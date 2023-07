Les familles avec des enfants transgenres sont de plus en plus obligées de voyager hors de l’État pour les soins dont elles ont besoin

CHICAGO (AP) – Tôt le matin de juin, Flower Nichols et sa mère sont parties en expédition à Chicago depuis leur domicile d’Indianapolis.

La famille était déterminée à faire en sorte que cela ressemble à une aventure dans la ville, même si ce n’était pas le but principal du voyage.

L’après-midi suivant, Flower et Jennilyn Nichols allaient voir un médecin de l’Université de Chicago pour savoir s’ils pouvaient garder Flower, 11 ans, sous bloqueurs de puberté. Ils ont commencé à rechercher des prestataires médicaux en dehors de l’Indiana après le 5 avril, lorsque le gouverneur républicain Eric Holcomb a signé une loi interdisant aux mineurs transgenres d’accéder aux bloqueurs de la puberté et à d’autres traitements hormonaux, même après l’approbation des parents et l’avis des médecins.

Au moins 20 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs trans, bien que plusieurs soient en proie à des contestations judiciaires. Pendant plus d’une décennie auparavant, de tels traitements étaient disponibles pour les enfants et les adolescents à travers les États-Unis et ont été approuvés par les principales associations médicales.

Les opposants aux soins affirmant le genre disent qu’il n’y a aucune preuve solide des prétendus avantages, citent des recherches largement discréditées et disent que les enfants ne devraient pas prendre de décisions qui changent leur vie qu’ils pourraient regretter. Les défenseurs et les familles touchés par les récentes lois affirment que ces soins sont vitaux pour les enfants trans.

Le 16 juin, un juge fédéral a empêché l’entrée en vigueur de certaines parties de la loi de l’Indiana le 1er juillet. Mais de nombreux patients se sont encore empressés de continuer à recevoir un traitement.

Jennilyn Nichols voulait que leur voyage à Chicago soit défini par des souvenirs heureux plutôt que par une réponse à une loi qu’elle qualifiait d’intrusive. Ils exploraient le Musée des sciences et de l’industrie et, sur le chemin du retour, s’arrêtaient dans un magasin de bonbons bien-aimé.

Préservant un sentiment de normalité et d’acceptation, elle a décidé – eh bien, c’est exactement ce que font les familles.

Des familles de l’Indiana, du Mississippi et d’autres États naviguent dans de nouvelles lois qui les impliquent ou les accusent parfois directement de maltraitance d’enfants pour avoir aidé leurs enfants à obtenir des soins de santé. Certains enfants et adolescents trans disent que les récentes interdictions des soins affirmant le genre dans les États dirigés par les républicains envoient le message qu’ils ne sont pas les bienvenus et ne peuvent pas être eux-mêmes dans leur pays d’origine.

Pour les parents, guider leurs enfants à travers les difficultés habituelles de la croissance peut être déjà assez difficile. Mais maintenant, ils font face à la pression supplémentaire de trouver des soins médicaux hors de l’État qui, selon eux, permettent à leurs enfants de s’épanouir.

Dans la seule famille Nichols, le soutien a pris de nombreuses formes lors de leur voyage à Chicago : une grand-mère qui a participé à la garde du frère de Flower, Parker, âgé de 7 ans, pendant que leur père Kris travaillait ; une communauté d’autres parents d’enfants trans qui ont donné de l’argent pour rendre le voyage plus confortable.

« Ce dont les jeunes transgenres expansifs ont besoin, c’est ce dont tous les jeunes ont besoin : ils ont besoin d’amour et de soutien, et ils ont besoin d’un respect inconditionnel », a déclaré Robert Marx, professeur adjoint de développement de l’enfant et de l’adolescent à l’Université d’État de San José. Marx étudie les systèmes de soutien pour les personnes LGBTQ+ et trans âgées de 13 à 25 ans. « Ils ont besoin de se sentir inclus et de faire partie d’une famille.

Dans l’Indiana, des débats législatifs rancuniers, des relations familiales agitées et des efforts considérables pour trouver des soins ont attiré les familles vers le groupe de soutien GEKCO, fondé par Krisztina Inskeep, dont le fils adulte est transgenre. La participation aux réunions mensuelles a augmenté après que la législature de l’État a avancé des projets de loi ciblant les jeunes trans, a-t-elle déclaré.

« Je pense que la plupart des parents veulent faire de leur mieux avec leurs enfants », a déclaré Inskeep. « C’est plutôt nouveau pour les gens, cette idée que le sexe n’est pas seulement binaire et que votre enfant n’est pas seulement celui qu’il pensait à la naissance. »

Les perceptions de la plupart des parents, a déclaré Marx, ne correspondent pas parfaitement aux extrêmes du soutien total ou du rejet de l’identité de leurs enfants.

« La plupart des parents vivent dans une sorte de zone grise », a déclaré Marx. « La plupart des parents traversent eux-mêmes une sorte de processus de développement lorsqu’ils comprennent le sexe de leur enfant. »

Le 13 juin, Flower et Jennilyn partent en voyage, instables mais pleines d’espoir. Ils ont apporté un plan de soins de l’hôpital pour enfants Riley de l’Université de l’Indiana, la seule clinique de genre de l’État de Hoosier.

À l’époque, la paire s’inquiétait de savoir si les fournisseurs de Chicago pourraient répondre à leur demande d’assistance à temps plein ou en tant que sauvegarde si l’interdiction de l’Indiana était suspendue. Ils se sont demandé s’ils pouvaient faire le trajet tous les trois mois, l’intervalle nécessaire entre les blocages de la puberté de Flower.

La décision de Flower de lancer des bloqueurs de puberté il y a deux ans n’a pas été prise à la légère par la famille.

Jennilyn se souvient avoir demandé très tôt si l’expression de genre de sa fille était permanente. Elle se demandait si elle avait échoué en tant que mère, surtout pendant sa grossesse – était-ce un mauvais aliment ? Une vitamine manquée ?

En fin de compte, elle et Kris ont rejeté ces théories, non fondées sur la science, et ont écouté leur fille, qui a rappelé l’euphorie de porter des robes de princesse à un âge précoce. Flower chérissait une cape du Petit Chaperon Rouge et était certaine de son identité dès le début.

« Je me souviens que je n’aimais vraiment pas mon nom », a déclaré Flower à propos de son nom de naissance. « C’est comme qui je suis. C’est tout ce dont j’ai un souvenir. »

Les conversations entre Flower et sa mère sont souvent marquées par une candeur peu commune, comme lorsqu’on discute ensemble de souvenirs anciens dans un parc d’Indianapolis.

«Avant de te connaître et avant de faire ce voyage avec toi», lui a dit Jennilyn, «je n’aurais pas pensé qu’un enfant saurait qu’il était trans ou qu’un enfant sortirait simplement câblé de cette façon. J’ai toujours pensé que c’était quelque chose que les adultes avaient compris, et il y avait des moments où c’était vraiment effrayant parce que je ne savais pas comment le monde t’accepterait. Je ne savais pas comment te protéger.

Maintenant, a déclaré Jennilyn, ses inquiétudes se sont déplacées vers les compétences en orthographe de Flower et la façon dont elle gérera les béguins.

Flower, pour sa part, apprécie d’être entendue. Elle a dit qu’elle et ses parents prenaient des décisions médicales ensemble parce que, « bien sûr, ils ne peuvent pas décider d’un médicament à prendre pour moi ».

« En même temps, vous ne pouvez pas choisir un médicament que nous n’avons pas les moyens de payer ou qui, vous savez, pourrait vous nuire », a répondu Jennilyn.

« C’est ce que j’aime vraiment chez elle », a déclaré Flower à propos de sa mère. « Elle me laisse une grande partie de ma vie. »

——- Dans le Mississippi, une interdiction des soins affirmant le genre est devenue loi dans l’État le 28 février – incitant un père et son fils trans à quitter l’État fin juillet pour la Virginie. Là, il peut conserver ses soins de santé et continuer à voir des médecins.

« Nous nous échappons essentiellement vers le nord », a déclaré Ray Walker, 17 ans.

Walker vit avec sa mère, Katie Rives, dans une banlieue de Jackson, la capitale de l’État. Ses parents sont divorcés, mais son père vivait également dans la région. À mi-chemin du lycée, Walker est un étudiant spécialisé qui s’intéresse au théâtre et à la cuisine. Il a un groupe d’amis qui le soutient.

Lorsque le gouverneur républicain du Mississippi, Tate Reeves, a signé le projet de loi interdisant l’hormonothérapie pour toute personne de moins de 18 ans, il a accusé les « activistes radicaux » de promouvoir une « idéologie malade et tordue qui cherche à convaincre nos enfants qu’ils sont dans le mauvais corps ».

Le plus grand hôpital de l’État a interrompu les traitements hormonaux pour les mineurs trans des mois avant que Reeves ne signe l’interdiction. Cet hôpital a ensuite fermé sa clinique LGBTQ+.

Après que cette clinique ait cessé d’offrir ses services, Walker et d’autres adolescents ont reçu un traitement dans un établissement plus petit d’une autre ville, mais ces services ont pris fin une fois l’interdiction entrée en vigueur.

Alors que l’accès à l’affirmation de genre diminuait et était plus tard interdit, le père de Walker, qui a refusé d’être interviewé, a accepté un emploi en Virginie, où son fils pourrait garder ses soins de santé. Walker prévoit d’emménager avec son père ce mois-ci. Rives, cependant, reste dans le Mississippi avec ses deux jeunes enfants.

Les souvenirs de Walker de la période angoissée où il a commencé sa puberté à 12 ans le hantent toujours. « Mon corps ne pouvait pas gérer ce qui lui arrivait », a-t-il déclaré.

Après un processus d’évaluations d’un an, puis des bloqueurs de puberté et des injections d’hormones, Walker a déclaré que son image de soi s’était améliorée.

Ensuite, le large effort des États conservateurs pour restreindre les soins affirmant le genre a jeté son dévolu sur le Mississippi. Le chemin vers la stabilité que Walker et sa famille ont forgé s’était rétréci. Il est vite devenu impraticable.

« Je suis né comme ça. C’est qui je suis. Je ne peux pas ne pas exister de cette façon », a déclaré Walker. « Nous avions l’impression qu’il me restait encore deux ans à vivre ici. La loi vient de déchirer tout cela. Ils détruisent nos vies.

La famille ne voit pas d’alternative.

« Le Mississippi est ma maison, mais il y a beaucoup de sentiments contradictoires lorsque votre maison vous dit activement qu’elle ne veut pas de vous », a déclaré Walker.

À l’approche de la date du déménagement de Walker, Rives savoure les moments que la famille partage ensemble. Elle se prépare à la distance physique qui sera bientôt entre eux. Ses deux fils cadets perdront la présence fraternelle de Ray dans leur quotidien.

Elle se sent toujours chanceuse.

« Nous savons que c’est une position incroyablement privilégiée », a déclaré Rives à propos de son fils déménageant en Virginie. « La plupart des habitants du Mississippi ne peuvent pas se permettre de simplement déménager dans un autre État ou même d’aller dans un autre État pour se faire soigner. »

Flower, initialement découragée par les débats à l’Indiana Statehouse, s’est égayée après que ses parents l’ont emmenée à sa première marche des fiertés le 10 juin à Indianapolis.

Elle a attaché un drapeau de fierté transgenre autour de ses épaules et a recouvert sa chemise rose de tous les autocollants en forme de cœur arc-en-ciel qu’elle a pu trouver. Elle a saisi une pancarte qui disait: « Elle appartient. »

Ses activités favorites sont souvent moins marquées par la politique que par son statut de future adolescente. C’est une éclaireuse qui aime attraper des Pokémon avec son frère. Avant le voyage, elle a fait le tour d’un parc d’Indianapolis sur un scooter rose, les cheveux emmêlés par le vent.

Avant d’entrer au Musée des sciences et de l’industrie de Chicago, Flower utilisait des toilettes pour femmes. Dans un restaurant de la ville, elle a commandé un milk-shake aux pépites de chocolat à la menthe et un fromage grillé végétalien. Jennilyn a créé un itinéraire pour rendre leur expérience aussi joyeuse et simple que possible.

« Tout d’abord, nous allons pouvoir nous détendre à l’hôtel le matin », a déclaré Flower. «Deuxièmement, il y a un parc à proximité dans lequel nous pouvons nous amuser. Troisièmement, nous pourrions avoir un plan de secours, ce qui est vraiment excitant. Et quatrièmement : la confiserie !

Le rendez-vous chez le médecin le lendemain, initialement intimidant, leur a rapidement donné une autre raison de se réjouir : si les soins n’étaient pas disponibles dans l’Indiana, ils pouvaient les obtenir à Chicago.

« Indiana pourrait faire tout ce qu’ils vont faire », a déclaré Jennilyn, « et nous pouvons simplement venir ici. »

Arleigh Rodgers a rapporté de Chicago et d’Indianapolis. Michael Goldberg a rapporté de Jackson. Rodgers et Goldberg sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Arleigh Rodgers et Michael Goldberg, l’Associated Press