Les familles de 2 hommes oji-cris décédés en garde à vue à Thunder Bay cherchent la guérison en attendant les résultats de l’enquête

Après quatre semaines de témoignages, les familles de deux hommes oji-cris décédés en garde à vue il y a des années se disent reconnaissantes que l’enquête du coroner à Thunder Bay, en Ontario, touche à sa fin afin qu’ils puissent commencer à guérir.

Plus de 20 membres de la famille de Don Mamakwa, 44 ans, de Kasabonika Lake et de son oncle, Roland McKay, 50 ans, de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug ont parcouru des centaines de kilomètres depuis les Premières Nations éloignées pour assister à l’enquête chaque jour.

Mamakwa est décédé en 2014 et McKay est décédé trois ans plus tard. Les deux ont été retrouvés sans signes vitaux dans leurs cellules au quartier général du service de police de Thunder Bay après avoir été arrêtés pour intoxication publique.

“Cela a été épuisant”, a déclaré Denise Tait, une nièce de Mamakwa et de McKay, à propos de l’enquête. “Je me sens soulagé que ce soit presque terminé pour que nous puissions enfin commencer notre voyage de guérison et les laisser se reposer.

“Toutes ces années pendant lesquelles nous avons attendu … la douleur, la colère et ce que nous avons tous dû traverser, le poids, et c’est pourquoi je suis simplement heureux que cela se fasse.”

Mais l’enquête n’est pas encore terminée.

Il y a eu des preuves considérables de plus de 30 témoins sur 15 jours sur ce qui s’est passé avant les décès, les échecs des ambulanciers paramédicaux et de la police à évaluer et à fournir des soins appropriés aux hommes, et le rôle que le racisme, les préjugés et les stéréotypes ont pu jouer dans comment leur vie s’est terminée.

Maintenant, l’histoire des décès de Mamakwa et McKay – leurs noms, lieu et heure, cause et mode de décès – et les recommandations visant à prévenir de futurs décès similaires incombent à un jury entièrement blanc composé de quatre citoyens.

Ils portent une lourde tâche.

Plusieurs avocats, lors de leurs plaidoiries jeudi après-midi, ont fait référence à la devise de l’Association des coroners de l’Ontario : « Nous parlons pour les morts, pour protéger les vivants ».

Dans une allocution devant le jury, Asha James, l’avocate des deux familles, a déclaré : « Le « nous » dans cette devise, c’est vous. Vous parlez au nom de Don Mamakwa et de Roland McKay pour protéger les résidents de Thunder Bay.

Jury pour décider si la mort de Mamakwa était un homicide

Le jury est également chargé de déterminer le mode de décès de Mamakwa – s’il s’agit d’un homicide, naturel, accidentel ou indéterminé (le cinquième mode, le suicide, n’est pas pris en compte).

Pour reprendre les mots de l’avocate du coroner, Kate Forget, le mode de décès dépendra de la façon dont il est mort – que ce soit le résultat de nombreux manquements de la part de la police et des ambulanciers chargés de prodiguer des soins à Mamakwa à un moment bas de sa vie, ou le résultat de problèmes médicaux complexes.

“Je pense que tout le monde [in our family] veut que ce soit un homicide, et j’espère que ça se passera comme ça. Nous voulons que les gens sachent qu’ils sont responsables de sa mort”, a déclaré la sœur de Mamakwa, Rachel Mamakwa. “Il a été négligé, et je ne veux plus jamais voir cela.”

La conclusion d’homicide par un jury d’enquête n’entraîne pas de responsabilité pénale.

James a fait valoir dans ses déclarations finales que ce sont les actions (ou l’absence d’actions) des premiers intervenants qui ont causé la mort de Mamakwa – que les ambulanciers paramédicaux n’ont pas procédé à une évaluation médicale en le voyant, et les ambulanciers paramédicaux et la police ont ignoré ses demandes d’aller à l’hôpital à la place d’une cellule, où la police a continué à faire des suppositions sur Mamakwa et à minimiser ses inquiétudes.

Il n’a pas survécu, non pas parce qu’il n’a pas été soigné, mais parce qu’il n’a pas été autorisé à accéder au traitement. – Sumrana Taher, avocate des services juridiques autochtones, affirmant que la mort de Mamakwa était un homicide

Mamakwa a ensuite été laissé sans surveillance dans sa cellule pendant plus de cinq heures sans aucun contrôle personnel, ses appels à l’aide ignorés ou non remarqués, et son corps a été retrouvé des heures après sa mort, selon les preuves fournies lors de l’enquête.

Un expert a témoigné qu’il y avait environ 97 % de chances que Mamakwa aurait survécu s’il avait été transporté à l’hôpital au lieu d’une cellule de police.

“Il n’a pas survécu, non pas parce qu’il n’a pas été traité, mais parce qu’il n’a pas été autorisé à accéder au traitement. Non seulement la mort de Don était évitable, mais c’était… les actions et les inactions des autres qui ont conduit à sa mort”, a déclaré Sumrana Taher, arguant que la mort de Mamakwa était un homicide. Taher est avocate auprès des Services juridiques autochtones, qui détenaient le statut d’intérêt public dans l’enquête.

Kevin Matthews, un avocat représentant 10 policiers impliqués dans les affaires Mamakwa et McKay, a soutenu que Mamakwa était décédé de causes naturelles résultant de ses problèmes médicaux complexes.

“Il n’est pas mort parce qu’il était dans une cellule de police. Il n’est pas mort parce que les ambulanciers n’ont pas fait d’évaluation. Il est mort parce qu’il n’a pas reçu de soins médicaux”, a déclaré Matthews, faisant valoir l’ensemble du système, pas n’importe lequel. notamment les premiers intervenants, a échoué Mamakwa.

Mamakwa, à gauche, est décédé en 2014 et son oncle, McKay, est décédé en 2017. Tous deux ont été retrouvés sans signes vitaux dans leurs cellules au quartier général du service de police de Thunder Bay après leur arrestation. (Bureau du coroner en chef de l’Ontario)

D’autres avocats ont soutenu que le mode de décès était accidentel ou indéterminé.

Le rapport d’autopsie indique que Mamakwa est décédé d’une acidocétose, une complication grave du diabète de type 2, d’un trouble lié à la consommation d’alcool et d’une septicémie (lorsque la réponse du corps à une infection endommage ses propres tissus).

Le jury devra également rendre un verdict sur le mode de décès de McKay, mais toutes les parties, y compris la famille, ont convenu que cela était dû à des causes naturelles.

Témoignage émouvant et bouleversant au fil des semaines

Tout au long de l’enquête, les témoignages ont parfois été émouvants et choquants.

Des vidéos du bloc cellulaire de la police montraient Mamakwa cherchant de l’aide, se balançant d’avant en arrière, se tenant la poitrine et luttant pour bouger et se tenir debout avant de s’allonger et de ne plus bouger.

Un certain nombre de premiers intervenants qui ont interagi avec Mamakwa et McKay ont également parlé, les larmes aux yeux parfois, pour s’excuser de ne pas avoir fourni de meilleurs soins aux deux hommes.

Il y a eu de nombreuses révélations sur les événements au poste de police de Thunder Bay, y compris le témoignage du sergent d’état-major. Dan Irwin, qui a déclaré que les personnes arrêtées pour intoxication publique n’ont pas toujours accès immédiatement à un avocat, si, par exemple, elles sont malades ou potentiellement violentes.

Seconde. 10 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que chacun a le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat lorsqu’il est arrêté ou détenu.

Un officier de police à la retraite, Tamara Reynolds, a décrit le deuxième étage du service de police comme ” Jurassic Park “, où la haute direction n’était pas au courant de ce qu’était la police de première ligne, et la seule fois où les agents ont vu un inspecteur était s’ils étaient confrontés la discipline.

Dans le même ordre d’idées, plusieurs agents ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment d’occasions d’apprendre des erreurs ou des incidents sans faire face à des mesures disciplinaires.

Au cours de son témoignage, le chef de police par intérim de Thunder Bay, Dan Taddeo, a déclaré que le service avait déjà pris un certain nombre de mesures à la suite de l’enquête, notamment en rappelant à tous les agents que tout le monde doit immédiatement avoir la possibilité d’accéder à un avocat, et si quelqu’un est trop en état d’ébriété pour parler à un avocat, ils devraient être dans un centre médical.

Dan Taddeo est chef par intérim du service de police de Thunder Bay. (Logan Turner/CBC)

Taddeo a également déclaré que le service examinera certaines de ses politiques pour s’assurer que le mot “ivrognes” est supprimé, et que les modules de politique et de formation sont cohérents, et ira de l’avant avec des plans pour fournir une formation à la réconciliation et établir des relations formelles avec les services de police Anishinabek et Services de police de Nishnawbe Aski.

Cela faisait partie d’un message clé sur lequel Taddeo est revenu à plusieurs reprises au cours de son témoignage – que le SPTB s’est amélioré et s’est professionnalisé, établit des relations avec les peuples autochtones et n’a vu personne mourir dans un bloc cellulaire de la police depuis le décès de McKay en 2017. .

Mais le chef par intérim a également été confronté à des questions sur son propre travail d’inspecteur au moment de la mort de Mamakwa, après avoir rédigé un rapport “Section 11”, dans lequel une enquête est menée par un service de police sur la conduite de ses membres après un incident grave. .

On lui a demandé pourquoi son rapport ne faisait aucune mention du langage dédaigneux et désobligeant utilisé par les agents envers Mamakwa, pourquoi il n’y avait pas eu d’examen de la vidéo d’un autre homme des Premières Nations traîné au poste de police quelques minutes après l’arrivée de Mamakwa, et pourquoi le rapport n’a pas examiné si Mamakwa était victime de discrimination fondée sur sa race ou sa classe socio-économique.

Taddeo a répondu, disant à l’époque qu’il n’était pas formé et qu’il devait utiliser ses propres “moyens” pour terminer le rapport, il a choisi une portée limitée pour le rapport, et c’était un “coin du rapport de bureau”.

Le jury examinera plus de 29 recommandations

Tout au long de l’enquête, tous les témoins et experts ont été interrogés sur les solutions possibles pour éviter des décès similaires.

Les avocats des parties ont ensuite créé une liste de recommandations qui touchent à un certain nombre de domaines – 29 sur lesquels tous les avocats sont d’accord et une poignée sur lesquels certaines parties ne sont pas d’accord.

Ceux sur lesquels ils s’entendent comprennent l’augmentation de la formation et de la coordination des ambulanciers paramédicaux et des policiers, des recommandations pour le SPTB et son conseil de surveillance en particulier, et un appel à davantage de ressources pour soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool ou d’autres substances.

La plus grande recommandation, cependant, serait la création d’un centre de dégrisement sûr à Thunder Bay, comme un endroit pour fournir de meilleurs soins et plus de dignité aux personnes en état d’ébriété en public, et alléger la pression sur les premiers intervenants et les systèmes médicaux d’urgence.

Rachel Mamakwa, à gauche, à côté de son avocate, Asha James, lors de l’enquête du coroner sur la mort en 2014 du frère de Mamakwa, Don. (Logan Turner/CBC)

“J’aimerais que le centre de dégrisement sécurisé s’appelle” Don Mamakwa, Roland McKay Safe Sobering Home “. J’aimerais que les ambulanciers paramédicaux et la police de Thunder Bay voient cela pour toujours. Je ne veux pas qu’ils l’oublient », a déclaré la sœur de Mamakwa, Rachel.

Le jury a été invité à recommander la création d’un groupe de travail pour y parvenir.

Reste à savoir ce qu’ils feront.

“Nous ne pouvons pas continuer à décevoir les humains qui méritent le meilleur d’entre nous en continuant avec le statu quo”, a déclaré Forget.

Les quatre jurés commenceront à délibérer vendredi matin.