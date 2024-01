Les Falcons terminent leur deuxième entretien avec Bill Belichick

ATLANTA — Bill Belichick a eu une semaine chargée avec les Falcons d’Atlanta, ayant rencontré les membres de l’organisation à deux reprises au cours de la semaine dernière.

Les Falcons ont congédié Arthur Smith après trois saisons, le 8 janvier. Belichick est le premier candidat à passer deux entrevues pour le poste, terminant sa deuxième entrevue vendredi.

Le joueur de 71 ans n’a eu aucune autre interview alors qu’il tente de trouver un nouveau point d’atterrissage après s’être séparé des Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine dernière après 24 saisons avec le club, 17 titres de l’AFC Est et six titres du Super Bowl.

L’une de ces victoires au Super Bowl s’est faite aux dépens des Falcons, alors que les Patriots se sont remis d’un déficit de 28-3 pour battre Atlanta, 34-28 en prolongation, au Super Bowl LI pour le cinquième titre de Belichick en tant qu’entraîneur-chef. Sa dernière victoire au Super Bowl a eu lieu contre les Rams de Los Angeles au Super Bowl LIII à Atlanta.

Belichick est troisième sur la liste des victoires de la saison régulière (302) derrière George Halas (318) et Don Shula (328) et deuxième sur la liste des victoires de tous les temps (333) derrière les 347 de Shula. Il détient déjà le record de la NFL pour la plupart des séries éliminatoires. gagne, avec 31.

Belichick a été entraîneur dans le troisième plus grand nombre de matchs de tous les temps, avec 467, derrière Shula (490) et Halas (497) et est également à égalité avec Dan Reeves et Jeff Fisher pour le plus grand nombre de défaites par un entraîneur-chef de la NFL, avec 165. Il détient une fiche de 302-165 en saison régulière et une fiche de 31-13 en séries éliminatoires – huit victoires de mieux qu’Andy Reid, deuxième avec 23.

Son pourcentage de victoires en séries éliminatoires de 0,705 est le cinquième parmi les entraîneurs ayant entraîné au moins 10 matchs éliminatoires, et son pourcentage de victoires de 0,647 est le 18e de tous les temps.

Belichick n’est pas le seul candidat à avoir passé un entretien à Atlanta. Le coordinateur défensif des Lions de Détroit, Aaron Glenn, a été interviewé virtuellement vendredi. Les Falcons ont maintenant interviewé le coordinateur défensif de Baltimore Mike Macdonald et l’entraîneur-chef adjoint Anthony Weaver, le coordinateur offensif de Cincinnati Brian Callahan, le coordinateur défensif de San Francisco Steve Wilks, le coordinateur défensif de la Caroline Ejiro Evero, le coordinateur offensif de Philadelphie Brian Johnson et l’entraîneur de l’Université du Michigan Jim Harbaugh.

Des sources ont déclaré à Jeff Darlington d’ESPN que les Falcons devraient également interviewer l’ancien entraîneur des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, mercredi.

Tout entraîneur actuellement employé par un club est tenu de passer un entretien virtuel jusqu’à lundi, date à laquelle les équipes peuvent commencer à interviewer ces candidats potentiels en personne, à condition que leur saison soit terminée.