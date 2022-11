Les familles campant au zoo australien ont 30 secondes pour fuir après la libération des lions

Le zoo de Taronga à Sydney, en Australie, est entré en mode panique après que cinq lions ont fui leur enclos, laissant des dizaines d’invités du jour au lendemain terrifiés. Selon un rapport du Daily Mail, le zoo a été fermé après que le lion mâle Ato et les petits de 16 mois Zuri, Malike, Khari et Luzuko se soient échappés de leur enclos, déclenchant une intervention d’urgence et incitant les invités à fuir leur logement. La situation a été maîtrisée lorsque les lions ont été retrouvés dans une zone apparemment adjacente à l’exposition principale. Notamment, les animaux ont été ramenés en toute sécurité dans leur enclos avant la réouverture du zoo au public.

Les responsables du zoo de Taronga ont révélé que le lion s’était frayé un chemin sous forme de rayures et d’une partie endommagée de la clôture de confinement. Au milieu de cela, une famille qui était invitée pour la nuit dans une tente au zoo a partagé son récit de l’incident. La famille, dont un couple, Magnus et Dominique Perri, et leurs trois fils, ont déclaré au média qu’ils avaient été réveillés par le bruit des lions rugissant et grommelant vers 4 heures du matin mercredi.

Cependant, la famille a décidé de s’endormir en supposant que les lions étaient enfermés dans leur enclos à quelques mètres de leurs tentes. Ce n’est qu’à 6h40 qu’ils furent à nouveau réveillés par une alarme. Selon M. Perri, tout s’est passé si vite que la famille a été informée qu’il s’agissait de Code One et qu’ils étaient censés dégager la tente en 30 secondes.

“C’est arrivé si vite. Dépêche-toi! Ne vous inquiétez pas pour vos affaires. C’est un code un. Sortez de votre tente. Laissez vos affaires derrière vous. Vous avez 30 secondes pour sortir. Les gens s’enfuyaient », a-t-il dit. La famille a admis à l’époque qu’elle ne réalisait pas ce que signifiait Code One.

«Ils nous ont dit de courir jusqu’à la salle de bain et la douche et ils nous ont enfermés. Ils ont compté tout le monde. Je me suis assuré que tout le monde était là. Ils ont dit que ce n’était probablement qu’un exercice », a-t-il ajouté.

Le zoo a suivi des protocoles de sécurité stricts et a immédiatement agi pour rectifier la situation. Apparemment, quatre lions sont revenus calmement dans les tanières, mais l’un d’entre eux a dû être tranquillisé et escorté en toute sécurité.

