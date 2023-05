Les familles à faible revenu perdent des options de vie à mesure que les anciens parcs de maisons mobiles sont dégagés – NBC New York

Alondra Ruiz Vazquez et son mari ont été à l’aise dans le parc de maisons mobiles Periwinkle pendant une décennie, se sentant chanceux de posséder leur maison mobile et de payer environ 450 $ par mois pour leur terrain dans une ville où les loyers montent en flèche.

Mais maintenant, eux et des dizaines d’autres familles ont jusqu’au 28 mai pour quitter le parc Phoenix, que l’université voisine du Grand Canyon a acheté il y a sept ans pour construire des logements étudiants. Deux autres communautés de maisons mobiles sont également dégagées ce printemps pour de nouveaux développements dans une ville où aucun nouveau parc n’a été construit depuis plus de 30 ans.

« Je suis ici, eh bien, parce que je n’ai nulle part où aller », a déclaré Isabel Ramos, qui vit à Periwinkle avec sa fille de 11 ans. « Je ne sais pas ce qui va se passer. »

Le rasage d’anciens parcs de maisons mobiles à travers les États-Unis inquiète les défenseurs qui disent que les raser au bulldozer élimine définitivement certains des logements déjà limités pour les plus pauvres des pauvres. Les résidents pourraient devoir doubler avec des parents ou vivre dans leur voiture au milieu des expulsions et des sans-abrismes, préviennent-ils.

«Les maisons mobiles représentent une part beaucoup plus importante de notre parc de logements abordables que les gens ne le pensent», a déclaré Mark Stapp, qui dirige le programme de maîtrise en développement immobilier de l’Arizona State University. « Une fois qu’il sera parti, beaucoup de gens n’auront nulle part où aller. »

Une enquête récente de la National Low Income Housing Coalition a montré une pénurie à l’échelle des États-Unis de 7,3 millions de logements locatifs abordables pour les locataires à très faible revenu, définis en Arizona comme un ménage de trois personnes gagnant 28 850 $ ou moins.

Les groupes industriels estiment que plus de 20 millions de personnes vivent dans quelque 43 000 parcs de maisons mobiles à travers les États-Unis.

« Nous sommes dans la crise du logement abordable la plus profonde que nous ayons jamais connue », a déclaré Joanna Carr, chef par intérim de l’Arizona Housing Coalition. « Pour de nombreuses personnes, le logement devient complètement hors de portée. C’est très grave.

Ken Anderson, président de la Manufactured Housing Industry of Arizona, a déclaré que tenter de mettre un ancien parc aux normes modernes peut être prohibitif pour les propriétaires, nécessitant le remplacement des infrastructures électriques et d’égouts pour les maisons plus récentes.

Au moins six de ces communautés ont été démolies en Arizona au cours des 18 derniers mois, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Université du Grand Canyon « s’est pliée en quatre » pour aider les résidents plus que les autres propriétaires de parcs.

« Beaucoup de ces parcs ont 70 ans », a déclaré Anderson, notant une augmentation des démolitions de communautés plus anciennes pour le réaménagement. « Ça va être un gros problème sur toute la ligne. »

Les efforts en cours pour revitaliser les anciens mobil-homes ont des limites. Malgré leur nom, la plupart ne sont pas vraiment mobiles, et les déplacer peut être très coûteux. Les maisons les plus anciennes sont souvent trop délabrées pour être déplacées.

Le ministère du Logement et du Développement urbain a récemment annoncé 225 millions de dollars de subventions aux gouvernements, aux tribus et aux organisations à but non lucratif pour préserver les maisons mobiles, mais l’argent ne peut être utilisé que pour remplacer, et non réparer, les logements construits avant 1976, qui sont courants dans les parcs plus anciens.

Plus tôt cette année, le Vermont a annoncé un programme d’amélioration des maisons mobiles financé par 4 millions de dollars en fonds fédéraux. Il vise à aider les propriétaires de parcs à préparer les terrains vacants ou abandonnés pour de nouvelles maisons mobiles, et à aider les propriétaires de maisons mobiles à installer de nouvelles fondations et à rendre leurs habitations plus habitables.

À Riverdale, dans l’Utah, la dernière des quelque 50 familles du parc de maisons mobiles de Lesley doit partir d’ici la fin mai pour la construction de nouveaux appartements et maisons en rangée.

« Les lois de l’État ne nous protègent pas », a déclaré Jason Williams, qui a vendu sa maison mobile pour la moitié de ce qu’il avait demandé et vivra désormais dans un camping-car.

Certains anciens parcs n’étaient pas initialement envisagés comme logements permanents.

Le Florida City Campsite and RV Camp a été construit il y a des décennies pour les vacanciers se rendant dans les Florida Keys ou les Everglades.

Mais le parc délabré est finalement devenu le foyer de retraités à revenu fixe et de jeunes familles bénéficiant de l’aide gouvernementale. Florida City, la municipalité la plus méridionale du comté de Miami-Dade, l’a vendu il y a deux ans pour un nouveau projet de maisons en rangée.

Souvent, les villes n’aiment pas les parcs plus anciens car, contrairement à d’autres logements, ils ne génèrent pas de taxes foncières pour les services municipaux. Les parcs délabrés peuvent également être des horreurs, déprimant la valeur des propriétés à proximité, même si la valeur du terrain sur lequel les maisons mobiles sont assises a augmenté de façon exponentielle.

À Phoenix, l’Université du Grand Canyon a déclaré dans un communiqué qu’elle « avait attendu aussi longtemps que possible » pour construire de nouveaux logements étudiants après avoir acheté Periwinkle en 2016. aux locataires de Pervenche.

L’université a déclaré qu’elle avait initialement donné aux résidents six mois pour partir, puis a prolongé le délai à 13 mois. Il offrait un loyer gratuit pour les cinq premiers mois de cette année, une indemnité de départ anticipé, une aide à la réinstallation et certains articles ménagers.

De nombreux résidents du parc sont des immigrants hispanophones qui gagnent le salaire minimum en tant que paysagistes ou employés de restaurant. Il y a aussi des retraités qui vivent de la sécurité sociale.

« Nous n’avons rien trouvé de moins de 1 800 $. C’est bien au-dessus de ce que nous pouvons nous permettre », a déclaré Ruiz Vazquez à propos des loyers des appartements. Elle a déclaré que le mobile home du couple était trop vieux pour être déplacé et devait être abandonné.

« Cela a vraiment eu un impact sur notre santé, notre état d’esprit mental. »

Le comté de Maricopa, qui abrite Phoenix, a un déficit de logements de plus de 74 000 unités. Zillow.com répertorie actuellement le prix de location mensuel médian pour tous les types de chambres et de propriétés à Phoenix à 2 095 $.

Plus de 20 familles ont quitté Periwinkle ces derniers mois, laissant derrière elles des terrains jonchés de mauvaises herbes. Les carcasses rouillées de plusieurs habitations mobiles avec des escaliers en bois pourris ont été abandonnées.

Les résidents voulaient un moratoire supplémentaire de 18 mois sur les expulsions ou un changement de zonage pour éviter leur départ indéfiniment.

Le conseil municipal de Phoenix a décidé ce printemps de laisser l’expulsion se poursuivre, mais a réservé 2,5 millions de dollars de fonds fédéraux à l’organisation à but non lucratif Trellis pour aider Periwinkle et d’autres résidents du parc de maisons mobiles menacés d’expulsion.

Le PDG de Trellis, Mark Trailor, qui dirigeait autrefois le département du logement de l’Arizona, a déclaré que l’organisation à but non lucratif s’efforçait d’aider les familles Periwinkle à trouver des appartements et à organiser le déménagement de mobil-homes pouvant être déplacés.

Pourtant, l’activiste de Phoenix Salvador Reza a déclaré que la plupart des familles étaient confrontées à un avenir incertain.

« Certains d’entre eux pourraient emménager dans une autre famille, chez un oncle ou une tante », a déclaré Reza. « Certains pourraient sortir dans la rue et faire partie des sans-abri. »

Une nouvelle loi en Arizona a récemment augmenté les fonds de l’État pour les propriétaires contraints de déplacer leurs maisons mobiles en raison du réaménagement à 12 500 $ pour une habitation à section unique et à 20 000 $ pour une multi-section.

Ceux qui doivent abandonner leur maison en raison d’une condition précaire peuvent maintenant obtenir 5 000 $ pour une maison à une section et jusqu’à 8 000 $ pour une multi-section.

Graciela Beltran, résidente de Periwinkle, a déclaré que ce n’était pas suffisant.

« Ils veulent ma maison ? demanda-t-elle, sa voix se brisant. « Donnez-moi une maison égale à la mienne. Je ne demande rien de plus. »