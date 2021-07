Les familles britanniques «doivent débourser 400 £ supplémentaires par an» en nourriture et en voyage pour couvrir le coût de l’objectif de zéro carbone net

Les FAMILLES devront débourser 400 £ supplémentaires par an pour la nourriture et les déplacements afin de couvrir le coût de la réalisation de l’objectif net zéro carbone, a-t-on rapporté.

L’avertissement vient du conseiller en infrastructure du gouvernement qui dit que les consommateurs devront payer la facture pour permettre aux industries polluantes d’extraire le carbone de l’atmosphère.

Les factures pourraient augmenter pour couvrir le coût du zéro carbone net Crédit : Alamy

Cela viendra du fait que des industries telles que l’aviation, l’agriculture et le transport maritime contribueront elles-mêmes à 2 milliards de livres sterling par an pour lutter contre le changement climatique

L’ancienne Première ministre Theresa May a légalement engagé le Royaume-Uni à Net Zero d’ici 2050 avant que Boris Johnson ne prenne le relais en 2019.

Selon la propre analyse de la commission, le dixième des ménages le plus pauvre paiera 80 £ supplémentaires par an d’ici 2050, atteignant 400 £ pour le dixième le plus riche, rapporte le Times.

Mais cette fois, le ménage moyen aura un revenu de 15 000 £ supérieur à celui d’aujourd’hui.

« Prendre des mesures pour purifier notre air est une chose à laquelle nous devrons nous habituer, tout comme nous gérons nos eaux usées et nos ordures ménagères », a déclaré Sir John Armitt, président de la commission.

Bien que l’élimination des gaz à effet de serre ne soit pas une alternative à la recherche d’alternatives plus vertes aux combustibles fossiles, certaines industries n’ont pas de chemin possible vers le zéro net d’ici 2050, a-t-il ajouté.

La commission fait également valoir que d’ici 2050, l’industrie de l’élimination du carbone pourrait valoir des dizaines de milliards de livres par an.

Cette semaine, il est apparu que le gouvernement allait permettre aux gens jusqu’à cinq ans de plus d’échanger leurs chaudières sales dans le cadre d’un important plan de campagne organisé par Boris Johnson.

L’Office for Budget Responsibility a averti que le coût pour atteindre le zéro carbone net d’ici 2050 coûtera 1,4 billion de livres sterling, soit l’équivalent de 50 000 livres sterling par ménage.

Le démantèlement des chaudières à gaz, le nettoyage de l’industrie et le passage aux voitures électriques coûteront tous très cher, prévient un rapport de surveillance du Trésor.

Le chancelier Rishi Sunak devrait imposer des taxes sur le carbone pour compenser la perte des taxes sur les carburants et d’autres coups portés à ses coffres lorsque les combustibles fossiles seront abandonnés, a prédit l’étude de 242 pages de l’Office for Budget Responsibility.

Il est également apparu que le Premier ministre envisageait de repousser l’interdiction de vente de toutes les nouvelles chaudières à gaz d’ici 2035 après une réaction furieuse face à la flambée des coûts.

Le changement donnerait plus de temps aux nouvelles pompes à chaleur et chaudières à hydrogène pour baisser le prix, et aux entreprises d’injecter de l’argent supplémentaire pour déplacer progressivement les gens.

Les Britanniques seront incités à acheter une pompe à chaleur écologique la prochaine fois que leur chaudière tombera en panne, mais auront plus de temps pour en acheter une s’ils le souhaitent avant que l’interdiction n’entre en vigueur.

Les frais de nourriture et de voyage pourraient augmenter Crédit : Alamy