Bien qu’il n’ait pas abordé le coût élevé des médicaments sur ordonnance dans son plan américain pour les familles publié mercredi, le président Joe Biden devrait toujours souligner dans son discours de mercredi soir devant une session conjointe du Congrès que la réduction des prix des médicaments est une priorité absolue.

Le plan de Biden ne proposait pas non plus d’abaisser l’admissibilité à l’âge de Medicare, une proposition qu’il a soutenue pendant la campagne et qui figure en bonne place sur la liste de souhaits des progressistes comme le sénateur Bernie Sanders, I-Vt. Sanders souhaite utiliser les économies réalisées grâce à la réduction de ce que Medicare dépense en médicaments pour payer l’augmentation des prestations et de l’éligibilité.

Le sénateur de l’Oregon, Ron Wyden, président démocrate du Comité sénatorial des finances, a déclaré mercredi aux journalistes que Biden avait laissé la composante médicaments sur ordonnance en dehors du plan visant à donner au Congrès «l’espace nécessaire pour trouver un accord».

– Maureen Groppe

Biden va faire de 1,8 billion de dollars de familles américaines Plan le point focal du discours

Le président Biden utilisera son premier discours avant une session conjointe du Congrès mercredi pour dévoiler une proposition de 1,8 billion de dollars pour un congé familial national payé, une garde d’enfants subventionnée, une prématernelle universelle et un collège communautaire gratuit.

Le plan du président américain pour les familles est le deuxième élément de son programme économique «Reconstruire mieux» après la publication d’un plan d’infrastructure et d’emplois de 2,3 billions de dollars le mois dernier.

Le plan dépenserait 225 milliards de dollars pour créer une politique nationale de congés familiaux payés de trois mois; 225 milliards de dollars pour couvrir les frais de garde d’enfants des familles à revenu faible ou moyen; 200 milliards de dollars pour rendre le pré-K disponible pour tous les enfants de 3 et 4 ans, et 109 milliards de dollars pour rendre deux années de collège communautaire gratuites pour tous les étudiants.

Pour payer l’expansion radicale des programmes sociaux, Biden veut augmenter les impôts sur les revenus tirés de la vente d’actions et d’autres actifs en doublant presque le taux d’imposition des plus-values ​​de 20% à 39,6%, pour les ménages gagnant plus d’un million de dollars, entre autres augmentations. . Son administration a également déclaré qu’elle réprimerait les échappatoires fiscales utilisées par les déclarants à revenu élevé. Le plan d’emploi serait rémunéré principalement en augmentant le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%.

– Joey Garrison

Ce que dira Biden

Le président Joe Biden dira à une session conjointe du Congrès mercredi que « l’Amérique est à nouveau en mouvement » alors qu’elle se remet de la pandémie de COVID-19 et renforcera ses priorités législatives.

Voici quelques-uns de ce que Biden dira, selon des extraits fournis avant le discours aux heures de grande écoute, qui commence à 21 h HE:

« Cent jours depuis que j’ai prêté serment – j’ai levé la main de notre Bible familiale – et hérité d’une nation en crise. La pire pandémie depuis un siècle. La pire crise économique depuis la Grande Dépression. La pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile », prévoit de dire Biden. « Maintenant – après seulement 100 jours – je peux rendre compte à la nation: l’Amérique est à nouveau en mouvement. Transformer le péril en possibilité. La crise en opportunité. Reculer en force. »

Il dira que son plan d’emplois et d’infrastructure de 2,3 billions de dollars est un « plan de cols bleus pour construire l’Amérique » qui « reconnaît quelque chose que j’ai toujours dit: Wall Street n’a pas construit ce pays. La classe moyenne a construit ce pays. Et les syndicats construit la classe moyenne. «

Sur le vaccin COVID-19: Nous vaccinons la nation. Nous créons des centaines de milliers d’emplois. Nous produisons de vrais résultats que les gens peuvent voir et ressentir dans leur propre vie. Ouvrir les portes de l’opportunité. Garantir l’équité et la justice. «

– Joey Garrison

2 femmes flanqueront le président lors du discours pour la toute première fois

Pour la première fois dans l’histoire, deux femmes siégeront derrière un président lors d’une allocution à une session conjointe du Congrès.

L’image historique lors du discours de Joe Biden mercredi est de 245 ans.

Les présidents américains sont flanqués du président de la Chambre et du vice-président lors de ces discours très médiatisés au Congrès, chacun assis derrière et de chaque côté du commandant en chef.

Pour la première fois, ces deux postes sont désormais occupés par des femmes: la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

– Savannah Behrmann et Chelsey Cox

Ceci n’est pas une adresse sur l’état de l’Union

Le discours de Biden mercredi soir avant une session conjointe du Congrès peut sembler être un discours sur l’état de l’Union. Ce n’est pas.

La Constitution stipule que le président « doit de temps en temps donner au Congrès des informations sur l’état de l’Union », mais Biden ne facture pas le sien en tant que tel conformément à la tradition.

Depuis l’investiture de l’ancien président Ronald Reagan en 1981, les présidents n’ont pas rendu l’état de l’Union l’année de leur départ ou de leur investiture, principalement parce qu’un président ne peut pas vraiment parler de l’état du pays à peine quelques semaines au pouvoir. . Cette même année, la nouvelle tradition a commencé où le nouveau président s’est adressé au Congrès sans le titre d’État de l’Union.

– Jordan Mendoza

