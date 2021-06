Les familles de Covid en deuil écrivent à Boris Johnson après qu’il a refusé de limoger Matt Hancock pour des allégations d’affaire

Les familles en DEUIL qui ont perdu des êtres chers à cause du coronavirus ont écrit au Premier ministre après avoir refusé de limoger Matt Hancock à la suite de la révélation de son affaire secrète.

Les Britanniques endeuillés ont critiqué la décision de Boris Johnson de garder le secrétaire à la Santé comme une « gifle au visage » pour les milliers de familles de victimes de Covid.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock embrassant et embrassant son assistante Gina Coladangelo

Malgré la prédication de l’importance des règles de distanciation sociale et de verrouillage pendant la pandémie, le père de trois enfants a trompé sa femme avec sa plus proche assistante Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il a embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables.

Mais Hannah Brady, qui a perdu son père Shaun, 55 ans, à cause du virus, a dénoncé M. Hancock et a déclaré qu’il « avait traité les familles endeuillées avec mépris ».

Elle pense que l’homme de 42 ans aurait déjà dû être radié pour ses échecs et est furieuse que le Premier ministre « considére l’affaire close ».

Hannah, qui a écrit à Boris au nom du groupe Covid-19 Familles endeuillées pour la justice, a déclaré au Mirror : « Dans tout le pays, les familles endeuillées ont fait tout leur possible pour suivre les règles et éviter de nouvelles pertes de vie.

Hannah Brady, vue avec son père Shaun, 55 ans, qu’elle a perdu à cause du coronavirus Crédit : Facebook

« Mais il est clair que Matt Hancock pensait que » les mains, le visage, l’espace « était une règle pour tout le monde.

« Pour les familles endeuillées, savoir que l’homme responsable de la santé publique dans ce pays ignorait les règles alors que nous ne pouvions pas embrasser nos amis et notre famille lors des funérailles de nos proches, est déchirant. »

La fille au cœur brisé a poursuivi: « Pour Boris Johnson, le garder dans son poste est une gifle pour les familles endeuillées.

« Il a lui-même décrit Hancock comme » putain de désespéré « il y a plus d’un an, avant même de gérer de manière désastreuse les EPI, les maisons de soins, les tests et la traçabilité et finalement de superviser la mort de 150 000 personnes.

« Hancock a traité les familles endeuillées avec mépris. Il doit y aller et il aurait dû y aller il y a longtemps. »

Boris Johnson ne licencie pas son secrétaire à la Santé et « considére l’affaire close »

M. Hancock a été critiqué au cours de la dernière année au milieu des rangées d’EPI et de maisons de soins, des allégations de « chumocratie » et des suggestions selon lesquelles il a gâché sa gestion du bogue.

Hannah, de Wigan, dans le Grand Manchester, a déclaré que son emploi continu était « un embarras pour le gouvernement ».

Rivka Gottlieb, dont le père Michael, 73 ans, a perdu à cause du virus, a appuyé la position d’Hannah, déclarant: « C’est tout simplement extraordinaire qu’il soit toujours en poste.

« Avec cette histoire, il a perdu la moindre crédibilité qu’il lui restait après ce qui était déjà une performance très discutable. La question est maintenant de savoir pourquoi quelqu’un le prendrait-il au sérieux ?

« Cela ressemble vraiment à une autre gifle au visage. Je pense que je parle au nom de beaucoup de familles endeuillées quand je dis cela.

« Je n’ai aucune confiance dans ce gouvernement. Ce n’est pas une surprise pour moi que Johnson ait accepté les excuses de Hancock et en même temps, c’est une amère déception. »

Les familles sont furieuses de la réponse de Downing Streets et veulent que le secrétaire à la Santé soit limogé pour les avoir traitées « avec mépris » Crédit : PA

La lettre émouvante compilée par les familles se lit comme suit : « Notre position de neutralité concernant la conduite ministérielle n’est plus tenable, tout comme la position de Matt Hancock en tant que secrétaire à la Santé.

« Si Matt Hancock est incapable de trouver la décence de faire la bonne chose et de démissionner de son poste, il est primordial que vous le soulagez. »

M. Hancock, 42 ​​ans, et la lobbyiste millionnaire Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

Et aujourd’hui, M. Hancock s’est excusé pour ses actions en déclarant: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »