Les Falcons rouleront avec le quart Taylor Heinicke contre les Cardinals

Les Falcons d’Atlanta n’ont pas gagné contre les Vikings du Minnesota, au cas où vous ne l’auriez pas entendu. Cependant, Arthur Smith n’est pas sur le point d’attribuer cela au nouveau quart-arrière partant Taylor Heinicke, et Heinicke est maintenant en lice pour un deuxième départ consécutif sur la route contre le Cardinaux de l’Arizona.







Par la journaliste de l’équipe Tori McElhaney, Smith a cité la nouvelle capacité de but de l’équipe comme l’une des raisons pour lesquelles il le garde à la barre. De manière caractéristique, il n’a pas fermé la porte à Desmond Ridder qui partait sur toute la ligne, mais il a indiqué que l’équipe prendrait une décision sur son titulaire à long terme après le congé de la semaine 11.

“Surtout cette semaine, nous irons avec Taylor cette semaine et réévaluerons en quelque sorte le bye”, a déclaré Smith. « (Heinicke a) joué les six derniers quarts-temps et nous avons marqué 48 points avec lui là-bas. Évidemment, nous voulons plus que cela, mais ce sera le plan cette semaine.

Au cours de ces six quarts, Heinicke complète 55,9 % de ses passes pour 443 verges, deux touchés et une interception, récoltant 34 verges en cinq courses. La meilleure façon de décrire sa performance jusqu’à présent serait probablement « professionnelle », car Heinicke a eu des périodes où il a déplacé l’offensive de manière assez efficace, des périodes où il n’a pas fait un bon travail pour échapper à la pression, et une poignée de des pièces vraiment mauvaises. Les Falcons veulent lui donner une semaine supplémentaire pour prouver qu’il devrait rester en poste tout au long de la saison, et s’il peut faire quelques progrès en termes de jeux dignes d’un chiffre d’affaires – il en a eu trois par Pro Football Focus dimanche, même si j’en ai compté quatre. – il a de bonnes chances de rester titulaire jusqu’au bout et de fournir des passes fiables, des confrontations occasionnelles et, espérons-le, juste une poignée de revirements.

Sans Mack Hollins pendant une partie de la journée et sans Drake London, Heinicke en a fait assez pour donner à Atlanta une chance de se battre dans celui-ci. S’il s’agissait d’une performance défensive vintage des Falcons entre les semaines 1 et 7, Atlanta aurait probablement tenu le coup et Heinicke aurait le vent en poupe en ce moment. Parce qu’ils ne l’ont pas fait, il se retrouve aux prises avec une défaite brutale que son jeu ne justifiait pas.

C’est vrai même si créditer Heinicke pour 28 points dimanche est une énorme exagération. Il a lancé une balle pointue à Jonnu Smith sur le score à l’écran, mais Jonnu a lui-même pris environ 50 de ces mètres après l’attrapé. Heinicke a contribué une passe de 14 verges et une course de 13 verges au deuxième touché des Falcons, ce qui a été précieux mais pas décisif avec les 52 autres verges provenant des courses de Bijan Robinson et Tyler Allgeier. Sur tous les autres entraînements, les Falcons ont réussi quatre paniers, quelques bottés de dégagement et un Je vous salue Marie qui a échoué à la fin du match, et il est difficile de donner du crédit à Heinicke sur deux de ces paniers étant donné que les Falcons ont réalisé un combiné -10 yards sur les deux drives pour les mettre en place. Le bon a dépassé le mauvais pour Heinicke et c’est vraiment important en ce moment, étant donné que l’inverse était souvent vrai pour Ridder, mais le niveau actuel de jeu de quart-arrière de l’équipe, quel que soit le titulaire, ne sera suffisant que si la défense peut à nouveau sévir fort. .

Les Falcons ont toujours un problème de quart-arrière qui s’intègre bien avec tous leurs autres problèmes majeurs en attaque, en d’autres termes, dans le sens où ils ne semblent plus avoir une option convaincante à long terme sur la liste. Ils n’iront pas en 2024 avec Heinicke comme titulaire et RIdder devrait récupérer le poste après le bye et l’écraser absolument pour avoir ce poste à ce stade, ce qui signifie un échange coûteux, une acquisition d’agent libre ou un potentiel. un échange dans le repêchage contre un quart-arrière est probable dans notre avenir. Ce n’est pas là où aucun d’entre nous ne veut être, y compris l’équipe.

Pour le moment, cependant, les Falcons ont désespérément besoin de remporter une victoire avant le bye et de s’installer afin de pouvoir se remettre sur la bonne voie pour remporter la NFC Sud. Ils examinent ce que Heinicke a proposé au cours des deux dernières semaines et décident qu’il donne à l’équipe la meilleure chance d’obtenir cette victoire insaisissable, et nous espérons qu’ils ont raison.

