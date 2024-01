Les Falcons semblent vouloir Bill Belichick.

Que veut Belichick ?

UN une source a déclaré à CBS Sports que le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, veut « désespérément » recruter le légendaire ancien entraîneur-chef des Patriots.

Mais la source a ajouté que c’était « 50-50 » si Belichick – qui n’a encore interviewé personne d’autre au cours de ses premières semaines en tant qu’agent libre – acceptait réellement le poste.

Belichick ne serait peut-être pas pressé de prendre sa décision, car les Falcons ne voudraient apparemment pas sauter d’étapes avant de nommer leur prochain entraîneur-chef.

Belichick est jusqu’à présent le seul candidat d’Atlanta à avoir passé deux entretiens – la première fois sur le yacht de Blank près des îles Vierges américaines, avant que Belichick ne soit transporté à Atlanta à bord de l’un des jets privés de Blank pour un entretien annoncé par l’équipe vendredi.





Bill Belichick a déjà eu un entretien en personne avec les Falcons. REUTERS

Si Belichick est le candidat tête de liste, il n’est pas le seul.

Selon plusieurs rapports, l’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, recevra une deuxième interview, et ESPN a rapporté que les Falcons veulent parler avec l’ancien entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel.

Les Falcons ne respectent pas non plus la règle Rooney, selon laquelle ils doivent passer des entretiens en personne avec au moins deux entraîneurs externes des minorités.

Les Falcons ont parlé au moins à distance avec de nombreuses options – neuf annoncées par l’équipe, plusieurs issues d’un milieu minoritaire – mais les séries éliminatoires ont quelque peu bloqué les entretiens en personne.

À partir de lundi, les clubs pourront s’entretenir en personne avec les candidats employés par d’autres équipes dont la saison est terminée.

Ils ne sont pas autorisés à parler avec des entraîneurs encore en activité dont les équipes participeront aux matchs de championnat de la conférence jusqu’à la fin de la saison de ces équipes.

En plus de Belichick et Harbaugh, les Falcons ont annoncé avoir terminé les premiers entretiens avec l’entraîneur-chef avec :

Mike Macdonald, coordonnateur défensif des Ravens

Brian Callahan, coordinateur offensif des Bengals

Coordonnateur défensif des 49ers Steve Wilks

Ejiro Evero, coordonnateur défensif des Panthers

Entraîneur-chef adjoint des Ravens/entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver

Brian Johnson, coordinateur offensif des Eagles

Aaron Glenn, coordonnateur défensif des Lions







Le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, veut « désespérément » que Bill Belichick soit son nouvel entraîneur-chef, selon un rapport. USA TODAY Sports via Reuters Con

Jusqu’à présent – ​​du moins à notre connaissance – Belichick n’a parlé (et deux fois) qu’avec les Falcons.

Le plus grand entraîneur de l’histoire de la NFL interviewe probablement les Falcons autant qu’ils l’interviewent, et le monde ne sait pas encore ce qu’il pense de Blank & Co.