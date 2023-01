Les familles de deux travailleurs humanitaires britanniques portés disparus en Ukraine se disent “très inquiètes et préoccupées”

LES familles de deux travailleurs humanitaires britanniques qui ont disparu de la ligne de front en Ukraine se disent « très inquiètes et concernées ».

Christopher Parry, 28 ans, de Cheltenham, Gloucs, a été vu pour la dernière fois vendredi en train d’effectuer des évacuations civiles d’urgence à Soledar.

Le travailleur humanitaire britannique Christopher Parry a disparu après avoir procédé à des évacuations civiles d’urgence à Soledar, en Ukraine Crédit : Alamy

Andrew, un autre bénévole britannique, était avec Christopher et a également disparu Crédit : Reuters

Son collègue et collègue bénévole britannique, Andrew Bagshaw, 48 ans, était avec lui et est également porté disparu.

La ville est assiégée depuis des mois par l’avancée des forces russes qui sont maintenant sur le point de la capturer.

Hier soir, la famille de Chistopher a déclaré: «Nous sommes très inquiets et préoccupés par la santé et l’endroit où se trouve Chris.

“C’est une personne extraordinaire qui est compatissante et attentionnée et ne serait pas dissuadée de son travail en Ukraine pour libérer les personnes âgées et handicapées, dont nous sommes très fiers.”

Andrew, qui vit en Nouvelle-Zélande, a été décrit comme “une personne très intelligente et indépendante”.

Sa famille a déclaré: «Il est allé là-bas en croyant que c’était la chose moralement juste à faire.

“Ses parents l’aiment beaucoup et sont immensément fiers de tout le travail qu’il a accompli.”