Les familles de Covid lancent une pétition pour retirer Matt Hancock de I’m a Celebrity

Les familles de ceux qui sont morts dans la pandémie de Covid ont lancé une pétition pour que l’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock soit retiré de la liste des candidats pour les émissions de télévision I’m a Celebrity Get Me Out of Here.

Le Covid-19 Bereaved Families for Justice a fait appel à ITV pour retirer le député de son line-up, l’accusant de “recherche éhontée de publicité” avant la publication de son livre sur la pandémie, dont la sortie est prévue en décembre.

M. Hancock a été dépouillé du whip conservateur après avoir annoncé son implication dans le programme et le porte-parole de Rishi Sunak a clairement exprimé la désapprobation du Premier ministre, déclarant qu’il estimait que les députés devraient travailler pour leurs électeurs.

Lançant leur pétition sur le site Web de 38 degrés, les familles pour la justice ont déclaré: «Matt Hancock n’est pas une« célébrité », c’est le secrétaire à la santé qui a supervisé le Royaume-Uni ayant l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde à cause de Covid-19 tout en brisant ses propres règles de confinement.

«Le fait qu’il essaie de tirer profit de son terrible héritage, plutôt que de faire preuve d’humilité ou de chercher à réfléchir aux conséquences épouvantables de son mandat au gouvernement, en dit long sur le genre de personne qu’il est.

«Les familles ont été déchirées par les actions de Matt Hancock, et allumer la télévision pour le voir défiler comme une blague est écoeurant.

«S’il avait le moindre respect pour les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de Covid-19, il partagerait ses e-mails privés avec l’enquête Covid, et ne mangerait pas d’insectes à la télévision.

“ITV devrait faire ce qu’il faut et le retirer du programme.”

Le groupe a ajouté : « Plus de 200 000 personnes ont perdu la vie à cause de Covid-19 à travers le Royaume-Uni.

«Matt Hancock était au centre même de décisions telles que le verrouillage tardif, permettant à des événements sportifs à grande échelle de se dérouler alors que le virus sévissait et ne parvenait pas à fournir à nos travailleurs de la santé l’EPI dont ils avaient besoin.

“En plus de cela, il a été licencié après avoir enfreint les règles qu’il avait aidé à établir.

“Sa recherche lucrative et éhontée de publicité dans la perspective du lancement de son livre est une autre insulte aux familles déjà en deuil.”