Les familles d’Américains détenus en Chine partagent leur douleur et exhortent les États-Unis à les rapatrier

WASHINGTON — Le familles de quatre Américains détenus Les Américains en Chine ont déclaré mercredi que leurs proches souffraient à la fois physiquement et mentalement, exhortant le gouvernement américain à prendre des mesures pour les rapatrier.

Lors de leur comparution devant la Commission exécutive du Congrès de Chine, les familles de Kai Li, Mark Swidan, Dawn Michelle Hunt et Nelson Wells Jr. – tous détenus en Chine depuis au moins huit ans – ont mis en lumière ce problème de longue date qui a suscité une nouvelle attention avec la libération cette semaine du pasteur américain David Linqui a été derrière les barreaux pendant près de 20 ans.

Selon la commission créée par le Congrès pour surveiller la situation des droits de l’homme dans le pays communiste, la Chine compte plus d’Américains détenus que tout autre pays étranger. La commission s’est engagée à faire la lumière sur les histoires poignantes des autres Américains détenus en Chine et à maintenir la pression sur l’administration Biden pour qu’elle agisse.

« Il s’agit d’une violation des droits de l’homme aux États-Unis en toute impunité », a déclaré le représentant Chris Smith, un républicain du New Jersey qui préside la commission.

Lors de l’audience, Harrison Li a déclaré que son père avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et avait perdu une dent et qu’il avait été enfermé dans une cellule pendant trois ans lorsque la Chine a imposé des restrictions draconiennes pendant la pandémie de COVID-19. Kai Li purge actuellement une peine de 10 ans dans une prison de Shanghai pour des accusations d’espionnage et de vol de secrets d’État, selon des groupes de défense des droits de l’homme.

« Chaque jour, je me réveille et je frémis à l’idée de lui, entassé dans cette minuscule cellule avec sept à onze autres personnes, sans climatisation, incapable de dormir en été à cause de la chaleur, éprouvant une angoisse mentale et physique », a déclaré Harrison Li.

Il a déclaré au panel qu’il était temps pour son père de rentrer à la maison : « Je demande donc au président Biden, combien de temps encore doit-il souffrir ? »

Nelson Wells Sr. a déclaré que son fils, emprisonné en Chine depuis 2014 pour ce que la famille croit être une possession involontaire de drogue, souffre de « douleurs chroniques débilitantes, de crises d’épilepsie, de malnutrition, de problèmes internes, de douleurs dentaires, de dépression sévère et de pensées d’automutilation ».

Il a exprimé sa frustration face au manque de progrès pour ramener son fils à la maison. « S’il vous plaît, aidez notre famille en créant une voie vers une libération définitive ou un transfert de prisonnier vers une prison à domicile », a déclaré Wells Sr.

Tim Hunt, le frère de Dawn Hunt, s’est étouffé lorsqu’il a demandé à la commission de l’aider. Elle purge une peine de prison à vie dans la province méridionale de Guangdong après avoir été arrêtée en 2014 et accusée de trafic de drogue, ce qu’elle nie, a déclaré la famille.

Tim Hunt a déclaré que sa sœur avait été trompée en lui faisant croire qu’elle avait gagné un concours qui l’avait conduite à Hong Kong. Il a déclaré qu’elle avait été emmenée en Chine continentale, où on lui avait offert des sacs à main de marque avant de prendre un vol pour l’Australie, sans savoir que des drogues illicites étaient cousues dans les doublures.

Dawn Hunt a développé des problèmes de santé mais a refusé les opérations chirurgicales par méfiance, a déclaré son frère, ajoutant que « nos citoyens sont maltraités, abusés – et c’est coordonné ».

Bien que les Américains devraient être tenus responsables d’avoir enfreint la loi dans un pays étranger, la pratique juridique et le bilan de Pékin en matière de droits de l’homme rendent la justice judiciaire très difficile à appliquer, a déclaré le sénateur Jeff Merkley, démocrate de l’Oregon et coprésident de la commission.

« Nous savons que même un seul Américain détenu comme prisonnier politique en Chine est un Américain de trop », a déclaré Merkley.

Le représentant Zach Nunn, un républicain de l’Iowa, a accusé la Chine de se livrer à une diplomatie des otages en « entreposant des citoyens américains pendant une période où elle souhaite obtenir un moyen de pression contre les États-Unis ».

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré que la Chine était gouvernée par la loi.

« Les autorités judiciaires traiteront les suspects criminels dans le strict respect de la loi, les traiteront de manière égale quelle que soit leur nationalité et protégeront leurs droits et intérêts légitimes », a déclaré l’ambassade dans un communiqué.

Le département d’État américain conseille aux Américains de reconsidérer leur voyage en Chine, citant « le risque de détentions injustifiées » comme raison de sa deuxième alerte de voyage la plus élevée.

L’audience a également montré une vidéo de Katherine Swidan, la mère de Mark Swidan, qui a déclaré que son fils souffrait. Il est emprisonné en Chine depuis 12 ans pour trafic de drogue et, comme Li, il est considéré comme détenu à tort par le Département d’État.

Dans un communiqué, Katherine Swidan a exhorté le gouvernement américain à agir : « Je plaide pour la vie de mon fils, sa liberté et la chance de le ramener à la maison. »

___

La journaliste de l’AP Elsie Chen a contribué à cet article depuis Washington.