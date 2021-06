Les familles avec enfants paieront beaucoup moins d’impôts dans le cadre des plans de Biden

Le rapport révèle que tous les ménages à faible revenu gagnant 26 000 $ ou moins verraient leur facture d’impôt baisser d’environ 620 $, en moyenne, en 2022. Mais les familles avec enfants bénéficieraient encore plus des crédits d’impôt et des changements proposés, payant en moyenne 3 200 $ de moins. .

Les ménages gagnant 800 000 $ ou plus, ou les 1 % les plus riches des ménages américains, supporteront « presque toutes » les augmentations d’impôt, par TPC. Les 1 % les plus riches paieraient en moyenne environ 213 000 $ de plus en impôts fédéraux en 2022, tandis que les 0,1 % les plus riches, ou ceux qui gagnent 3,6 millions de dollars ou plus, verraient leur facture fiscale augmenter de 1,6 million de dollars en moyenne.

Mais certains contribuables de la classe moyenne pourraient finir par payer plus, selon qu’ils ont ou non des enfants, explique Ben Page, chercheur principal à TPC.

Alors que les ménages à revenu moyen verront en moyenne leur facture d’impôts baisser, c’est parce que ceux qui ont des enfants obtiennent une si grosse pause, dit Page. Ceux sans enfants paierait en moyenne un peu plus de 300 $ de plus en impôts en 2022, par TPC.

Cela est principalement dû à l’augmentation proposée de l’impôt sur les sociétés. Ce ne serait pas que ces travailleurs devraient plus d’impôts à l’IRS, dit Page. Au contraire, des impôts plus élevés sur les sociétés pourraient entraîner une diminution des investissements dans le secteur des entreprises, ce qui se traduirait par une baisse de la productivité des travailleurs et donc des salaires légèrement inférieurs.

Le rapport note également que si les augmentations de l’impôt sur les sociétés ne sont pas prises en compte dans l’analyse, alors pratiquement personne ne gagnant moins de 200 000 $ ne verrait sa facture fiscale augmenter en 2022. Ceux qui le feraient seraient principalement de riches héritiers, qui seraient chargés de payer. impôts sur les plus-values ​​latentes.

