, a déclaré qu’il espérait qu’une seule équipe se concentrant sur les disparus pourrait encourager davantage de lanceurs d’alerte à se manifester et pourrait collecter des données dispersées auprès de groupes de défense des droits. .

Ces dernières années, les dénonciateurs et les transfuges ont fourni des informations, notamment les soi-disant photos de César, une mine de 53 000 images prises dans les prisons et les hôpitaux militaires syriens. Les photos montraient les corps des détenus avec des signes de torture.

Une vidéo tournée dans la banlieue de Damas à Tadamon en 2013 a révélé le sort de dizaines de Syriens portés disparus. La vidéo montrait des agents de sécurité syriens conduisant des hommes aux yeux bandés dans une fosse, leur tirant dessus et incendiant les corps.

Les photos de César ont permis à certaines familles d’identifier des êtres chers disparus. La fuite a également permis aux tribunaux européens de juger et de condamner d’anciens officiers militaires syriens qui demandaient l’asile dans des pays européens pour leur implication dans des disparitions forcées et des actes de torture.

La création d’un organisme international serait une avancée significative dans une région meurtrie par la guerre, où des dizaines de milliers de familles des pays voisins attendent des informations sur leurs proches.

Au Liban, les membres des familles de quelque 17 000 personnes enlevées par des milices sectaires pendant la guerre civile de 1975-1990 meurent de vieillesse, sans jamais connaître le sort de leurs proches. Au Yémen, malgré les récents échanges de prisonniers entre l’Arabie saoudite et les rebelles houthis soutenus par l’Iran, des groupes de défense des droits humains affirment que des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

En Irak, plus de 43 000 personnes sont toujours portées disparues depuis qu’une invasion menée par les États-Unis en 2003 a renversé le dictateur Saddam Hussein, suivie d’une guerre civile féroce et de la montée du groupe extrémiste État islamique. L’ONU a ouvert une enquête en 2017 sur les violations des droits de l’homme par le groupe militant, y compris les disparitions forcées, qui ont conduit à la découverte de plus d’une douzaine de charniers.

La création d’un organisme d’enquête sur les disparus syriens « pourrait créer un précédent pour traiter la souffrance de différentes personnes dans différentes parties du monde », a déclaré Wafa Mustafa, dont le père Ali a disparu en juillet 2013 à Damas. Mustafa avait rejoint son père, un critique franc d’Assad, dans les manifestations.

Mustafa, qui a salué le vote, est l’un des nombreux militants de la société civile syrienne qui ont passé des années à faire campagne pour une action internationale en faveur des disparus.

Enquêter sur leur sort devrait également ouvrir la voie à d’autres problèmes de droits humains en Syrie, notamment les conditions de vie difficiles des prisonniers politiques. « Il devrait se passer beaucoup de choses, beaucoup devrait être fait parallèlement à cette institution », a déclaré Mustafa.

Dans la ville kurde de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, Hamed Hemo pense qu’une enquête pourrait révéler le sort de son fils disparu.

Hemo a transformé son salon en sanctuaire pour son fils, Ferhad, un journaliste qui a disparu après que des militants de l’EI l’ont kidnappé avec un collègue, Masoud Aqil, en 2014. Aqil, libéré lors d’un échange de prisonniers, a été transféré en Allemagne. Ferhad n’est jamais rentré à la maison.

« À ce jour, nos vies ont complètement changé », a déclaré Hemo en tirant une bouffée de sa cigarette. « Sa mère pesait autrefois 70 kilos (154 livres) et elle est tombée à 40 (88 livres). »

Le soi-disant «califat» de l’État islamique s’étendait autrefois sur de vastes régions de la Syrie et de l’Irak, mais les extrémistes ont perdu leur dernière emprise sur la terre en 2019.

Des milliers de combattants de l’EI capturés sont détenus dans des prisons dirigées par des forces dirigées par les Kurdes qui, selon Hemo, pourraient fournir des informations sur les disparus.

Umm Mohammad espère moins obtenir des informations sur son mari auprès des autorités syriennes.

Assad a nié détenir des prisonniers politiques, qualifiant l’opposition de terroriste. La coopération directe avec la Syrie par les enquêteurs pourrait également être difficile car elle n’extrade pas ses citoyens.

« Qu’est-ce qu’il va dire ? » elle se demandait. « Toutes ces personnes que j’ai détenues ont été tuées sous ma garde ? »

Chehayeb a rapporté de Beyrouth. L’écrivain de l’Associated Press Fay Abuelgasim a contribué à ce reportage depuis Beyrouth, et Hogir Al Abdo de Qamishli, en Syrie.

